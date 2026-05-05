Người yêu thiên văn có thể quan sát sao chổi hiếm gặp trong 2 tuần tới

Trong 2 tuần tới, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội quan sát sao chổi hiếm gặp vụt qua bầu trời New Zealand trước khi biến mất trong 170.000 năm.

Tâm Anh (TH)

Theo The Guardian, quả cầu màu xanh lục và cái đuôi mờ ảo của sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS, được hình thành ở rìa Hệ Mặt trời, sẽ xuất hiện trên bầu trời New Zealand trong 2 tuần tới. Người yêu thiên văn hãy nắm bắt cơ hội quý hiếm này bởi sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ biến mất khỏi tầm nhìn trong khoảng 170.000 năm tới.

Nhà thiên văn Josh Aoraki tại đài quan sát Te Whatu Stardome tại Auckland, New Zealand cho biết sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS đã di chuyển qua Bắc bán cầu và vòng qua Mặt trời. Hiện sao chổi này đang tiến vào khu vực bầu trời phía Nam.

Theo nhà thiên văn Josh, sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS khá sáng nhưng mọi người cần ống nhòm, kính thiên văn hoặc máy ảnh để quan sát rõ hơn. Dù vậy, C/2025 R3 PanSTARRS được đánh giá là một trong những sao chổi dễ chụp đối với người yêu thiên văn.

Nhà thiên văn Josh chia sẻ thêm rằng, sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ giảm dần độ sáng trong 2 tuần tới. Người yêu thiên văn ở New Zealand, Australia, Nam Phi và các khu vực Thái Bình Dương có thể chiêm ngưỡng sao chổi này một cách tốt nhất.

Sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ có thể được quan sát rõ ràng tại New Zealand, Australia... Ảnh: Matt Balkham Curator of Instruments Wellington Astronomical Society.

Những người muốn quan sát sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS nên chọn vị trí có tầm nhìn thoáng đãng, không bị che khuất về phía chân trời phía Tây, ngay sau khi Mặt Trời lặn. Khi đó, sao chổi còn ở vị trí thấp gần đường chân trời phía Tây. C/2025 R3 PanSTARRS sẽ dễ quan sát nhất trong vòng 1 giờ sau khi Mặt trời lặn.

Những người may mắn quan sát được sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ có thể nhìn thấy một quả cầu xanh lục - phần khí bao quanh nhân sao chổi (gọi là coma) - cùng với chiếc đuôi mờ kéo dài phía sau, tạo hình ảnh giống như một vệt sao băng mờ trong không gian.

C/2025 R3 PanSTARRS có nguồn gốc từ Đám mây Oort - vùng không gian xa xôi bao quanh Hệ Mặt trời, nơi chứa vô số vật thể băng giá. Được phát hiện vào năm 2025, C/2025 R3 PanSTARRS là một sao chổi chu kỳ dài, mất khoảng 170.000 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Mặt trời.

Nhà thiên văn Josh cho biết thật khó để dự đoán quỹ đạo của những sao chổi như C/2025 R3 PanSTARRS bởi lẽ chúng dần mất khối lượng khi tiến gần Mặt trời và điều này có thể làm thay đổi đường đi.

Theo nhà thiên văn Josh, C/2025 R3 PanSTARRS có thể quay trở lại sau 170.000 năm nhưng sao chổi này cũng có khả năng bị đẩy văng khỏi Hệ Mặt trời.

Hiện tượng "siêu trăng máu" xuất hiện khiến nhiều người trên thế giới háo hức.
Khoảnh khắc hiếm hoi sao chổi và thiên thạch 'vẽ' chữ X trên bầu trời

Sao chổi sáng rực và thiên thạch phát nổ vô tình tạo thành hình chữ X phía trên một lâu đài cổ 500 năm tuổi ở Cộng hòa Czech.

Hai nhiếp ảnh gia Petr Horálek và Josef Kujal đã chụp được khoảnh khắc hiếm hoi trên vào rạng sáng 18/4 tại lâu đài Kunětická Hora, Cộng hòa Czech khi đang cố gắng chụp ảnh đuôi dài của sao chổi C/2025 R3 (PanSTARRS).

Vào thời điểm đó, 2 nhiếp ảnh gia Horálek và Kujal quan sát thấy một vệt sáng mạnh lao ngang khung hình đúng lúc sao chổi đang tỏa sáng. Sau đó, mạng lưới theo dõi thiên thạch châu Âu xác nhận đây là một "quả cầu lửa" - thiên thạch phát nổ khi đi vào khí quyển Trái đất, nhiều khả năng xuất phát từ một tiểu hành tinh vỡ ra trên bầu trời Ba Lan.

Sao chổi già hơn cả Hệ Mặt trời mới sượt qua sao Mộc

Theo quan sát của các nhà thiên văn, sao chổi liên sao 3I/ATLAS mới bay sượt qua sao Mộc. Đặc biệt, sao chổi này cổ xưa hơn cả Hệ Mặt trời.

Khi sao chổi liên sao 3I/ATLAS tiếp cận gần nhất với sao Mộc vào ngày 16/3, các nhà thiên văn học đã quan sát, nghiên cứu tỉ mỉ và đưa ra kết luận rằng vật thể này có thể cổ xưa hơn nhiều so với các ước tính trước đây. Ảnh: ESA/Juice/NavCam.
Phân tích mới của các chuyên gia cho thấy 3I/ATLAS không chỉ "khác biệt hoàn toàn" với mọi thiên thể trong Hệ Mặt trời, mà còn có thể hình thành từ giai đoạn rất sớm trong lịch sử Dải Ngân hà - thiên hà chứa Hệ Mặt trời của chúng ta. Ảnh: Robert Lea (created with Canva).
Sao chổi sẽ xuất hiện rực rỡ trên bầu trời vào tháng 4

Từ ngày 8 - 14/4, người dân có thể nhìn thấy vật thể C/2026 A1 (MAPS) rực sáng trên bầu trời. Đó là một sao chổi đang trên đường tiếp cận Mặt trời.

Một vật thể mới mang tên C/2026 A1 (MAPS) được các chuyên gia dự đoán sẽ xuất hiện rực rỡ trên bầu trời tháng 4 tới đây. Đó là một sao chổi đang trên đường tiếp cận Mặt trời. Ảnh: ESA / NASA / SOHO. Comet track by Joe Rao, graphic created in Canva Pro.
Mọi người có thể quan sát sao chổi C/2026 A1 vào đầu tháng 4 thông qua trang website của Đài quan sát Mặt Trời và nhật quyển (SOHO/NASA) cũng như bằng mắt thường trong thời gian từ ngày 8 - 14/4. Ảnh: Joe Rao using Starry Night Pro 8.0.
