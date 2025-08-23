Hà Nội

Nhà hướng Tây cản nắng nóng bằng gạch thông gió

Bất động sản

Sử dụng giải pháp bố trí không gian và thông gió tự nhiên, ngôi nhà vừa có khả năng chống nóng đồng thời tăng tiện nghi sinh hoạt hàng ngày.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Nằm trong khu dân cư đông đúc ở Koregaon (Satara, Ấn Độ), ngôi nhà ống có diện tích 265 m2 được thiết kế các trục chạy dọc theo chiều dài. Ảnh: Archdaily
Nằm trong khu dân cư đông đúc ở Koregaon (Satara, Ấn Độ), ngôi nhà ống có diện tích 265 m2 được thiết kế các trục chạy dọc theo chiều dài. Ảnh: Archdaily
Các trục này vừa là cơ sở phân chia công năng, vừa tạo kiến trúc cho công trình. Ảnh: Archdaily
Các trục này vừa là cơ sở phân chia công năng, vừa tạo kiến trúc cho công trình. Ảnh: Archdaily
Không gian sinh hoạt được bố trí bám sát ba trục, giúp lưu thông ánh sáng và không khí. Ảnh: Archdaily
Không gian sinh hoạt được bố trí bám sát ba trục, giúp lưu thông ánh sáng và không khí. Ảnh: Archdaily
Bên ngoài căn nhà sử dụng tông màu đất chủ đạo và điểm nhấn là gạch thông gió màu cam. Ảnh: Archdaily
Bên ngoài căn nhà sử dụng tông màu đất chủ đạo và điểm nhấn là gạch thông gió màu cam. Ảnh: Archdaily
Mặt tiền gồm các hình khối, ô cửa và mảng tường kín. Những yếu tố này được sắp xen kẽ, giúp điều hòa nhiệt độ, che chắn tầm nhìn. Ảnh: Archdaily
Mặt tiền gồm các hình khối, ô cửa và mảng tường kín. Những yếu tố này được sắp xen kẽ, giúp điều hòa nhiệt độ, che chắn tầm nhìn. Ảnh: Archdaily
Mặt tiền hướng Tây được xử lý bằng hệ gạch thông gió, tạo lớp vỏ kép giúp lọc ánh sáng, đồng thời mang đến hiệu ứng đổ bóng và giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Archdaily
Mặt tiền hướng Tây được xử lý bằng hệ gạch thông gió, tạo lớp vỏ kép giúp lọc ánh sáng, đồng thời mang đến hiệu ứng đổ bóng và giảm bức xạ nhiệt. Ảnh: Archdaily
Hệ gạch này là vật liệu địa phương được làm thủ công, tạo nên vẻ ngoài mộc mạc và thông thoáng. Ảnh: Archdaily
Hệ gạch này là vật liệu địa phương được làm thủ công, tạo nên vẻ ngoài mộc mạc và thông thoáng. Ảnh: Archdaily
Khoảng sân dài được bố trí dọc, đóng vai trò là "trục thở". Ảnh: Archdaily
Khoảng sân dài được bố trí dọc, đóng vai trò là "trục thở". Ảnh: Archdaily
Phần sân liên kết chặt chẽ với không gian sinh hoạt bên trong, thúc đẩy thông gió chéo và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà. Ảnh: Archdaily
Phần sân liên kết chặt chẽ với không gian sinh hoạt bên trong, thúc đẩy thông gió chéo và đưa ánh sáng tự nhiên vào sâu trong nhà. Ảnh: Archdaily
Cầu thang mộc mạc, kết hợp đá mài và gỗ tự nhiên. Ảnh: Archdaily
Cầu thang mộc mạc, kết hợp đá mài và gỗ tự nhiên. Ảnh: Archdaily
Nội thất tối giản, màu sắc trầm và hệ cửa lớn giúp lấy ánh sáng tối đa ngoài trời. Ảnh: Archdaily
Nội thất tối giản, màu sắc trầm và hệ cửa lớn giúp lấy ánh sáng tối đa ngoài trời. Ảnh: Archdaily
Phòng ngủ tận dụng ánh sáng từ tường gạch thông gió. Ảnh: Archdaily
Phòng ngủ tận dụng ánh sáng từ tường gạch thông gió. Ảnh: Archdaily
Phòng khách ưu tiên khoảng trống và sự thông thoáng để tăng cảm giác rộng rãi. Ảnh: Archdaily
Phòng khách ưu tiên khoảng trống và sự thông thoáng để tăng cảm giác rộng rãi. Ảnh: Archdaily
