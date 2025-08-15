Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Tiêm thuốc tránh thai có làm giảm ham muốn tình dục?

Thuốc tiêm tránh thai có thể giảm ham muốn tình dục ở một số phụ nữ do thuốc ức chế sản xuất testosterone. 

Bình Nguyên

Mặc dù tiêm thuốc tránh thai có nhiều ưu điểm như hiệu quả cao, tiện lợi, tác dụng lâu và an toàn, tuy nhiên, phụ nữ cũng nên cân nhắc và thận trọng với một số tác dụng phụ do thuốc tiêm gây ra như sau:

Mất kinh: Tiêm thuốc tránh thai có thể gây mất kinh vì làm thay đổi nồng độ progesterone trong cơ thể, ức chế sự phát triển của lớp niêm mạc trong tử cung. Tình trạng này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu muốn có thai trở lại, chỉ cần ngừng tiêm thuốc và chu kỳ kinh nguyệt sẽ dần dần bình thường trở lại.

Rong kinh, rong huyết, băng kinh: Tiêm thuốc tránh thai có thể gây ra các hiện tượng như rong kinh kéo dài, rong huyết trong chu kỳ hành kinh hoặc lượng máu kinh ra nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, tác dụng phụ này chỉ thường xuất hiện sau khi tiêm liều thuốc tránh thai đầu tiên, sau đó, cơ thể sẽ dần thích nghi và điều hòa ổn định.

Tăng cân, loãng xương: Tiêm thuốc tránh thai có thể làm tăng cân trong thời gian dài và loãng xương ở bất kỳ phụ nữ trong độ tuổi nào. Nếu gặp tình trạng tăng cân nhanh bất thường, người dùng nên liên hệ bác sĩ để được thay đổi thuốc và liều dùng phù hợp. Loãng xương có thể xảy ra khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai trong thời gian dài (>2 năm).

Theo các bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tác dụng phụ của các biện pháp tránh thai nội tiết tố có thể dẫn đến những ảnh hưởng nhất định lên chức năng tình dục của phụ nữ như: Khô âm đạo, giảm bôi trơn, các triệu chứng sàn chậu như giao hợp đau, tiểu không tự chủ, đau tiền đình và viêm bàng quang kẽ.

Nguyên nhân do thuốc tránh thai nội tiết tố kết hợp hấp thụ qua đường uống, qua âm đạo và qua da có thể làm giảm sản xuất testosterone, từ đó làm giảm ham muốn tình dục.

Ngoài ra, thuốc tránh thai loại này ảnh hưởng đến ức chế rụng trứng và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm ham muốn tình dục và tần suất quan hệ tình dục.

Thời gian sử dụng thuốc càng dài, sử dụng thuốc tránh thai ở độ tuổi càng trẻ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục của phụ nữ nhiều hơn

Tiêm thuốc tránh thai có thể dẫn đến tình trạng mất kinh nguyệt tạm thời. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet
Tiêm thuốc tránh thai có thể dẫn đến tình trạng mất kinh nguyệt tạm thời. Ảnh minh hoạ/Nguồn Internet

Bác sĩ khuyến cáo, tiêm thuốc tránh thai có nhiều ưu điểm như hiệu quả cao, tiện lợi và an toàn nhưng cũng có hạn chế nhất định. Vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi mang thai muốn tiêm thuốc ngừa thai cần tìm hiểu kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi quyết định tránh thai bằng biện pháp này.

Trường hợp bệnh nhân bị suy giảm ham muốn, rối loạn chức năng tình dục trầm trọng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống; Thời gian kéo dài từ 3 đến 6 tháng và không tự cải thiện được nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị.

Thuốc tránh thai có thể gây ra nhiều tác dụng phụ đối với chị em. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Tiêm thuốc tránh thai không phù hợp với những trường hợp sau:
Trẻ gái <16 tuổi.

  • Phụ nữ có khối u ở vú, mắc bệnh ung thư vú hoặc đã điều trị khỏi ung thư vú, ung thư buồng trứng.
  • Phụ nữ mắc các bệnh nội tiết hoặc bị rong huyết, rong kinh chưa xác định rõ nguyên nhân.
  • Phụ nữ đang mang thai nhưng chưa biết, vì vậy, để đảm bảo an toàn nên kiểm tra tình trạng mang thai trước khi tiêm thuốc tránh thai.
  • Phụ nữ đang dùng thuốc hoặc đang điều trị một số bệnh như tim mạch, tăng huyết áp, lao, gan mật, động kinh, nhức đầu, trầm cảm, suy giảm miễn dịch, bệnh lây truyền qua đường tình dục...
#tiêm thuốc tránh thai #giảm ham muốn tình dục #tác dụng phụ thuốc tránh thai #ảnh hưởng hormone testosterone #khô âm đạo #rối loạn chu kỳ kinh

Bài liên quan

Kiến thức cần biết

Dấu hiệu mãn dục nam, quý ông nên nắm rõ

Mãn kinh ở nữ giới là hiện tượng mà nhiều người biết đến, tuy nhiên thuật ngữ mãn kinh nam thì còn rất mới lạ. Đây là tình trạng nồng độ hormon testosterone suy giảm, làm giảm ham muốn tình dục.

