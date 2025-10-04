Hà Nội

Nhà ngói đỏ gợi ký ức quê hương bằng ngôn ngữ kiến trúc bản địa

Bất động sản

Nhà ngói đỏ gợi ký ức quê hương bằng ngôn ngữ kiến trúc bản địa

Với việc sử dụng mái ngói đỏ, kèo gỗ, tường đất, ngôi nhà trở thành nơi để ở, để nhớ, để trở về cầu nối giữa quá khứ và hiện tại. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Tọa lạc tại Phường Tuy An Đông (Đắk Lắk), ngôi nhà nhỏ được hình thành từ tình yêu quê hương sâu sắc của một cô gái trẻ sống xa xứ. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Ý tưởng thiết kế bắt nguồn từ chất liệu dân gian đặc trưng Việt Nam là mái ngói. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Mái ngói được chọn làm chủ thể chính của ngôi nhà, đưa vào không gian hiện đại để gợi nên cảm xúc hoài niệm nhưng vẫn phù hợp với lối sống đương đại. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Ngôi nhà được bố trí theo hình chữ nhật, tận dụng tối đa không gian đất rộng. Khoảng 60% diện tích dành cho sân vườn và không gian mở, mang lại cảm giác thoáng đãng. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Mái hiên trước nhà rộng, đủ chỗ cho một bộ bàn ghế ngồi thưởng trà đọc sách. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Cầu thang dẫn lên tầng 2 được thiết kế bên ngoài. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Phòng khách và bếp có cửa kính hướng tầm nhìn ra vườn cây xanh mát. Ảnh: Bùi Minh Quốc
Phòng ngủ với nội thất đơn giản view hướng vườn mát mẻ. Ảnh: Bùi Minh Quốc
