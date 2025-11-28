Hà Nội

Nhan sắc MC Mù Tạt vừa được bạn trai cầu thủ cầu hôn

MC Mù Tạt - người đẹp cá tính của VTV - vừa khiến người hâm mộ vỡ òa khi chính thức nhận lời cầu hôn lãng mạn từ bạn trai cầu thủ Đức Huy tại Hàn Quốc.

Trầm Phương
Tối 27/11, mạng xã hội bùng nổ trước thông tin MC Nguyễn Huyền Trang, hay còn được biết đến với nghệ danh Mù Tạt, chính thức nhận lời cầu hôn từ bạn trai cầu thủ Phạm Đức Huy.
Màn cầu hôn lãng mạn diễn ra tại Đài quan sát Tháp Namsan, Seoul, Hàn Quốc, đã khép lại hành trình từ bạn thân nhiều năm thành người yêu và sắp trở thành vợ chồng của cặp đôi "trai tài gái sắc" này.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, MC Mù Tạt rạng rỡ khoe chiếc nhẫn kim cương hình trái tim lấp lánh ở ngón tay, cùng nụ hôn ngọt ngào bên vị hôn phu.
Phạm Đức Huy (sinh năm 1995, kém bạn gái 2 tuổi) là cựu tiền vệ nổi tiếng của ĐT Việt Nam, từng cùng U23 Việt Nam giành Á quân U23 châu Á 2018 và vô địch AFF Cup 2018.
MC Huyền Trang (sinh năm 1993, quê Phú Thọ) là gương mặt quen thuộc với khán giả qua nhiều chương trình nổi tiếng của VTV như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần, Khách sạn 5 sao...
Cô cũng ghi dấu ấn trong vai trò diễn viên qua các phim 11 tháng 5 ngày, Biệt dược đen.
Trước khi công khai hẹn hò, Huyền Trang được biết đến khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cá tính, cùng vóc dáng cân đối và phong cách thời trang năng động. Cô từng đạt giải Icon Phong cách tại cuộc thi Hoa Học Trò Icon năm 2009.
Nữ MC luôn biết cách lựa chọn trang phục để phù hợp với từng chương trình mà mình dẫn.
Kể từ khi công khai mối quan hệ với cầu thủ Đức Huy, Huyền Trang được nhận xét là ngày càng trở nên xinh đẹp, quyến rũ và gợi cảm hơn.
Nhiều người hâm mộ cho rằng, tình yêu ngọt ngào đã mang đến nguồn năng lượng tích cực, giúp nữ MC thêm tự tin khoe trọn vẻ đẹp của mình. (Ảnh trong bài: FBNV)
