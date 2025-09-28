Nhà giàu mê mẩn 4 cây cảnh may mắn, thanh lọc không khí

Vừa hút tài lộc, vừa xua khí độc, 4 cây cảnh này trở thành lựa chọn hàng đầu của những gia đình mong muốn sống khỏe và phát tài.

Người giàu rất cầu kỳ trong việc lựa chọn những cây cảnh trồng trong nhà. Với họ, những chiếc lá to, những cây cảnh giàu sức sống, hoa tươi, hương thơm có thể hấp thụ những năng lượng xấu trong nhà, giúp phong thủy gia đình tốt hơn.

Việc trồng những cây cảnh tốt còn có thể tăng cường sức khỏe cho mọi người trong gia đình, thu hút tài lộc, may mắn.

Kinh nghiệm trồng hoa của thế hệ trước thực sự chứa đựng rất nhiều trí tuệ. Dưới đây là những cây cảnh như máy lọc không khí, có thể hút chất độc hại trong gia đình, trả lại môi trường trong sạch, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống.

Đặt một chậu cây cảnh trong nhà không chỉ làm tươi mới không khí mà còn giúp ngôi nhà của bạn trông sang trọng hơn.

Bạn trồng cây cảnh này càng lâu thì hương thơm càng nồng nàn và việc hấp thụ chất ô nhiễm càng tốt. Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ với hương thơm nồng nàn, sảng khoái, thậm chí thơm hơn cả hương trầm. Mùi hương này không chỉ dễ chịu cho mắt mà còn có thể tiêu diệt và ức chế vi khuẩn khi để trong nhà, giúp gia đình ít muỗi hơn.

Tinh dầu tỏa ra từ cây phật thủ cũng giúp không khí trong phòng ngủ trong lành hơn hẳn, không còn ngột ngạt như trước nữa.

Chúng có thể phân hủy mùi hôi và các chất độc hại trong không khí, hiệu quả hơn than hoạt tính mua ở siêu thị. Bạn trồng cây cảnh này càng lâu thì hương thơm càng nồng nàn và việc hấp thụ chất ô nhiễm càng tốt.

Nó có mùi hương tự nhiên hơn nhiều so với liệu pháp hương thơm và cũng có thể dùng làm vật trang trí. Ảnh minh họa essentialoilapothecary

Nếu bạn cũng muốn trồng cây cảnh này đừng đặt cây trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời, chỉ nên đặt cây ở vị trí có ánh sáng tán xạ.

Nếu bạn đang cải tạo nhà cửa hoặc mua đồ nội thất mới, việc thêm một chậu phật thủ trong nhà là lựa chọn đúng đắn. Nó có mùi hương tự nhiên hơn nhiều so với liệu pháp hương thơm và cũng có thể dùng làm vật trang trí.

Nếu cây cảnh tiếp xúc quá nhiều ánh nắng, lá cây sẽ dễ bị cháy. Đất trồng cần tơi xốp và thoáng khí, tốt nhất nên sử dụng đất mùn lá + đất vườn + cát sông theo tỷ lệ 2:2:1,

Khi tưới nước khi đất khô và không tưới vào phần giữa lá, nếu không phần lõi sẽ dễ bị thối.

Trầu bà lá xẻ là cây cảnh có lá rất đẹp, kích cỡ lớn

2. Cây cảnh: Trầu bà lá xẻ

Trầu bà lá xẻ với những chiếc lá to như chậu rửa mặt, lỗ trên lá như chiếc mai rùa rất ấn tượng, bắt mắt. Đặt một chậu trầu bà lá xẻ trong phòng khách sẽ giúp căn phòng sang trọng hơn rất nhiều.

Trầu bà lá xẻ là cây cảnh có lá rất đẹp, kích cỡ lớn, màu xanh đậm và sáng, đặt trong phòng khách vừa tươi mát tự nhiên, vừa đẹp, vừa có tác dụng thanh lọc không khí rất tốt.

Trầu bà lá xẻ không chỉ có thể giải phóng oxy hiệu quả và cung cấp các chất cơ bản cho sự tồn tại của con người mà còn thải ra nhiều hơi ẩm khi không khí khô.

Điều này giúp cân bằng độ khô và độ ẩm của không khí, tạo môi trường thích hợp hơn cho con người sống và làm việc.

Ngoài ra, ý nghĩa phong thủy của cây cảnh trầu bà lá xẻ cũng rất tốt, tượng trưng cho sức khỏe và sự trường thọ. Vì vậy nếu trong nhà có người già thì bạn nên trồng cây cảnh này trong nhà, càng trồng lâu càng có lợi cho sức khỏe của người già.

Hình dáng như cánh quạt, phiến lá dài hình thùy như lông chim đối xứng đại diện sự cân bằng, sức sống mãnh liệt nên được gắn với ý nghĩa bình an, may mắn, vạn sự như ý nên rất được nhiều người ưa chuộng.

Do đó, nhiều người trồng cây cảnh trầu bà lá xẻ để tăng thêm vận khí, hy vọng mọi sự thuận buồm xuôi gió, cuộc sống bình an, may mắn.

Trầu bà lá xẻ lớn rất nhanh nên bạn chỉ cần trồng 1 chậu trong nhà là đủ thanh lọc không khí. Nếu trồng quá nhiều, có thể bạn sẽ mắc kẹt trong khu rừng mà nó tạo ra.

