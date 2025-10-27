Nhà gạch đỏ truyền thống đẹp ngỡ ngàng ở Phú Thọ

Hà Nội

Bất động sản

Ngôi nhà như một lời nhắc nhở về nguồn cảm hứng để bảo tồn, trân trọng vẻ đẹp yên bình và giá trị vượt thời gian của kiến ​​trúc nông thôn truyền thống. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Tọa lạc tại một ngôi làng thuộc xã Bình Tuyền (tỉnh Phú Thọ), ngôi nhà nằm giữa khung cảnh nông nghiệp vẫn giữ được những nét đặc trưng của vùng nông thôn Bắc Bộ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Dự án nằm gần một lò gạch lâu đời, và lấy cảm hứng từ mong muốn của chủ nhà về một ngôi nhà truyền thống hòa mình vào thiên nhiên. Ảnh: Hiroyuki Oki
Gạch đất nung và gạch đỏ đã được lựa chọn làm vật liệu chính. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cây cổ thụ được chủ nhà trồng cách đây hai thập kỷ được bảo tồn cẩn thận và trở thành yếu tố chính định hình bố cục. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cuộc sống nông thôn hoàn toàn phù hợp với lối sống kết nối nhiều thế hệ, người già và người trẻ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Do đó, thiết kế tập trung vào việc tạo ra không gian sinh hoạt chung ở tầng trệt, bao gồm phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, bếp trong nhà và ngoài trời, sân vườn và ao cá. Ảnh: Hiroyuki Oki
Cách bố trí không gian tạo bầu không khí ấm cúng cho bữa ăn và các buổi họp mặt gia đình, một không gian làm việc sáng sủa và thoáng đãng. Ảnh: Hiroyuki Oki
Phòng ngủ tối giản nhưng vẫn đảm bảo sự thoải mái khi sinh hoạt. Ảnh: Hiroyuki Oki
Thiết kế này tránh được lối suy nghĩ phổ biến "càng to càng tốt", thường dẫn đến việc biến những không gian ít sử dụng thành nơi lưu trữ đồ. Ảnh: Hiroyuki Oki
Dự án tận dụng vật liệu địa phương, kỹ thuật thủ công và các yếu tố nông thôn quen thuộc, gợi lên cảm giác gần gũi và thân thuộc. Ảnh: Hiroyuki Oki
Sân trước nhà ngập nắng và cây xanh. Ảnh: Hiroyuki Oki
Mái ngói mang đậm kiến ​​trúc nông thôn truyền thống Việt Nam. Ảnh: Hiroyuki Oki
#Kiến trúc nhà gạch đỏ truyền thống #Bảo tồn kiến trúc nông thôn Bắc Bộ #Thiết kế không gian sống hòa mình thiên nhiên #Vật liệu địa phương và thủ công #Phong cách sống nhiều thế hệ #Cảnh quan nông nghiệp và cây cổ thụ