Mãn kinh nam (mãn dục nam) là hiện tượng nồng độ testosterone giảm dần theo tuổi tác. Tuy nhiên tình trạng này khác hẳn với mãn kinh ở nữ. Ở nữ, khi mãn kinh xảy ra thì người phụ nữ hoàn toàn mất đi khả năng sinh con, và đồng thời nồng độ estrogen giảm đột ngột trong thời gian ngắn. Còn đối với nam giới, nồng độ hormon giảm dần theo thời gian trong nhiều năm và những ảnh hưởng mà nó gây ra không quá rõ ràng. 
Dau hieu man duc nam, quy ong nen nam ro

Testosterone đạt đỉnh khi nam giới ở tuổi 20. (Ảnh minh họa/ medlatec.vn)
Một loạt các triệu chứng có thể xảy ra nếu sản xuất Testosterone giảm mạnh. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết lượng Testosterone đang bị suy giảm, mà mọi quý ông nên nắm rõ.
Ham muốn tình dục thấp
Testosterone là hormone có vai trò quan trọng đối với chức năng sinh lý của nam giới như: tạo ra sự ham muốn tình dục, chỉ đạo quá trình cương, chi phối việc sản xuất và nuôi dưỡng tinh trùng. Vì vậy, khi lượng hormone này suy giảm kéo theo sự suy giảm ham muốn tình dục, nam giới “mất lửa”, không còn hứng thú, ít nghĩ đến tình dục, thậm chí lảng tránh chuyện ân ái.

Rối loạn cương dương,

Quá trình này có mối liên hệ mật thiết với hormon sinh dục testosterone. Hormon này có vai trò vô cùng quan trọng, chúng tác động lên vỏ não, kích thích tăng chất dẫn truyền thần kinh, trong đó oxit nitric làm mạch máu giãn nở, khởi phát quá trình cương dương. Vì thế nồng độ testosterone giảm sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ oxit nitric trong máu giảm, dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.