Có thể nói, có 1 cây cảnh này trong nhà, không khí sẽ trong lành như sương. Các bệnh viêm mũi, viêm đường hô hấp do bụi bẩn, khí độc chắc chắn sẽ biến mất trong gia đình bạn.

Nếu bạn muốn cây cảnh này sinh trưởng tốt, bạn nên chú ý hơn đến đất và ánh sáng: đất phải tơi xốp và thoáng khí.

Đất trồng cần là hỗn hợp đất mùn lá + đá trân châu + đất vườn theo tỷ lệ 3:1:1. Đợi đất bề mặt chậu khô rồi hãy tưới nước.

Không nên để cây cảnh ở nơi tối. Tốt nhất nên đặt cây ở nơi có ánh sáng tán xạ trong phòng khách. Nếu cây tiếp xúc quá nhiều với ánh sáng mặt trời, lá cây sẽ dễ bị vàng.

Cây cảnh không chỉ tiêu diệt và ức chế vi khuẩn

3. Cây cảnh: Thanh hương mộc

Thanh hương mộc - gỗ thơm là một cây nhỏ kỳ diệu. Nếu bạn ngắt một chiếc lá và vò nát trong tay, bạn sẽ ngửi thấy mùi thuốc thoang thoảng. Thật sảng khoái khi ngửi thấy mùi hương này mỗi khi đọc sách mệt mỏi.

Cây cảnh không chỉ tiêu diệt và ức chế vi khuẩn mà còn làm cho không khí trong phòng làm việc trong lành hơn rất nhiều.

Nó có dáng thanh lịch và lá tỏa ra mùi thơm cay nồng độc đáo, không chỉ khiến mọi người cảm thấy thoải mái mà còn loại bỏ khói dầu và bụi trong không khí.

Đặt thanh hương mộc trong nhà, đặc biệt là gần bếp, có thể hấp thụ hiệu quả mùi khói dầu. Gỗ thơm cũng là một loại "thuốc đuổi muỗi tự nhiên".

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là lá của cây cảnh cũng có tác dụng làm đẹp

Nếu bạn đặt một chậu gỗ thơm trong phòng làm việc vào mùa hè, muỗi sẽ không dám bay vào. Kết hợp với bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối của tôi, nó mang lại cảm giác cổ kính và độc đáo.

Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là lá của cây cảnh cũng có tác dụng làm đẹp và có thể dùng để làm mặt nạ dưỡng da tự nhiên, để bạn có thể có làn da khỏe mạnh trong khi tận hưởng không khí trong lành.

Việc bảo dưỡng gỗ thơm khá đơn giản. Tưới nước 2-3 lần một tuần, giữ cho đất hơi ẩm và đặt ở nơi râm mát để cây phát triển.

Cây cảnh này ưa môi trường râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, tưới nước 2-3 lần một tuần và giữ đất hơi ẩm. Bón phân lỏng mỏng một lần một tháng để thúc đẩy cây phát triển.

Cây cảnh này có thể cao đến 6-7m,

4. Cây cảnh: Thùa

Cây thùa (Agave) có hình dạng cây rất đẹp và hùng vĩ, lá của nó dày dặn, cứng, có hình như lưỡi rồng. Những chiếc lá xếp chồng lên nhau như hình hoa hồng, càng ngày càng cao lớn.

Cây cảnh này có thể cao đến 6-7m, nhìn như một con rồng bay lên trời xanh, nhìn rất hùng mạnh và uy nghiêm. Lá cây mọng nước, phủ đầy sương giá trắng xóa, trông nó đặc biệt oai vệ khi được đặt trên ban công.

Cây thùa cũng có tuổi thọ cao và khả năng thanh lọc không khí mạnh mẽ. Đây là cây cảnh phong thủy rất được ưa chuộng. Nhiều gia đình giàu có thường trồng cây thùa trước cửa để "trấn trạch, giữ nhà".

Cây thùa thực sự rất cứng cáp. Ảnh minh họa thursd

Cây cảnh có khả năng hấp thụ khí CO2 và thải ra oxy, giúp làm sạch không khí và cải thiện chất lượng không khí trong nhà. Đó là vì cây cảnh này tỏa sáng vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm.

Nó có thể giải phóng oxy và tăng cường ion âm vào ban đêm. Trồng cây thùa trong nhà sẽ giúp mọi người ngủ ngon hơn.

Cây thùa thực sự rất cứng cáp, không chỉ chịu hạn mà còn chịu lạnh tốt. Mùa đông năm ngoái, nhiệt độ ở đây là -8 độ C.

4 cây cảnh "hút chất độc"này thực sự đáng giá để trồng trong nhà. Ảnh minh họa Toutiao

Việc tưới nước cần được kiểm soát chặt chẽ, mỗi tháng chỉ cần một lần là đủ. Mùa hè không nên tưới quá thường xuyên. Nhớ đợi đất trong chậu khô hẳn rồi mới tưới.

4 cây cảnh "hút chất độc"này thực sự đáng giá để trồng trong nhà. Chúng giúp thanh lọc không khí, hút khói độc, hấp thụ formaldehyde, đuổi muỗi, khử mùi và bổ sung oxy.

Đó là lý do nhà giàu không thiếu tiền nhưng thích trồng các cây cảnh nhỏ bé, giản dị này. Trồng 1 chậu này còn đáng giá hơn 100 chậu hoa xa xỉ đó.

Những loài hoa này không chỉ hấp thụ khí độc và khí thải mà còn có thể dùng làm vật trang trí, giúp chúng tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc mua máy lọc không khí.