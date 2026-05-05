Người yêu thiên văn có thể quan sát sao chổi hiếm gặp trong 2 tuần tới

Trong 2 tuần tới, những người yêu thiên văn sẽ có cơ hội quan sát sao chổi hiếm gặp vụt qua bầu trời New Zealand trước khi biến mất trong 170.000 năm.

Theo The Guardian, quả cầu màu xanh lục và cái đuôi mờ ảo của sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS, được hình thành ở rìa Hệ Mặt trời, sẽ xuất hiện trên bầu trời New Zealand trong 2 tuần tới. Người yêu thiên văn hãy nắm bắt cơ hội quý hiếm này bởi sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ biến mất khỏi tầm nhìn trong khoảng 170.000 năm tới.

Nhà thiên văn Josh Aoraki tại đài quan sát Te Whatu Stardome tại Auckland, New Zealand cho biết sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS đã di chuyển qua Bắc bán cầu và vòng qua Mặt trời. Hiện sao chổi này đang tiến vào khu vực bầu trời phía Nam.

Theo nhà thiên văn Josh, sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS khá sáng nhưng mọi người cần ống nhòm, kính thiên văn hoặc máy ảnh để quan sát rõ hơn. Dù vậy, C/2025 R3 PanSTARRS được đánh giá là một trong những sao chổi dễ chụp đối với người yêu thiên văn.

Nhà thiên văn Josh chia sẻ thêm rằng, sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ giảm dần độ sáng trong 2 tuần tới. Người yêu thiên văn ở New Zealand, Australia, Nam Phi và các khu vực Thái Bình Dương có thể chiêm ngưỡng sao chổi này một cách tốt nhất.

Sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ có thể được quan sát rõ ràng tại New Zealand, Australia... Ảnh: Matt Balkham Curator of Instruments Wellington Astronomical Society.

Những người muốn quan sát sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS nên chọn vị trí có tầm nhìn thoáng đãng, không bị che khuất về phía chân trời phía Tây, ngay sau khi Mặt Trời lặn. Khi đó, sao chổi còn ở vị trí thấp gần đường chân trời phía Tây. C/2025 R3 PanSTARRS sẽ dễ quan sát nhất trong vòng 1 giờ sau khi Mặt trời lặn.

Những người may mắn quan sát được sao chổi C/2025 R3 PanSTARRS sẽ có thể nhìn thấy một quả cầu xanh lục - phần khí bao quanh nhân sao chổi (gọi là coma) - cùng với chiếc đuôi mờ kéo dài phía sau, tạo hình ảnh giống như một vệt sao băng mờ trong không gian.

C/2025 R3 PanSTARRS có nguồn gốc từ Đám mây Oort - vùng không gian xa xôi bao quanh Hệ Mặt trời, nơi chứa vô số vật thể băng giá. Được phát hiện vào năm 2025, C/2025 R3 PanSTARRS là một sao chổi chu kỳ dài, mất khoảng 170.000 năm để hoàn thành một vòng quỹ đạo quanh Mặt trời.

Nhà thiên văn Josh cho biết thật khó để dự đoán quỹ đạo của những sao chổi như C/2025 R3 PanSTARRS bởi lẽ chúng dần mất khối lượng khi tiến gần Mặt trời và điều này có thể làm thay đổi đường đi.

Theo nhà thiên văn Josh, C/2025 R3 PanSTARRS có thể quay trở lại sau 170.000 năm nhưng sao chổi này cũng có khả năng bị đẩy văng khỏi Hệ Mặt trời.