Người sinh ba tháng Âm lịch này, trước Tết 2026 hút lộc cực mạnh

Nhiều người sinh vào ba tháng Âm lịch đặc biệt được dự báo sự nghiệp bứt phá mạnh, tài lộc tăng vọt trước Tết 2026. Vì sao may mắn liên tục mỉm cười với họ?

Theo tử vi, người sinh vào tháng 1 Âm lịch thường mang tính cách chủ động, mạnh mẽ và tinh thần tiên phong rất rõ nét. Họ dám thử điều mới, không ngại thử thách và luôn hướng về phía trước giống như khí xuân của Tết Nguyên Đán – thời khắc khởi đầu tràn đầy hy vọng.

Nhờ thái độ sống tích cực này, người sinh tháng 1 Âm lịch dễ đạt thành tựu trong công việc và xây dựng nền tảng tài chính vững vàng.

Trong năm 2025, tài vận của họ ở nửa đầu năm khá ổn định, chủ yếu là giai đoạn củng cố và chuẩn bị, nhưng từ cuối năm trở đi vận khí tăng mạnh, quý nhân xuất hiện nhiều hơn, thu nhập mở rộng và các cơ hội tài chính bắt đầu nở rộ.

Khi đón Tết 2026, người sinh tháng 1 Âm lịch thường có tâm thế phấn chấn, tài chính sáng sủa, dễ nhận thưởng, có khoản thu bất ngờ.

Họ bước vào năm mới trong cảm giác “đại cát”, đúng với bản chất tiên phong: càng tiến về phía trước, vận may càng rộng mở.

Người sinh tháng 8 Âm lịch

Tử vi học có nói, những người sinh vào tháng 8 Âm lịch thường sở hữu trí tuệ sắc bén, khả năng phân tích nhanh nhạy và sự kiểm soát tốt trong mọi tình huống.

Người sinh tháng 8 Âm lịch nhìn thấy cơ hội kinh doanh nơi người khác chỉ thấy rủi ro, vì vậy rất dễ gặt hái thành công nếu theo đuổi con đường tự kinh doanh.

Tính tỉ mỉ và kiên nhẫn giúp người sinh tháng 8 Âm lịch tiến chậm mà chắc, tạo nền tảng vững vàng cho sự tích lũy của cải.

Trước Tết 2026, tài vận của họ được dự báo tăng đều và khá thuận lợi: các dự án đang làm có dấu hiệu thu lợi, tiền bạc về ổn định hơn, đặc biệt là những ai làm kinh doanh hoặc đầu tư nhỏ lẻ sẽ thấy dòng tiền cải thiện rõ rệt.

Đây cũng là giai đoạn họ dễ gặp vận may thu hoạch – đúng với tinh thần "mùa vàng tháng 8" – giúp túi tiền đầy đặn hơn khi bước vào năm mới.

Người sinh tháng 12 Âm lịch

Theo tử vi, những người sinh vào tháng 12 Âm lịch thường sở hữu tính cách chín chắn, có khả năng suy xét vấn đề một cách toàn diện và luôn biết rút kinh nghiệm từ những gì đã trải qua.

Là tháng cuối cùng của năm, mang ý nghĩa kết thúc để chuẩn bị cho khởi đầu mới, nên người sinh tháng này thường có tư duy tổng kết rất rõ ràng: họ biết nhìn lại, đánh giá, rồi lập kế hoạch dài hạn với nền tảng cực kỳ vững chắc.

Nhờ óc phân tích tốt, khả năng tự phản tỉnh và kỹ năng quản lý rủi ro, họ thường đưa ra những quyết định sáng suốt trong sự nghiệp. Càng trưởng thành, họ càng vững vàng, bản lĩnh hơn và có xu hướng tích lũy tài sản ổn định qua từng năm.

Trước Tết 2026, tài vận của người sinh tháng 12 Âm lịch được dự báo chuyển biến tích cực. Những dự án đang dang dở có cơ hội gặt hái thành quả, các khoản đầu tư bắt đầu sinh lời hoặc mang lại tín hiệu tốt.

Thu nhập chính duy trì ổn định, trong khi những kế hoạch đã chuẩn bị từ trước cũng dần cho trái ngọt. Nhìn chung, giai đoạn cuối năm này khá thuận lợi, giúp họ khép lại 2025 trong sự yên tâm và bước vào năm mới với tâm thế thoải mái, cùng “túi tiền” ngày càng ấm lên.

*Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)