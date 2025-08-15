Tiêm thuốc tránh thai có làm giảm ham muốn tình dục?

Mãn kinh nam ( mãn dục nam ) là hiện tượng nồng độ testosterone giảm dần theo tuổi tác. Tuy nhiên tình trạng này khác hẳn với mãn kinh ở nữ. Ở nữ, khi mãn kinh xảy ra thì người phụ nữ hoàn toàn mất đi khả năng sinh con, và đồng thời nồng độ estrogen giảm đột ngột trong thời gian ngắn. Còn đối với nam giới, nồng độ hormon giảm dần theo thời gian trong nhiều năm và những ảnh hưởng mà nó gây ra không quá rõ ràng.

Testosterone đạt đỉnh khi nam giới ở tuổi 20. (Ảnh minh họa/ medlatec.vn)

Một loạt các triệu chứng có thể xảy ra nếu sản xuất Testosterone giảm mạnh. Sau đây là những dấu hiệu nhận biết lượng Testosterone đang bị suy giảm, mà mọi quý ông nên nắm rõ.

Ham muốn tình dục thấp

Testosterone là hormone có vai trò quan trọng đối với chức năng sinh lý của nam giới như: tạo ra sự ham muốn tình dục, chỉ đạo quá trình cương, chi phối việc sản xuất và nuôi dưỡng tinh trùng. Vì vậy, khi lượng hormone này suy giảm kéo theo sự suy giảm ham muốn tình dục, nam giới “mất lửa”, không còn hứng thú, ít nghĩ đến tình dục, thậm chí lảng tránh chuyện ân ái.

Rối loạn cương dương, Quá trình này có mối liên hệ mật thiết với hormon sinh dục testosterone. Hormon này có vai trò vô cùng quan trọng, chúng tác động lên vỏ não, kích thích tăng chất dẫn truyền thần kinh, trong đó oxit nitric làm mạch máu giãn nở, khởi phát quá trình cương dương. Vì thế nồng độ testosterone giảm sẽ tỷ lệ thuận với nồng độ oxit nitric trong máu giảm, dẫn đến tình trạng “trên bảo dưới không nghe”.



Thực tế, rối loạn cương dương là một dấu hiệu Testosterone suy giảm, nhưng đây cũng có thể là báo hiệu của rất nhiều bệnh lý khác như: tiểu đường, tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu, cholesterol cao, các vấn đề rối loạn về tuyến giáp, các bệnh về tinh thần như stress, trầm cảm.

Lượng tinh dịch thấp

Testosterone đóng một vai trò trong việc sản xuất tinh dịch, quyết định số lượng, chất lượng, hình dạng, khả năng di chuyển của tinh trùng. Nam giới có Testosterone thấp thường sẽ nhận thấy lượng tinh dịch của họ giảm trong khi xuất tinh, ít xuất tinh. Khi số lượng và chất lượng của tinh trùng thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của nam giới, vô sinh hiếm muộn là điều dễ gặp phải.

Mệt mỏi

Nam giới có Testosterone thấp khiến nam giới cảm thấy rất mệt mỏi, năng lượng vơi đi ít nhiều, không còn năng nổ, hoạt bát trong mọi hoạt động. Họ lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, uể oải mặc dù đã ngủ đủ giấc và thậm chí không muốn vận động.

Mất cơ

Testosterone đóng một vai trò trong việc xây dựng cơ bắp, những người đàn ông có Testosterone thấp có thể nhận thấy sự giảm khối lượng cơ. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng Testosterone ảnh hưởng đến khối lượng cơ bằng cách làm nở to các sợi cơ, duy trì độ bền vững của sức cơ.

Ảnh minh hoạ//medlatec.vn

Cơ thể tích mỡ

Đàn ông có Testosterone thấp lượng cơ trên cơ thể mất đi mà thay thế bởi lượng mỡ thừa phát triển. Bởi Testosterone có vai trò ức chế tế bào Leptin (là hormone sản sinh tế bào mỡ), giữ lượng mỡ toàn thân và mỡ bụng của nam giới luôn ở mức thấp. Một khi lượng nội tiết tố nam ở mức thấp, chính là lúc cơ thể nam giới trở nên mất cân đối, bụng tích tụ nhiều mỡ, hội chứng vú to, hoặc phì đại mô vú. Điều này được cho là do sự mất cân bằng giữa Testosterone và Estrogen ở nam giới.

Giảm khối lượng xương

Giảm khối lượng xương hay còn gọi là loãng xương là một tình trạng thường xảy ra với phụ nữ. Tuy nhiên, nam giới có hormone nam thấp cũng có thể bị mất xương. Testosterone giúp sản sinh và củng cố xương. Vì vậy nam giới có Testosterone thấp, đặc biệt là đàn ông lớn tuổi, mật độ xương thấp nên dễ bị gãy xương hơn.

Thay đổi tâm trạng

Nam giới có nội tiết tố nam thấp có thể trải qua những thay đổi trong tâm trạng. Bởi vì đây là hormone có vai trò điều hòa thần kinh và tâm thần trong cơ thể, nó có tác động đến tâm trạng và năng lực tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy, đàn ông có Testosterone thấp có nhiều khả năng đối mặt với chứng trầm cảm, cáu kỉnh hoặc thiếu tập trung. Cũng như các vấn đề về sức khỏe gây ra các bệnh lý như: thiếu máu, rối loạn giấc ngủ, trầm cảm…

Đãng trí, hay quên

Theo thời gian, Testosterone và khả năng nhận thức, đặc biệt là trí nhớ của nam giới đều suy giảm. Một nghiên cứu thuộc Đại học Monash (Australia) cho thấy, Testosterone giúp bảo vệ các neuron thần kinh và đưa oxy đến não nhiều hơn. Tuy nhiên, khi lớn tuổi nồng độ Testosterone trong não càng giảm là nguyên nhân gây ra chứng suy giảm trí nhớ.

Kích thước tinh hoàn nhỏ

Mức testosterone thấp trong cơ thể còn là “thủ phạm” làm cho tinh hoàn có kích thước nhỏ hơn trung bình. Bởi vì cơ thể cần Testosterone để phát triển các cơ quan sinh dục, trong đó có dương vật và tinh hoàn. Khi Testosterone tồn tại ở mức độ thấp sẽ làm cho dương vật hoặc tinh hoàn nhỏ, thậm chí không cân đối. Tuy nhiên, tinh hoàn nhỏ còn có nhiều nguyên nhân khác.

Thiếu máu