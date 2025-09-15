Hà Nội

Nhan sắc gái xinh gây bão với bộ ảnh 'Tuyệt tình cốc' 2017 giờ ra sao?

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc gái xinh gây bão với bộ ảnh 'Tuyệt tình cốc' 2017 giờ ra sao?

Nga Tây từng gây bão bằng bộ ảnh 'Tuyệt tình cốc' thực hiện năm 2017 bởi những tạo hình quá táo bạo. Sau gần chục năm nhan sắc của cô nàng ra sao?

Thiên Anh
Nga Tây (SN 1991) từng được biết đến là một trong những hot girl đình đám, gây chú ý với phong cách quyến rũ, nóng bỏng. Cô sở hữu ngoại hình cuốn hút, gương mặt sắc sảo cùng thần thái tự tin.
Năm 2017, bộ ảnh "Tuyệt tình cốc" do Nga Tây thực hiện từng gây "bão" mạng xã hội bởi những tạo hình quá táo bạo. Mặc dù vấp phải nhiều tranh cãi nhưng bộ ảnh này cũng đã góp phần làm tăng độ nổi tiếng của cô trong thời điểm đó.
Không chỉ là người mẫu ảnh, Nga Tây còn lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh với nhiều dự án đáng chú ý như: Đi qua mùa hạ, Ông bà gánh còng lưng, Nàng Kiều lỡ bước...
Sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn, Nga Tây quyết định Nam tiến để xây dựng lại sự nghiệp.
Hiện tại, Nga Tây chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực người mẫu và diễn xuất, đồng thời mở rộng các mối quan hệ nghề nghiệp để tìm kiếm thêm cơ hội phát triển.
Mới đây, Nga Tây góp mặt trong một dự án phim mới. Cô tiết lộ, vai diễn của cô có chiều sâu tâm lý, đòi hỏi nhiều cảm xúc và sự lột tả tinh tế.
Nói về quyết định Nam tiến, Nga Tây kỳ vọng, lần thay đổi này sẽ mang đến những trải nghiệm mới, giúp bản thân trưởng thành và có thêm nhiều dấu ấn trong sự nghiệp nghệ thuật.
Về chuyện tình cảm, Nga Tây thẳng thắn chia sẻ, sau khi ly hôn, cô hiện vẫn độc thân. Với cô, hôn nhân không chỉ là duyên phận mà còn cần sự thấu hiểu và sẻ chia từ cả hai phía.
Ngay từ khi bắt đầu làm mẫu ảnh, Nga Tây đã lựa chọn xây dựng hình ảnh quyến rũ. Tuy nhiên, cô khẳng định, vẻ đẹp đó không đơn thuần là bề ngoài, mà còn đến từ sự tự tin, độc lập và tinh thần mạnh mẽ của người phụ nữ hiện đại.
Ngoài công việc, Nga Tây rất quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Cô thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp, chế độ tập luyện giữ dáng và duy trì năng lượng tích cực trên mạng xã hội.
#Nga Tây #Tuyệt tình cốc 2017 #nhan sắc #gái xinh #bộ ảnh nổi tiếng #đẹp tự nhiên

