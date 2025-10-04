Nhà ngói đỏ gợi ký ức quê hương bằng ngôn ngữ kiến trúc bản địa

Với việc sử dụng mái ngói đỏ, kèo gỗ, tường đất, ngôi nhà trở thành nơi để ở, để nhớ, để trở về cầu nối giữa quá khứ và hiện tại.
Mẫu xe SUV hạng sang Mercedes-Benz GLS phiên bản Edition 30 được ra đời nhằm kỷ niệm 30 năm thương hiệu ngôi sao 3 cánh có mặt tại thị trường Việt Nam.
Bộ sạc 100W mang lại nhiều tiện lợi khi hỗ trợ nhiều thiết bị, nhưng người dùng iPhone vẫn lo ngại về độ an toàn khi sử dụng hằng ngày.
Phương Oanh cùng cặp song sinh Jimmy - Jenny đón Trung thu đầu tiên ở trường mầm non. Hoa hậu Khánh Vân cùng ông xã khám phá Bhutan.
Rong biển khô là nguyên liệu bổ dưỡng, dễ chế biến. Từ súp, cơm cuộn đến món ăn vặt giòn rụm, 7 công thức này giúp bữa ăn thêm phong phú.
Bước sang tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán có vận trình sự nghiệp khá thuận lợi và có thể hưởng lộc trời ban, tài lộc dư dả.
Quân đội Ukraine đang bế tắc ở hướng Dobropolye, trong khi Nga tổ chức bao vây quân Ukraine ở nhiều khu vực ở Pokrovsk.
Nghiên cứu mới chỉ ra người tiền sử có thể đã di cư sang châu Âu bằng một cây cầu đất nhưng hiện đang bị chìm thông qua các hiện vật tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Khuôn mặt của cậu bé Na Uy sống cách đây 8.000 năm trước bất ngờ được các chuyên gia tái tạo.
Pteraspis, một loài cá cổ đại kỳ lạ từng thống trị đại dương cách đây hàng trăm triệu năm, là một điểm nhấn đặc biệt trong lịch sử tiến hóa của các loài cá.
Hãng WMoto vừa chính thức giới thiệu mẫu xe môtô chopper Cruiser AMT 125 2025 tại thị trường Malaysia với mức giá chỉ 5.988 ringgit (khoảng 37,4 triệu đồng).
Subaru Forester 2.5 i-S EyeSight vừa ra mắt tại Thái Lan. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc (CBU) từ Nhật Bản với giá bán 2,59 triệu baht (tkhoảng 2,1 tỷ đồng).
Con gái hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ khi trở thành một trong những ứng viên hoa khôi của giải bóng rổ học đường lớn nhất Việt Nam.
Tiến Linh, Văn Toàn hay thủ môn Bùi Tiến Dũng ghi điểm tuyệt đối nhờ loạt nghĩa cử thiện nguyện khiến fan rưng rưng.
iFixit vừa tháo rời tai nghe mới Apple AirPods Pro 3, cung cấp cho chúng ta cái nhìn cận cảnh bên trong và những thay đổi của nó.
Kim Min-ji được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình nổi bật, được ví như “Karina (ca sĩ của nhóm aespa) của làng điền kinh” hay “nữ thần điền kinh”.
Trà Đại Hồng Bào đắt đỏ không chỉ vì hiếm, mà còn bởi giá trị văn hóa, lịch sử và nghệ thuật chế biến cầu kỳ.
New York từng là thủ đô của nước Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 1785 đến 1790.
Mưa lớn kết hợp với mực nước sông Hồng dâng cao khiến một khu dân cư thuộc phường Xuân Phương, Hà Nội bị cô lập.
Khác với hình ảnh ngọt ngào thường thấy, Yuna Vũ bất ngờ xuất hiện với bikini đen tối giản kết hợp cùng quần jeans cạp trễ đầy phóng khoáng trong loạt ảnh mới.
Phát hiện kim may đồ 13.000 năm tuổi do người Bắc Mỹ cổ xưa chế tạo, điều này giúp hé lộ nhiều thông tin lịch sử thú vị.