Thực tế, rối loạn cương dương là một dấu hiệu Testosterone suy giảm, nhưng đây cũng có thể là báo hiệu của rất nhiều bệnh lý khác như: tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, cholesterol cao, các vấn đề rối loạn về tuyến giáp, các bệnh về tinh thần như stress, trầm cảm.
Lượng tinh dịch thấp
Testosterone đóng một vai trò trong việc sản xuất tinh dịch, quyết định số lượng, chất lượng, hình dạng, khả năng di chuyển của tinh trùng. Nam giới có Testosterone thấp thường sẽ nhận thấy lượng tinh dịch của họ giảm trong khi xuất tinh, ít xuất tinh. Khi số lượng và chất lượng của tinh trùng thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, vô sinh hiếm muộn là điều dễ gặp phải.
Mệt mỏi
Nam giới có Testosterone thấp khiến nam giới cảm thấy rất mệt mỏi, năng lượng vơi đi ít nhiều, không còn năng nổ, hoạt bát trong mọi hoạt động. Họ lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, uể oải mặc dù đã ngủ đủ giấc và thậm chí không muốn vận động.
Mất cơ
Testosterone đóng một vai trò trong việc xây dựng cơ bắp, những người đàn ông có Testosterone thấp có thể nhận thấy sự giảm khối lượng cơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Testosterone ảnh hưởng đến khối lượng cơ bằng cách làm nở to các sợi cơ, duy trì độ bền vững của sức cơ.
Dau hieu man duc nam, quy ong nen nam ro-Hinh-2
 Ảnh minh hoạ//medlatec.vn
Cơ thể tích mỡ
Đàn ông có Testosterone thấp lượng cơ trên cơ thể mất đi mà thay thế bởi lượng mỡ thừa phát triển. Bởi Testosterone có vai trò ức chế tế bào Leptin (là hormone sản sinh tế bào mỡ), giữ lượng mỡ toàn thân và mỡ bụng của nam giới luôn ở mức thấp. Một khi lượng nội tiết tố nam ở mức thấp, chính là lúc cơ thể nam giới trở nên mất cân đối, bụng tích tụ nhiều mỡ, hội chứng vú to, hoặc phì đại mô vú. Điều này được cho là do sự mất cân bằng giữa Testosterone và Estrogen ở nam giới.
Giảm khối lượng xương
Giảm khối lượng xương hay còn gọi là loãng xương là một tình trạng thường xảy ra với phụ nữ. Tuy nhiên, nam giới có hormone nam thấp cũng có thể bị mất xương. Testosterone giúp sản sinh và củng cố xương. Vì vậy nam giới có Testosterone thấp, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi, mật độ xương thấp nên dễ bị gãy xương hơn.
Thay đổi tâm trạng
Nam giới có nội tiết tố nam thấp có thể trải qua những thay đổi trong tâm trạng. Bởi vì đây là hormone có vai trò điều hòa thần kinh và tâm thần trong cơ thể, nó có tác động đến tâm trạng và năng lực tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đàn ông có Testosterone thấp có nhiều khả năng đối mặt với chứng trầm cảm, cáu kỉnh hoặc thiếu tập trung. Cũng như các vấn đề về sức khỏe gây ra các bệnh lý như: thiếu máu, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm…
Đãng trí, hay quên
Theo thời gian, Testosterone và khả năng nhận thức, đặc biệt là trí nhớ của nam giới đều suy giảm. Một nghiên cứu thuộc Đại học Monash (Australia) cho thấy, Testosterone giúp bảo vệ các neuron thần kinh và đưa oxy đến não nhiều hơn. Tuy nhiên, khi lớn tuổi nồng độ Testosterone trong não càng giảm là nguyên nhân gây ra chứng suy giảm trí nhớ.
Kích thước tinh hoàn nhỏ
Mức testosterone thấp trong cơ thể còn là “thủ phạm” làm cho tinh hoàn có kích thước nhỏ hơn trung bình. Bởi vì cơ thể cần Testosterone để phát triển các cơ quan sinh dục, trong đó có dương vật và tinh hoàn. Khi Testosterone tồn tại ở mức độ thấp sẽ làm cho dương vật hoặc tinh hoàn nhỏ, thậm chí không cân đối. Tuy nhiên, tinh hoàn nhỏ còn có nhiều nguyên nhân khác.
Thiếu máu
Testosterone có vai trò kích thích tủy xương tạo máu, tăng hồng cầu và bạch cầu. Theo một bài báo nghiên cứu trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, các bác sĩ chỉ ra mối liên hệ khi Testosterone thấp với nguy cơ thiếu máu tăng lên. Ngoài ra, lượng Testosterone thấp còn gây các bệnh lý khác như: tim mạch, tiểu đường, béo phì và các bệnh liên quan đến tuyến giáp.
Xem chi tiết

Đời sống

Ngừa thai thông minh với các phương pháp y khoa hiện đại

Các biện pháp tránh thai hiện đại không chỉ giúp ngừa thai hiệu quả mà còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe sinh sản.

Tránh thai không chỉ giúp chủ động kế hoạch sinh con mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe sinh sản và ổn định tâm lý cho các cặp đôi. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ về các biện pháp tránh thai hiện đại, dẫn đến lựa chọn sai hoặc áp dụng chưa đúng cách.

z6899389641484-2b1656360783b17b3a15778b7a6bdb88.jpg
Ảnh minh họa/ Nguồn internet
Xem chi tiết

Yêu

Lý do khiến nàng giảm hứng thú trong "chuyện ấy"

Tình trạng suy giảm ham muốn tình dục ở nữ giới xuất phát từ nhiều khía cạnh khác nhau, các nguyên nhân phổ biến như stress, lo âu, khô hạn “vùng kín”, nội tiết tố,...

Ly do khien nang giam hung thu trong chuyen “yeu“

Tình dục là một hoạt động thường xuyên nhưng khi phụ nữ không cảm thấy an toàn và giảm ham muốn chuyện ấy, nghĩa là họ đang gặp phải một số vấn đề nào đó. Tình trạng này sẽ nảy sinh từ một số nguyên nhân chính dưới đây:
Ly do khien nang giam hung thu trong chuyen “yeu“-Hinh-2
Stress, âu lo: Mệt mỏi được ví như lưỡi dao giết chết mọi cảm xúc. Một trong những lí do hàng đầu khiến phụ nữ né tránh bạn đời là do thiếu sợi dây thông tin. Sẽ rất đơn giản khi chỉ cần ngồi bên chồng, nói rằng mình đang mệt, đang bực bội chuyện này chuyện kia… Nếu không thể tự điều chỉnh cảm xúc của mình, hãy đến gặp bác sĩ chuyên khoa và tâm lý để gỡ bỏ và xây mới cuộc sống vợ chồng. Stress cũng là một yếu tố gây ức chế sự điều tiết Estrogen. Ảnh minh họa
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Tư thế ngủ giúp giảm ho đêm

Những cơn ho vào ban đêm không chỉ làm bạn mất ngủ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Chọn đúng tư thế ngủ sẽ giúp giảm ho, dễ thở và ngủ ngon hơn.