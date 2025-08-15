Tiêm thuốc tránh thai có làm giảm ham muốn tình dục?

Mặc dù tiêm thuốc tránh thai có nhiều ưu điểm như hiệu quả cao, tiện lợi, tác dụng lâu và an toàn, tuy nhiên, phụ nữ cũng nên cân nhắc và thận trọng với một số tác dụng phụ do thuốc tiêm gây ra như sau:
Mất kinh: Tiêm thuốc tránh thai có thể gây mất kinh vì làm thay đổi nồng độ progesterone trong cơ thể, ức chế sự phát triển của lớp niêm mạc trong tử cung. Tình trạng này hoàn toàn không ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ. Nếu muốn có thai trở lại, chỉ cần ngừng tiêm thuốc và chu kỳ kinh nguyệt sẽ dần dần bình thường trở lại.
Rong kinh, rong huyết, băng kinh: Tiêm thuốc tránh thai có thể gây ra các hiện tượng như rong kinh kéo dài, rong huyết trong chu kỳ hành kinh hoặc lượng máu kinh ra nhiều hơn bình thường. Tuy nhiên, tác dụng phụ này chỉ thường xuất hiện sau khi tiêm liều thuốc tránh thai đầu tiên, sau đó, cơ thể sẽ dần thích nghi và điều hòa ổn định.
Tăng cân, loãng xương: Tiêm thuốc tránh thai có thể làm tăng cân trong thời gian dài và loãng xương ở bất kỳ phụ nữ trong độ tuổi nào. Nếu gặp tình trạng tăng cân nhanh bất thường, người dùng nên liên hệ bác sĩ để được thay đổi thuốc và liều dùng phù hợp. Loãng xương có thể xảy ra khi sử dụng thuốc tiêm tránh thai trong thời gian dài (>2 năm).
Theo các bác sĩ Phạm Minh Ngọc - Phó giám đốc Trung tâm Y học giới tính Hà Nội, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, tác dụng phụ của các biện pháp tránh thai nội tiết tố có thể dẫn đến những ảnh hưởng nhất định lên chức năng tình dục của phụ nữ như: Khô âm đạo, giảm bôi trơn, các triệu chứng sàn chậu như giao hợp đau, tiểu không tự chủ, đau tiền đình và viêm bàng quang kẽ.
Nguyên nhân do thuốc tránh thai nội tiết tố kết hợp hấp thụ qua đường uống, qua âm đạo và qua da có thể làm giảm sản xuất testosterone, từ đó làm giảm ham muốn tình dục.
Ngoài ra, thuốc tránh thai loại này ảnh hưởng đến ức chế rụng trứng và điều hòa chu kỳ kinh nguyệt, làm giảm ham muốn tình dục và tần suất quan hệ tình dục.
Thời gian sử dụng thuốc càng dài, sử dụng thuốc tránh thai ở độ tuổi càng trẻ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến chức năng tình dục của phụ nữ nhiều hơn
Bác sĩ khuyến cáo, tiêm thuốc tránh thai có nhiều ưu điểm như hiệu quả cao, tiện lợi và an toàn nhưng cũng có hạn chế nhất định. Vì vậy, phụ nữ trong độ tuổi mang thai muốn tiêm thuốc ngừa thai cần tìm hiểu kỹ lưỡng và cân nhắc trước khi quyết định tránh thai bằng biện pháp này.
Trường hợp bệnh nhân bị suy giảm ham muốn, rối loạn chức năng tình dục trầm trọng, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống; Thời gian kéo dài từ 3 đến 6 tháng và không tự cải thiện được nên đến gặp bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn điều trị.
Thuốc tránh thai có thể gây ra nhiều tác dụng phụ đối với chị em. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Tiêm thuốc tránh thai không phù hợp với những trường hợp sau:
Trẻ gái <16 tuổi.
- Phụ nữ có khối u ở vú, mắc bệnh ung thư vú hoặc đã điều trị khỏi ung thư vú, ung thư buồng trứng.
- Phụ nữ mắc các bệnh nội tiết hoặc bị rong huyết, rong kinh chưa xác định rõ nguyên nhân.
- Phụ nữ đang mang thai nhưng chưa biết, vì vậy, để đảm bảo an toàn nên kiểm tra tình trạng mang thai trước khi tiêm thuốc tránh thai.
- Phụ nữ đang dùng thuốc hoặc đang điều trị một số bệnh như tim mạch, tăng huyết áp, lao, gan mật, động kinh, nhức đầu, trầm cảm, suy giảm miễn dịch, bệnh lây truyền qua đường tình dục...