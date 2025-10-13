Hà Nội

Hot mom Hàn Quốc qua 2 lần sinh nở vẫn sở hữu gương mặt như học sinh cấp 3

Cộng đồng trẻ

Trong những hình ảnh đời thường đăng tải trên trang cá nhân, phong cách trẻ trung của bà mẹ 2 con Hong Young Gi khiến nhiều người cứ ngỡ cô chỉ mới là học sinh.

Trầm Phương
Hong Young Gi (sinh năm 1992) là một trong những hot girl ulzzang đời đầu nổi tiếng tại Hàn Quốc. Ở thời điểm hiện tại, cô vẫn là một cái tên có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. (Ảnh: IG @kisy0729)
Điều khiến Hong Young Gi trở thành một "hot mom" gây chú ý trên mạng xã hội chính là diện mạo trẻ trung đến khó tin của cô dù đã bước qua tuổi 30 và trải qua hai lần sinh nở. (Ảnh: IG @kisy0729)
Trong những hình ảnh mới nhất được đăng tải trên trang cá nhân, nàng hot mom khiến nhiều người phải ngỡ ngàng với vẻ ngoài kẹo ngọt cùng phong cách thời trang cực kỳ trẻ trung. (Ảnh: IG @kisy0729)
Cô nàng diện thiết kế trễ vai, kết hợp với chiếc quần dáng thụng cạp trễ. Đây là cách phối đồ theo hướng thời trang Y2K đang rất thịnh hành. (Ảnh: IG @kisy0729)
Gương mặt nhỏ nhắn với hai chiếc má bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và bờ môi chúm chím khiến cô nàng được nhận xét chỉ trông như học sinh trung học. (Ảnh: IG @kisy0729)
Hong Young Gi bắt đầu được công chúng biết đến rộng rãi sau khi tham gia chương trình truyền hình Ulzzang Shidae của Comedy TV. (Ảnh: IG @kisy0729)
Với gương mặt baby, bầu bĩnh, đôi mắt to tròn và vóc dáng nhỏ nhắn, cô nhanh chóng thu hút được lượng người hâm mộ đông đảo. (Ảnh: IG @kisy0729)
Sở hữu chiều cao khiêm tốn chỉ 1m49, thế nhưng cách phối đồ của nàng hot mom luôn khiến người đối diện phải trầm trồ. (Ảnh: IG @kisy0729)
Hong Young Gi theo đuổi phong cách đa dạng, từ ngọt ngào dễ thương đến táo bạo, cá tính, giúp cô luôn trông sành điệu và trẻ trung. (Ảnh: IG @kisy0729)
Hot mom sinh năm 1992 cũng thường trang điểm nhẹ nhàng, kết hợp với các phụ kiện đáng yêu để tận dụng lợi thế vẻ ngoài xinh xắn, dễ thương, tạo thiện cảm với người đối diện. (Ảnh: IG @kisy0729)
#Hong Young Gi #hot mom Hàn Quốc #trẻ trung #sinh đôi #Ulzzang #phong cách thời trang

