Người sinh ngày Âm lịch này nghèo thuở nhỏ, hậu vận giàu sang phú quý

Ngày sinh phước lành mang vận mệnh “ngược dòng” hiếm có: dù vất vả tuổi trẻ nhưng hậu vận thăng hoa, tài lộc kéo đến như nước.

"Số mệnh giống như một ván cờ vua, bạn không thể hối hận về những nước đi của mình, như một số người sinh ra đã có quỹ đạo vận mệnh riêng".

Người xưa thường nói rằng ngày sinh của một người chứa đựng mật mã vận mệnh, đặc biệt là chữ số cuối cùng của ngày sinh Âm lịch, giống như một sợi chỉ vô hình kết nối những thăng trầm của cuộc sống.

Hôm nay chúng ta sẽ nói về những người có ngày sinh Âm lịch có tận cùng bằng 3 con số này. Ban đầu họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng sau đó sẽ được hưởng hạnh phúc, được hưởng phúc đức về sau, có con cái hiếu thảo, cuộc sống ngày càng thuận lợi.

Phước lành này không phải là một món quà trời cho, nó là do người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 tự mình nỗ lực. Ảnh minh họa

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 như ngày 1, 11 hay 21, giống như những chồi tre mọc ra từ khe đá - bám rễ trong nửa đầu cuộc đời, rồi bùng nổ vào nửa sau.

Họ thường gặp thất bại thời trẻ, chuyển từ công việc này sang công việc khác, chỉ để rồi các dự án bị bỏ dở hoặc bị cướp mất.

Ngay cả các mối quan hệ cũng thường bị đình trệ, khi đối phương phàn nàn về việc thiếu tiền hoặc gia đình phản đối.

Tuy nhiên, những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 sở hữu một sự bướng bỉnh bẩm sinh, giống như một con trâu già, tiến về phía trước với quyết tâm không lay chuyển.

Tôi có một người anh họ sinh ngày 11 tháng 5 Âm lịch. Hồi nhỏ, anh ấy làm thợ nề ở các công trường xây dựng, mùa hè thì da dẻ bong tróc vì nắng, mùa đông thì tay chân nứt nẻ vì lạnh.

Gia đình anh ấy nghèo đến nỗi việc tìm vợ thật khó khăn. Cuối cùng, anh ấy đành cắn răng học nghề trang trí, ban ngày lát gạch cho khách, tối đến học thiết kế.

Vài năm trước, anh ấy dành dụm được một ít tiền và lập một đội sửa chữa nhỏ. Với cơn sốt bất động sản, anh ấy bị quá tải công việc.

Giờ đã ngoài sáu mươi, con trai anh ấy mua một căn nhà trong thành phố và đưa anh ấy về ở. Anh ấy dành cả ngày để đi bộ và chơi cờ, với đứa cháu trai vây quanh chân và gọi anh ấy là "ông nội". Thật là một cảnh tượng đẹp.

Người xưa có câu: "Chỉ những ai chịu đựng được gian khổ nhất mới có thể vươn lên." Những người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 là minh chứng rõ ràng cho điều này.

Những gian khổ họ trải qua thời trẻ đã trở thành nền tảng cho cuộc sống tương lai của họ. Khi họ lớn lên, con cháu họ, chứng kiến những trải nghiệm của cha mẹ, học được lòng hiếu thảo và cảnh giác với việc con cái phải chịu đựng thêm.

Phước lành này không phải là một món quà trời cho, nó là do người có ngày sinh Âm lịch kết thúc bằng số 1 tự mình nỗ lực.

Phước lành này là do người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 3 tự kiếm được, chứ không phải do họ chờ đợi mà có. Ảnh minh họa

2. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 3

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 3 như ngày 3, 13 hay 23, người có số tận cùng là "3" giống như nam châm, thu hút mọi người.

Họ có thể không có tài năng nổi bật khi còn trẻ, nhưng họ được mọi người yêu mến. Đồng nghiệp luôn sẵn lòng giúp đỡ, bạn bè luôn sẵn lòng hỗ trợ, và ngay cả khi hỏi đường, họ cũng thường gặp những người tốt bụng.

Những người này dựa vào sự giúp đỡ để kiếm sống trong nửa đầu cuộc đời và sự giàu có trong nửa sau cuộc đời.

Hàng xóm của tôi, dì Vương, sinh ngày 13 tháng 3 Âm lịch. Hồi nhỏ, dì làm công nhân nhà máy. Lương của dì rất thấp, nhưng đồng nghiệp rất thích trò chuyện với dì vì dì rất giỏi xử lý công việc.

Mỗi khi có ai cần giúp đỡ, dì luôn là người đầu tiên đến. Sau đó, nhà máy đóng cửa, dì bị cho nghỉ việc. Đúng lúc dì đang lo lắng, một đồng nghiệp cũ đã đề nghị dì làm bảo mẫu.

Chủ nhà, một cán bộ đã nghỉ hưu, thấy dì là người thực tế nên trả lương cao, thậm chí còn dạy dì cách sử dụng máy tính và quản lý tài chính.

Giờ đã ngoài ngũ tuần, dì Vương điều hành một siêu thị nhỏ và thuê hai người giúp việc. Ngày nào dì cũng đếm tiền đến mỏi tay.

Đáng ghen tị hơn nữa là con trai và con gái dì rất hiếu thảo, luôn về nhà ăn cơm cuối tuần, mua quần áo cho dì và đưa dì đi du lịch.

"Một người tốt được ba người giúp đỡ" và những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 3 chính là hiện thân của câu nói này. Những mối quan hệ họ xây dựng thời trẻ sẽ trở thành phước lành cho họ sau này.

Con cái họ, khi thấy họ có nhiều bạn bè và mối quan hệ, sẽ bị thu hút bởi họ, biết rằng chúng có thể hưởng lợi từ năng lực của cha mẹ.

Phước lành này là do người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 3 tự kiếm được, chứ không phải do họ chờ đợi mà có.

Phước lành người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 7 này đến từ sự nỗ lực , chứ không phải chờ đợi mà đến. Ảnh minh họa

3. Người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 7

Theo tử vi, những người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 7 như ngày 7, 17 hay 27, giống như những chú bướm chui ra khỏi kén, vật lộn trong đó nửa đầu cuộc đời trước khi bay vút lên trời vào nửa sau.

Hồi trẻ, họ có thể nghèo đến mức không đủ ăn, liên tục đổi việc, thường xuyên bị sếp mắng mỏ hoặc bị đồng nghiệp xa lánh.

Tuy nhiên, những người này sở hữu một ngọn lửa cháy bỏng bên trong, và ngọn lửa càng cháy, họ càng nỗ lực vươn lên.

Anh họ tôi, sinh ngày 17 tháng 9 Âm lịch, hồi nhỏ làm nông ở nông thôn. Sau này, vì không thấy tương lai nên anh vay tiền lên thành phố làm việc.

Anh bắt đầu làm công nhân xây dựng, làm việc quần quật mười hai tiếng một ngày, kiệt sức. Sau này, anh dành dụm được chút tiền, học hành và lấy được chứng chỉ. Giờ anh là một kỹ thuật viên lành nghề, kiếm được hơn 50 triệu đồng mỗi tháng.

Vài năm trước, anh mua nhà ở thành phố và đưa bố mẹ về. Năm ngoái, anh mở một xưởng nhỏ, thuê mười hai công nhân.

Con trai anh, giờ đang học đại học, mỗi lần gọi điện về đều nói: "Bố ơi, bố đã vất vả thời trẻ. Con sẽ lo cho bố một cuộc sống tốt đẹp sau này". Nghe thật mát lòng mát dạ.

"Lửa thử vàng, gian nan thử sức", người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 7 là hiện thân của câu nói này. Những gian khổ họ trải qua thời trẻ đã trở thành vốn liếng cho họ suốt cuộc đời.

Khi lớn lên, con cái chứng kiến cha mẹ vươn lên từ nghèo khó, sẽ trân trọng sự giàu có của cha mẹ và sẵn lòng hiếu thảo hơn, bởi vì chúng hiểu cha mẹ đã vất vả như thế nào.

Phước lành người có ngày sinh Âm lịch tận cùng là số 7 này đến từ sự nỗ lực, chứ không phải chờ đợi mà đến.

Những ngày tháng chúng ta nỗ lực hết mình mà không thấy kết quả nào được gọi là "bám rễ". Ảnh minh họa

Cuộc sống giống như một cuộc chạy marathon. Vấn đề không phải là ai chạy nhanh hơn, mà là ai chạy lâu hơn.

Một nghiên cứu của Đại học Harvard cho thấy những người thành công thường đạt được sự cân bằng trong năm lĩnh vực: sức khỏe, sự nghiệp, hôn nhân, giáo dục con cái và các mối quan hệ.

Đường đời của những người khởi nghiệp từ nghèo khó rồi trở nên giàu có về cơ bản là sự giao thoa hoàn hảo giữa kiên trì và cơ hội.

Sự giàu có đích thực không bao giờ là chuyện viển vông, mà là thành quả của sự lao động miệt mài. Giống như những cây dương giữa sa mạc, chúng mất ba năm để bám rễ sâu hai mươi mét dưới lòng đất, vượt qua hạn hán và bão cát.

Sự vững vàng của những con số tận cùng bằng số 1, lòng dũng cảm của những con số tận cùng bằng số 3, sự sâu sắc của những con số tận cùng bằng số 7, tất cả đều minh họa cho cùng một chân lý theo cách riêng của chúng: những cái gọi là bước ngoặt của số phận chỉ đơn giản là kết quả tự nhiên của nỗ lực bền bỉ.

Dù bạn đang làm việc khuya, chờ đợi bên ngoài phòng thi, hay chăm sóc ai đó trong bệnh viện—hãy nhớ rằng, mỗi người xuất sắc đều có một khoảng thời gian im lặng.

Những ngày tháng chúng ta nỗ lực hết mình mà không thấy kết quả nào được gọi là "bám rễ". Bạn có thể đang trải qua mùa đông lạnh giá của cuộc đời, hoặc có lẽ đang chờ đợi mùa xuân nở rộ.

Hãy tin rằng khi bạn sống mỗi ngày bình thường với sự nhiệt huyết và làm mọi công việc bình thường một cách tối đa, nguồn tài lộc cuối cùng sẽ đến với bạn ở một góc nào đó mà bạn không ngờ tới.

(Theo Toutiao)

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.