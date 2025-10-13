Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Nhà Khoa học

Nhà khoa học gốc Việt giải mã bí ẩn cách cây cỏ tạo hợp chất chống ung thư

Nhà khoa học Việt tại Canada cùng đồng nghiệp quốc tế tìm ra bí mật enzyme giúp cây cỏ tự tạo hợp chất mitraphylline, hợp chất hiếm có đặc tính chống ung thư.

Mai Nguyễn

Các nhà nghiên cứu tại Đại học British Columbia (UBC) Okanagan, Canada vừa công bố phát hiện cơ chế thực vật tạo ra mitraphylline, một hợp chất tự nhiên hiếm có khả năng chống ung thư và kháng viêm mạnh mẽ.

Công trình là kết quả hợp tác giữa nhóm của Tiến sĩ Thu – Thuy Dang tại UBC Okanagan và nhóm của Tiến sĩ Satya Nadakuduti tại Đại học Florida (Mỹ), với sự hỗ trợ từ Hội đồng Nghiên cứu Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật Canada (NSERC), Quỹ Đổi mới Canada (CFI), Chương trình Học giả Y tế BC Michael Smith, và Viện Nông nghiệp và Thực phẩm Quốc gia thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA NIFA).

ts-thuy-2.png
Nghiên cứu sinh tiến sĩ Tuan-Anh Nguyen (trái) và tiến sĩ Thu-Thuy Dang đang kiểm tra các mẫu thực vật trong phòng thí nghiệm. Ảnh: UBC Okanagan

Tìm thấy “mắt xích còn thiếu” trong dây chuyền tạo hợp chất chữa bệnh của tự nhiên

Mitraphylline thuộc nhóm alkaloid spirooxindole, nhóm phân tử có cấu trúc “xoắn” đặc biệt và hiệu ứng sinh học mạnh. Dù được biết đến từ lâu, quá trình hình thành loại hợp chất này trong tự nhiên vẫn là bí ẩn cho đến khi nhóm của TS Thu - Thuy Dang, Trưởng nhóm Nghiên cứu Công nghệ sinh học sản phẩm tự nhiên tại UBC Okanagan, xác định được enzyme đầu tiên có khả năng “vặn xoắn” phân tử để tạo cấu trúc spiro vào năm 2023.

Tiếp nối kết quả đó, nghiên cứu sinh Tuan Anh Nguyen đã dẫn đầu giai đoạn tiếp theo và phát hiện hai enzyme then chốt phối hợp với nhau trong quá trình tổng hợp mitraphylline một enzyme quyết định cấu trúc ba chiều, enzyme còn lại hoàn thiện bước xoắn cuối cùng để tạo nên phân tử hoàn chỉnh.

“Phát hiện này giống như tìm thấy mắt xích còn thiếu trong dây chuyền lắp ráp. Nó giúp giải đáp cách tự nhiên tạo ra những phân tử phức tạp này, đồng thời mở ra hướng mô phỏng quy trình đó trong phòng thí nghiệm”, TS Dang chia sẻ.

ts-thuy.jpg
Mitraphylline tự nhiên chỉ có ở lượng rất nhỏ trong một số loài cây nhiệt đới thuộc họ càphê như Mitragyna (cây kratom) và Uncaria (móng mèo). (Nguồn: Shutterstock).

Mitraphylline chỉ tồn tại với lượng rất nhỏ trong một số loài cây nhiệt đới thuộc họ Cà phê như Mitragyna (kratom) và Uncaria (móng mèo), khiến việc chiết xuất hoặc tổng hợp quy mô lớn trước đây vô cùng khó khăn và tốn kém. Việc xác định được hai enzyme chủ chốt đã mở đường cho quy trình sản xuất hợp chất tự nhiên hiệu quả, thân thiện môi trường hơn.

Theo nghiên cứu sinh Tuan - Anh Nguyen, đây là một bước tiến quan trọng hướng tới hóa học xanh, giúp tạo ra các hợp chất dược phẩm giá trị bằng phương pháp sinh học thay vì hóa học nặng. Thành công này cũng phản ánh môi trường nghiên cứu cởi mở, hợp tác giữa sinh viên và giảng viên tại UBC Okanagan cùng nhau giải quyết những vấn đề mang tầm toàn cầu.

