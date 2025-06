Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4: Đảm bảo sản xuất điện mùa nắng nóng

Trong bối cảnh mùa khô năm 2025 diễn ra gay gắt, nền nhiệt tại nhiều địa phương vượt ngưỡng 38°C, nhu cầu sử dụng điện trên toàn quốc tăng cao. Tình trạng nắng nóng kéo dài không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt, sản xuất của người dân mà còn đặt ra áp lực lớn cho hệ thống điện quốc gia, đặc biệt tại khu vực miền Nam và miền Trung. Trước yêu cầu đảm bảo an ninh năng lượng trong giai đoạn cao điểm, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 (NMNĐ Vĩnh Tân 4) – một đơn vị thành viên sản xuất điện chủ lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) – đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, bài bản, thể hiện tinh thần trách nhiệm và chủ động trong việc giữ vững dòng điện cho đất nước.

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chủ động nguồn nhiên liệu – Chìa khóa vận hành ổn định

Để đáp ứng yêu cầu huy động cao trong mùa nắng nóng, yếu tố đầu tiên được NMNĐ Vĩnh Tân 4 xác định là phải đảm bảo tuyệt đối về nguồn nhiên liệu. Ngay từ cuối tháng 4/2024, Ban lãnh đạo NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã ký kết hợp đồng mua than nhập khẩu dài hạn với Liên danh VDKGS, với tổng khối lượng lên tới 3,2 triệu tấn, phục vụ cho cả năm 2025. Đây không chỉ là bước đi có tính chiến lược mà còn thể hiện tầm nhìn xa trong công tác chuẩn bị trước các biến động khó lường của thị trường nhiên liệu quốc tế.

Theo báo cáo cập nhật đến hết tháng 5/2025, Nhà máy đã tiếp nhận 1,88 triệu tấn than, đồng thời duy trì lượng tồn kho gần 500.000 tấn – mức dự trữ được đánh giá là an toàn và chủ động. Nguồn than nhập khẩu sử dụng tại Vĩnh Tân 4 có hàm lượng tro xỉ thấp, giúp tăng hiệu suất đốt lò và giảm lượng phát thải ra môi trường. Đây là yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh các nhà máy nhiệt điện ngày càng chủ động tăng cường giám sát nghiêm ngặt về phát thải và tiêu chuẩn môi trường.

Khu vực cầu cảng Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4

Đáng chú ý, toàn bộ quá trình bốc dỡ, vận chuyển, lưu trữ và xử lý than và tro xỉ tại NMNĐ Vĩnh Tân 4 đều được tự động hóa cao và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về môi trường. Các thiết bị chuyên dụng và hệ thống xử lý hiện đại giúp hạn chế tối đa bụi than, nước thải và phát tán chất ô nhiễm, qua đó đảm bảo môi trường xung quanh khu vực nhà máy được kiểm soát hiệu quả.

Đảm bảo công suất tối đa – Ưu tiên nhiệm vụ trong cao điểm nắng nóng

Với nền tảng nhiên liệu vững chắc, toàn bộ hệ thống kỹ thuật và con người tại Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 được huy động ở mức cao nhất nhằm bảo đảm sản xuất điện ổn định, liên tục. Trong tháng 5/2025, tổng sản lượng điện sản xuất của cả Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng đạt 1.028,4 triệu kWh. Lũy kế sản lượng điện sản xuất 5 tháng đầu năm 2025 đã đạt 3.804 triệu kWh – một con số rất ấn tượng trong điều kiện hai tháng đầu năm, nhà máy chỉ được huy động ở mức tải thấp (240 – 300 MW) để ưu tiên cho các nguồn năng lượng tái tạo vào giờ cao điểm nắng trưa.

Theo kế hoạch được EVN giao, tổng sản lượng điện năm 2025 của NMNĐ Vĩnh Tân 4 và Vĩnh Tân 4 Mở rộng phải đạt 11,432 tỷ kWh. Để hoàn thành mục tiêu này, Nhà máy đang triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp kỹ thuật – tổ chức – vận hành như: tăng cường kiểm tra, bảo trì thiết bị; giám sát thông số tổ máy theo thời gian thực và ứng dụng nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, chuyển đổi số để tối ưu hóa hiệu suất vận hành.

Ban lãnh đạo Nhà máy đặc biệt nhấn mạnh vai trò của yếu tố con người trong công tác đảm bảo điện mùa khô. Đội ngũ kỹ sư, công nhân vận hành luôn làm việc trong điều kiện tập trung cao độ, nhưng vẫn giữ vững kỷ luật, tinh thần trách nhiệm và sự tận tụy để đáp ứng lệnh huy động từ Công ty TNHH MTV Vận hành hệ thống điện và thị trường điện Quốc gia (NSMO).

Góp phần giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Trước đó, phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 nhiệm kỳ 2025–2030, ông Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN – ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể cán bộ, công nhân viên Nhà máy trong thời gian qua. Ông nhấn mạnh: “Nhà máy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, duy trì sản xuất điện an toàn, đặc biệt trong cao điểm mùa khô, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và luôn chú trọng công tác bảo vệ môi trường.”

Đây chính là sự ghi nhận cao nhất cho một tập thể luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động vượt qua khó khăn và sẵn sàng vì mục tiêu chung của ngành điện – đảm bảo nguồn sáng cho mọi miền đất nước.

Giữa cao điểm nắng nóng năm 2025, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc đảm bảo cung ứng điện ổn định cho cả nước. Với sự chủ động về nhiên liệu, quyết tâm cao độ từ tập thể cán bộ công nhân viên, cùng năng lực quản trị – vận hành chuyên nghiệp, NMNĐ Vĩnh Tân 4 đã góp phần quan trọng vào việc đảm bảo an ninh năng lượng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân cả nước.