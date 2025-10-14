Hà Nội

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' nhờ cách mix đồ

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc BTV Hoài Anh 'thăng hạng' nhờ cách mix đồ

BTV Hoài Anh trung thành với áo dài duyên dáng trên sóng truyền hình

Thiên Anh
BTV Hoài Anh mỗi lần xuất hiện trên truyền hình đều khiến khán giả yếu mến bởi lối dẫn duyên dáng cùng gu thời trang thanh lịch với áo dài truyền thống nhiều màu sắc. Lúc nữ BTV chọn áo dài màu xanh nhẹ nhàng.
Lúc BTV Hoài Anh lại chọn áo dài màu đỏ duyên dáng tôn nên được làn da trắng trẻo, ngọt ngào.
Khi thì cô chọn áo dài gam màu tím dịu dàng và nữ tính.
Lúc khác cô chọn áo dài hồng cánh sen đằm thắm, ngọt ngào phù hợp với nhan sắc của cô.
Phải thừa nhận rằng, cách BTV Hoài Anh chọn áo dài mỗi khi lên sóng đều trở thành điểm nhấn để người xem chú ý.
Mỗi khi lên sóng với áo dài mới, BTV Hoài Anh đều chụp ảnh check in và đăng tải lên trang cá nhân.
BTV Hoài Anh đời thực mix đồ vừa thanh lịch, vừa 'hack tuổi
Trên truyền hình, BTV Hoài Anh chọn áo dài thì ở đời thực cô lại mix đồ rất đa dạng. Lúc đi chơi cùng gia đình, cô mix với váy châm bi tối màu duyên dáng.
Có lúc, cô cô chọn đầm suông mix cùng đai lưng có họa tiết nữ tính dễ chịu.
Hay khi đi biển, BTV Hoài Anh "hack tuổi" và gợi cảm cùng đầm trắng dáng dài.
Thiên Anh