Bày tỏ niềm tự hào trước phát hiện này, một bằng chứng cho thấy thực vật là những nhà hóa học thiên tài của tự nhiên, TS Dang cho hay, bước tiếp theo, bà và nhóm nghiên cứu sẽ tìm cách ứng dụng các enzyme này để tạo ra thêm nhiều hợp chất điều trị có giá trị khác.

Hành trình giải mã “nhà máy sinh học” của tự nhiên

TS Thu-Thuy Dang – Đặng Thị Thu Thủy, là cựu sinh viên ngành công nghệ sinh học của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

Chị học Thạc sĩ, rồi bảo vệ Tiến sĩ ngành sinh học phân tử / sinh hóa tại ĐH Calgary (tỉnh Alberta, Canada) và hoàn thành chương trình nghiên cứu sau tiến sĩ về Hóa sinh tại Trung tâm John Innes (Vương quốc Anh).

Nhắc lại cơ duyên đến với con đường nghiên cứu, chị kể rằng từ nhỏ đã quen với văn hóa sử dụng cây cỏ làm thuốc trong dân gian, và sớm tiếp xúc với kỹ thuật nuôi cấy mô cây dược liệu khi còn là sinh viên. Tuy nhiên, bước ngoặt chỉ đến khi đang học cao học, chị tình cờ thấy phòng thí nghiệm bên cạnh đang nghiên cứu về quá trình sinh tổng hợp các hợp chất tự nhiên trong thực vật.

Lúc đó chị mới nhận ra, bên cạnh những kiến thức cơ bản về sinh lý thực vật mà mình được học, còn có cả một lĩnh vực mới, nơi người ta tìm hiểu cách cây cỏ tạo ra các hợp chất quý.

Từ đó, chị quyết định theo đuổi hướng nghiên cứu tìm hiểu các gene và enzyme mới tham gia vào quá trình sinh tổng hợp alkaloid nhóm hợp chất có hoạt tính sinh học mạnh và tiềm năng ứng dụng trong dược phẩm.

Suốt nhiều năm, Tiến sĩ Thủy tập trung giải mã các con đường sinh tổng hợp alkaloid trong thực vật, sử dụng sinh học phân tử, phân tích RNA-seq, dữ liệu gen và cấu trúc enzyme để tìm hiểu cách cây dược liệu tạo ra các hợp chất quý. Chị cũng là đồng tác giả của một số bằng sáng chế liên quan đến việc sản xuất hợp chất chống ung thư từ cây trồng.

“Tôi luôn tự hỏi, tại sao chỉ với nước, ánh sáng và không khí, cây cỏ có thể tạo ra những hợp chất có khả năng điều trị bệnh phức tạp như ung thư?”, chị chia sẻ. Theo chị, nếu ví mỗi phân tử là một ngôi nhà, thì các enzyme trong cây chính là những người thợ xây khéo léo. Công việc của nhà nghiên cứu là tìm hiểu từng ‘thợ xây’ đó làm gì, theo trình tự nào, để từ đó có thể mô phỏng hoặc cải tiến lại quy trình mà tự nhiên đã tạo ra.

Những hiểu biết đó là nền tảng để chị cùng cộng sự tái tạo quá trình tạo hoạt chất tự nhiên trong phòng thí nghiệm, giúp giảm việc khai thác cây thuốc quý, hạn chế sử dụng hóa chất độc hại, đồng thời mở hướng tạo ra những hợp chất tương tự nhưng có hoạt tính mạnh hơn.

Tại Đại học British Columbia (UBC) Okanagan, chị thành lập Phòng thí nghiệm Nghiên cứu các hợp chất hoạt tính sinh học thực vật (Plant Bioactive Compounds Research Laboratory – PlantBioCoRe), nơi kết hợp hóa sinh, hóa học, tin sinh học và di truyền học phân tử để tìm hiểu cơ chế tạo ra các hợp chất có giá trị sinh học trong thảo dược.

