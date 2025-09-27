Nhận biết dấu hiệu bệnh chốc lây ngoài da ở trẻ nhỏ

Dấu hiệu chốc lây ngoài da ở trẻ nhỏ là xuất hiện các mụn nước hoặc mụn mủ, nhanh chóng vỡ ra, rỉ dịch, sau đó đóng vảy màu vàng nâu hoặc vàng mật ong.

Chốc lở còn được gọi là bệnh Impetigo, nguyên nhân gây bệnh là do nhiễm khuẩn liên cầu, tụ cầu trực tiếp tại vùng da lành hoặc do nhiễm trùng các vết trầy xước trên da như bị côn trùng cắn, xây xước do ngứa gãi…

Khi mắc bệnh chốc lở với những nốt mẩn đỏ, ngứa ngoài da rất dễ nhầm với một số loại viêm da khác như rôm sảy, biểu hiện dị ứng ngoài da của hội chứng Steven Johnsons hay dấu hiệu của chàm da. Chính vì những hiểu lầm này nên nhiều cha mẹ chủ quan chỉ cố gắng dùng cách hạ nhiệt cho trẻ (cho ăn đồ mát, tắm nước lá) khiến bệnh đơn giản có thể gây biến chứng.

Chốc không có bọng nước có thể kèm theo thương tổn vệ tinh nhỏ xung quanh. Ảnh minh họa/Internet

Các biến chứng có thể gặp do khuẩn liên cầu có thể tấn công sâu vào máu gây bệnh nhiễm trùng máu rất khó điều trị. Khuẩn liên cầu tồn tại trong cơ thể lâu cũng khiến trẻ bị sốt và tấn công thận gây ra viêm cầu thận cấp.

Vì ngứa và đau nên trẻ thường đưa tay lên gãi rồi lại chạm tay vào những vùng khác khiến cho bệnh lây lan trên nhiều vùng cơ thể, nếu cọ vào mắt thì gây ra viêm nhiễm sinh ghèn, ngứa và có thể làm mù mắt.

Bệnh không được điều trị có thể kéo dài đến vài tuần, gây nhiều biến chứng khiến trẻ mệt mỏi biếng ăn, chậm lớn, suy dinh dưỡng. Việc cha mẹ chủ quan, nhầm lẫn cho trẻ tắm nước lá, bôi thuốc theo kinh nghiệm truyền miệng cũng lại tăng thêm nguy cơ nhiễm trùng nặng hơn.

Bệnh chốc được chia thành hai dạng chính:

Chốc có bọng nước

Dạng này thường do tụ cầu khuẩn gây ra. Ban đầu, da xuất hiện các vết đỏ nhỏ (0,5 – 1 cm), sau đó hình thành bọng nước có nền đỏ bao quanh. Bọng nước nhanh chóng trở thành bọng mủ đục, rồi vỡ ra, đóng vảy màu vàng nâu hoặc nâu nhạt giống mật ong. Vị trí hay gặp là ở mặt, tay chân, da đầu, nhưng không xuất hiện ở niêm mạc. Trẻ có thể bị ngứa, gãi khiến tổn thương lan rộng.

Chốc không có bọng nước

Dạng này thường do liên cầu tan huyết nhóm A gây ra. Biểu hiện ban đầu là các mụn nước hoặc mụn mủ, nhưng nhanh chóng vỡ ra, tiết dịch ẩm và không kịp hình thành bọng nước. Vết tổn thương có vảy vàng mật ong, bờ đỏ nhẹ, có thể kèm theo thương tổn vệ tinh nhỏ xung quanh. Dạng chốc này hay xuất hiện quanh miệng, mũi, chân tay, đặc biệt ở trẻ có viêm da cơ địa, ghẻ, chàm hoặc nhiễm ký sinh trùng.

Thông thường, bệnh chốc có thể tự khỏi sau 2–3 tuần, nhưng với điều kiện được chăm sóc vệ sinh da tốt và điều trị phù hợp. Nếu không, bệnh có thể kéo dài hơn, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm hoặc khi hệ miễn dịch của trẻ suy yếu.

Đối với với chốc không bóng nước và chốc bóng nước thể nhẹ, sau khi khỏi bệnh sẽ không để lại sẹo, còn với chốc loét do tình trạng nặng tổn thương ở lớp sâu hơn của da nên sẽ để lại sẹo sau khi bệnh ổn. Ngoài ra, việc để lại sẹo hay không còn tùy theo cách điều trị, chăm sóc vết thương và cả chế độ dinh dưỡng phù hợp. Điều trị càng sớm sẽ càng tốt cho người bệnh, bởi vì càng kéo dài thì càng có nguy cơ người bệnh mắc các biến chứng nghiêm trọng

Nếu xuất hiện các sang thương da nghi ngờ bệnh chốc, người bệnh nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa Da liễu – Thẩm mỹ Da để có phương hướng điều trị phù hợp, không nên trì hoãn đi khám. Khi bệnh tiến triển nặng sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và thẩm mỹ da.