Nguyên Viện trưởng cùng 3 cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương bị bắt

4 cựu lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần TW bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ làm sai lệch kết luận giám định giúp 1 số người phạm tội tránh bị xử lý hình sự

Chiều ngày 6/4, Công an TP Hà Nội thông tin, đơn vị vừa khởi tố bổ sung thêm vụ án Làm sai lệch hồ sơ vụ án và vụ án Đánh bạc. Đồng thời khởi tố bổ sung 26 bị can trong vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị địa phương.

Vụ án được phát hiện khi công an triệt phá đường dây "chạy" kết luận giám định tâm thần do Nguyễn Mai Anh (46 tuổi) và chồng là Lê Văn Đông (47 tuổi) tổ chức. Hai người bị cáo buộc đã thao túng hoạt động của Viện Pháp y tâm thần Trung ương, từ lãnh đạo đến bảo vệ, tạo thành quy trình khép kín để thực hiện hành vi phạm tội.

Ông Ngô Văn Vinh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC/nguondanviet

Trước đó, ngày 18/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án liên quan các hành vi: "Tàng trữ trái phép chất ma túy", "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", "Đưa hối lộ", "Nhận hối lộ", "Môi giới hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương (Hà Nội) và một số địa phương liên quan. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố đối với 40 bị can về các tội phạm nêu trên.

Quá trình điều tra mở rộng, đến nay Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung hai vụ án "Làm sai lệch hồ sơ vụ án" và "Đánh bạc"; đồng thời khởi tố thêm 26 bị can, nâng tổng số lên 66 bị can.

Trong 66 bị can có 43 người thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương, gồm 4 nguyên lãnh đạo Viện; 6 người là lãnh đạo cấp Phòng và tương đương; 29 cán bộ, điều dưỡng; 4 bảo vệ.

2 bị can thuộc Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; 3 bị can thuộc Trung tâm Giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc; 4 bị can là cán bộ công an, VKSND; 1 bị can là lãnh đạo khoa Bệnh viện tâm thần Hà Nội; 4 bị can là đối tượng chữa bệnh bắt buộc tâm thần; 9 người là lao động tự do.

Vụ án đã được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo.

Cơ quan điều tra đang rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Bước đầu xác định nhiều trường hợp bị làm sai lệch kết luận giám định, giúp đối tượng phạm tội trốn tránh trách nhiệm hình sự. Đặc biệt, có trường hợp đang chữa bệnh bắt buộc vẫn tiếp tục phạm tội nghiêm trọng, như mua bán trái phép ma túy với số lượng lớn.

Quá trình khám xét, cơ quan chức năng đã thu giữ hơn 10 tỷ đồng, gần 60.000 USD cùng nhiều tài sản có giá trị.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với người mắc bệnh tâm thần để móc nối với một số lãnh đạo, bác sĩ nhằm làm giả hồ sơ bệnh án, sai lệch kết luận giám định. Đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, liên quan nhiều lĩnh vực, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động tư pháp và niềm tin của người dân.

Thời gian tới, Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng liên quan, đồng thời làm rõ các trường hợp "tâm thần giả" để đưa ra xử lý theo quy định pháp luật, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Công an TP Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan tư pháp trên toàn quốc rà soát các vụ án có đối tượng từng được giám định tâm thần từ năm 2020 đến nay nếu có dấu hiệu nghi vấn; đồng thời kêu gọi các đối tượng liên quan ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng.