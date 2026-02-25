Nhận biết dấu hiệu sớm của mỡ máu cao để phòng ngừa biến chứng

Thực tế, mỡ máu cao (mỡ máu xấu hay cholesterol cao) được mệnh danh là "kẻ giết người thầm lặng" vì ở giai đoạn đầu, nó gần như không có triệu chứng rõ rệt. Rất nhiều người chỉ phát hiện ra khi đã gặp biến chứng như đột quỵ hoặc đau lồng ngực.

Tuy nhiên, khi lượng mỡ trong máu vượt ngưỡng an toàn trong thời gian dài, cơ thể có thể phát ra một số tín hiệu cảnh báo "ngầm" sau đây:

Chóng mặt và đau đầu kéo dài

Nồng độ triglyceride cao khiến mạch máu bị xơ cứng, lưu thông kém, dẫn đến giảm lượng máu và oxy lên não. Hệ quả là bạn có thể cảm thấy choáng váng, đau đầu, đặc biệt vào buổi sáng khi mới ngủ dậy. Đây là triệu chứng khá phổ biến nhưng dễ bị bỏ qua.

Tức ngực, tim đập nhanh

Triglyceride dư thừa làm tăng gánh nặng cho tim, gây rối loạn dẫn truyền điện tim và giảm lượng máu nuôi tim. Người bệnh có thể cảm thấy hồi hộp, đánh trống ngực, khó thở, hoặc đau thắt ngực. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim.

Mỡ máu cao (cholesterol máu cao) gây ra rất nhiều tác động xấu đến sức khỏe. Ảnh SKĐS

Xuất hiện các mảng vàng quanh mắt hoặc da

Một dạng rối loạn mỡ máu có thể biểu hiện ra ngoài da là chứng vàng da do lắng đọng chất béo. Các mảng hoặc nốt nhỏ màu vàng nhạt, cam hoặc nâu đỏ thường xuất hiện ở mí mắt, khuỷu tay, đầu gối hoặc sau bắp chân - dấu hiệu của tình trạng tích tụ triglyceride dưới da.

Tê bì, ngứa ran tay chân

Khi máu lưu thông kém do tắc nghẽn vi mạch, các dây thần kinh ngoại vi không được cung cấp đủ máu và oxy. Điều này có thể khiến bạn cảm thấy tê, yếu hoặc ngứa ran ở tay và chân, đặc biệt là khi ngồi lâu hoặc khi ngủ dậy. Nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, bạn nên đi kiểm tra sức khỏe sớm.

Tăng cân không kiểm soát

Triglyceride chính là thành phần cấu tạo nên mỡ trong cơ thể. Khi tích tụ quá nhiều, cơ thể sẽ tăng cân nhanh chóng và dễ rơi vào tình trạng béo phì. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình mà còn làm trầm trọng thêm các rối loạn chuyển hóa, gây nguy cơ mắc tiểu đường, tăng huyết áp và bệnh lý tim mạch.

Mắt mờ thoáng qua, thị lực giảm

Lượng triglyceride quá cao có thể làm tổn thương các mao mạch ở đáy mắt, dẫn đến thiếu máu nuôi võng mạc. Biểu hiện có thể là mờ mắt tạm thời, cảm giác như có bóng mờ trước mắt. Đây là dấu hiệu cảnh báo bạn nên đi khám để tầm soát bệnh lý mắt do rối loạn mỡ máu.

Khi mỡ máu cao sẽ dẫn đến xơ vữa động mạch, làm máu lưu thông không tốt, tăng nguy cơ về nhồi máu cơ tim và đột quỵ./ Ảnh SKĐS

Các cơn đau đầu và chóng mặt do thiếu máu não

Hệ thống mạch máu não rất nhạy cảm với tình trạng mỡ máu cao. Nếu lượng chất béo xấu (LDL) quá lớn, chúng dễ dàng bám vào thành mạch máu lên não, gây ra các cơn đau đầu âm ỉ, hoa mắt hoặc chóng mặt đột ngột khi thay đổi tư thế. Nhiều người thường nhầm lẫn đây là triệu chứng của rối loạn tiền đình hoặc thiếu máu thông thường, nhưng thực tế đó có thể là dấu hiệu mạch máu đang bị "tắc nghẽn" bởi các mảng mỡ.

Sự khó chịu ở hệ tiêu hóa và gan

Gan là cơ quan chính chuyển hóa chất béo, nên khi mỡ máu vượt ngưỡng, gan sẽ rơi vào tình trạng quá tải. Điều này dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa như đầy bụng, khó tiêu, sợ đồ dầu mỡ và thường xuyên cảm thấy ấm ách ở vùng hạ sườn phải. Nếu tình trạng này kéo dài, mỡ có thể tích tụ ngay trong gan gây gan nhiễm mỡ, khiến cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi, uể oải và kém tập trung.

Vì các dấu hiệu trên đôi khi rất mờ nhạt, cách chính xác nhất để bảo vệ sức khỏe là thực hiện xét nghiệm máu định kỳ, giúp kiểm soát "kẻ giết người thầm lặng" này.