Nhóm của chị đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, trong đó, đã có những kết quả mới về con đường chuyển hoá chất chống ung thư từ hỷ thụ (Camptotheca acuminata). Phát hiện này giúp tạo dược chất thân thiện, dễ ứng dụng lâm sàng hơn, công bố trên tạp chí quốc tế, đăng ký bằng sáng chế.

Có dịp trao đổi học thuật với các nhà nghiên cứu trong nước, như ở Trường Đại học Dược Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM, hay Viện Khoa học Tây Nguyên, chị nhận thấy, ở Việt Nam có rất nhiều công trình nghiên cứu giá trị về cây thuốc.

“Tôi mong có thể góp phần nhỏ làm phong phú thêm kiến thức và ứng dụng từ nguồn tài nguyên thực vật của quê hương mình”, chị chia sẻ.

#Thu Thuy Dang #chống ung thư #Đặng Thị Thu Thủy #Nhà khoa học gốc Việt

Bài liên quan

Nhà Khoa học

Chuyên gia chỉ ra '3 tội đồ' khiến Hà Nội cứ mưa là ngập

Theo PGS.TS Vũ Thanh Ca, biến đổi khí hậu chỉ là một phần, nguyên nhân khiến Hà Nội cứ mưa lại ngập sâu nằm ở lỗi quy hoạch và quản lý đô thị

Sau hai cơn bão liên tiếp vừa qua, Hà Nội lại chìm trong biển nước, nhiều khu vực trung tâm cũng ngập sâu chưa từng thấy. Hiện tượng “cứ mưa là ngập” dường như đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân Thủ đô.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, PGS.TS Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường đã phân tích rõ những nguyên nhân gốc rễ và đề xuất loạt giải pháp khắc phục tình trạng này.

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Nobel Văn chương 2025 vinh danh bậc thầy sử thi Trung Âu

Nhà văn Hungary László Krasznahorkaiđược trao Nobel Văn chương 2025 nhờ tác phẩm mang tính viễn kiến giữa thời khắc hoang tàn, khẳng định quyền năng nghệ thuật.

Vào lúc 18h ngày 9/10 (giờ Việt Nam), Viện Hàn lâm Thụy Điển đã công bố Giải Nobel Văn học năm 2025 thuộc về tiểu thuyết gia, nhà biên kịch người Hungary László Krasznahorkai "vì toàn bộ sự nghiệp văn chương đầy lôi cuốn và tầm nhìn sâu sắc, giữa nỗi kinh hoàng của ngày tận thế, vẫn khẳng định sức mạnh của nghệ thuật".

Với độc giả Việt Nam, tên tuổi của ông đã quen thuộc qua tác phẩm Vũ điệu quỷ Satan. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Nobel Văn chương giải thưởng được trao cho một tác giả Hungary sau Imre Kertész (2002).

Xem chi tiết

Nhà Khoa học

Nobel Hóa học 2025, bước ngoặt vật liệu ‘bắt' khí độc, lọc nước sa mạc

Nobel Hóa học 2025 vinh danh công trình phát triển khung kim loại-hữu cơ (MOF), vật liệu mở ra kỷ nguyên mới công nghệ lưu trữ năng lượng, bảo vệ môi trường.

Ba nhà khoa học Susumu Kitagawa, Richard Robson và Omar M. Yaghi được trao Nobel Hóa học 2025 nhờ phát triển khung kim loại-hữu cơ (MOF), vật liệu mở ra kỷ nguyên mới cho công nghệ lưu trữ năng lượng và bảo vệ môi trường.

Chiều 8/10 (giờ Hà Nội), Viện Hàn lâm Khoa học Hoàng gia Thụy Điển công bố giải Nobel Hóa học 2025 thuộc về ba nhà khoa học Susumu Kitagawa (Nhật Bản), Richard Robson (Australia) và Omar M. Yaghi (Mỹ).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới