Phi hành gia NASA chụp được 'vật thể lạ' màu tím kỳ quái

Bức ảnh kỳ lạ về một "vật thể lạ" màu tím do phi hành gia Don Pettit của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng sau khi được ông chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 20/3.

Trong bức ảnh do phi hành gia Don Pettit chụp được, vật thể màu tím với những "chiếc tua" kỳ quái khiến một số người liên tưởng ngay đến quả trứng ngoài hành tinh trong loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng "Alien".

Trên thực tế, vật thể màu tím với những "chiếc tua" trong bức ảnh thực chất là một củ khoai tây tím. Nó được trồng trên ISS như một phần của thí nghiệm nông nghiệp không gian.

Bức ảnh chụp một "vật thể lạ" màu tím trên ISS do phi hành gia Don Pettit thực hiện. Ảnh: NASA.

Phi hành gia Don Pettit được xem là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng nhất từng bay vào vũ trụ. Ông đã thực hiện 4 chuyến bay kể từ năm 2002 và có 590 ngày trên quỹ đạo quanh Trái đất.

Trong thời gian đó, phi hành gia Don Pettit đã chụp được nhiều bức ảnh độc đáo và thú vị như hình ảnh của các sao chổi C/2024 G3 và C/2023 A3 hay ảnh chụp cực quang tuyệt đẹp vào tháng 10/2024.

Trong nhiệm vụ Expedition 72, kéo dài khoảng 7 tháng từ tháng 9/2024 - 4/2025, phi hành gia Don Pettit đã mang khoai tây lên trạm ISS và tạo ra một "khu vườn" nhỏ tại đó. Ông đã đặt tên cho củ khoai tím này là "Spudnik-1" - một cách chơi chữ dựa trên tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô là Sputnik-1.

