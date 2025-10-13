Hot mom Hàn Quốc qua 2 lần sinh nở vẫn sở hữu gương mặt như học sinh cấp 3

Trong những hình ảnh đời thường đăng tải trên trang cá nhân, phong cách trẻ trung của bà mẹ 2 con Hong Young Gi khiến nhiều người cứ ngỡ cô chỉ mới là học sinh.