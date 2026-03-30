Phi hành gia NASA chụp được 'vật thể lạ' màu tím kỳ quái

Phi hành gia NASA đã chụp được bức ảnh một "vật thể lạ" màu tím với những "chiếc tua" kỳ quái và bí ẩn trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Tâm Anh (TH)

Bức ảnh kỳ lạ về một "vật thể lạ" màu tím do phi hành gia Don Pettit của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp được trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của công chúng sau khi được ông chia sẻ trên mạng xã hội X ngày 20/3.

Trong bức ảnh do phi hành gia Don Pettit chụp được, vật thể màu tím với những "chiếc tua" kỳ quái khiến một số người liên tưởng ngay đến quả trứng ngoài hành tinh trong loạt phim khoa học viễn tưởng nổi tiếng "Alien".

Trên thực tế, vật thể màu tím với những "chiếc tua" trong bức ảnh thực chất là một củ khoai tây tím. Nó được trồng trên ISS như một phần của thí nghiệm nông nghiệp không gian.

Bức ảnh chụp một "vật thể lạ" màu tím trên ISS do phi hành gia Don Pettit thực hiện. Ảnh: NASA.

Phi hành gia Don Pettit được xem là một trong những nhiếp ảnh gia tài năng nhất từng bay vào vũ trụ. Ông đã thực hiện 4 chuyến bay kể từ năm 2002 và có 590 ngày trên quỹ đạo quanh Trái đất.

Trong thời gian đó, phi hành gia Don Pettit đã chụp được nhiều bức ảnh độc đáo và thú vị như hình ảnh của các sao chổi C/2024 G3 và C/2023 A3 hay ảnh chụp cực quang tuyệt đẹp vào tháng 10/2024.

Trong nhiệm vụ Expedition 72, kéo dài khoảng 7 tháng từ tháng 9/2024 - 4/2025, phi hành gia Don Pettit đã mang khoai tây lên trạm ISS và tạo ra một "khu vườn" nhỏ tại đó. Ông đã đặt tên cho củ khoai tím này là "Spudnik-1" - một cách chơi chữ dựa trên tên vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Liên Xô là Sputnik-1.

>>> Mời độc giả xem video: Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.

Sứ mệnh Artemis II, lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng

Theo NASA, sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày với phi hành đoàn gồm 4 phi hành gia. Đây là lần đầu tiên có phi hành gia da màu bay tới Mặt trăng.

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) thông tin sứ mệnh Artemis II dự kiến kéo dài 10 ngày. Phi hành đoàn gồm 3 người Mỹ và một người Canada sẽ bay vòng quanh Mặt trăng bằng tàu Orion rồi quay trở lại Trái đất mà không dừng nghỉ. Sứ mệnh này được xem là bước đi quan trọng trong lộ trình đưa con người quay trở lại bề mặt Mặt trăng vào năm 2028 của NASA. Ảnh: NASA.
Phi hành đoàn của sứ mệnh Artemis II gồm: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch (Mỹ) và Jeremy Hansen (Canada). Trong đó, ông Wiseman giữ vai trò chỉ huy sứ mệnh Artemis II. Ảnh: NASA.
Xem chi tiết

[INFOGRAPHIC] Thực đơn dành cho phi hành gia thực hiện sứ mệnh Artemis II

Xem chi tiết

Robot phi hành gia của Trung Quốc chuẩn bị chinh phục không gian

Công ty Engine AI (Trung Quốc) công bố kế hoạch đưa robot hình người lên vũ trụ và kỳ vọng đây sẽ là phi hành gia robot đầu tiên trên thế giới.

Mới đây, Engine AI thông báo hợp tác với công ty vũ trụ thương mại Beijing Interstellar Human Spaceflight Technology (BIHST) nhằm khởi động Chương trình Thám hiểm Phi hành gia Robot Hình người. Ảnh: Engine AI.
Chương trình dự kiến đưa PM01, sản phẩm được Engine AI tung ra cách đây khoảng 1 năm và giới thiệu là robot hình người đầu tiên trên thế giới biết lộn trước, bay lên không gian. Ảnh: Engine AI.
Xem chi tiết

