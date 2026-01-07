5 điều cần tránh cuối năm để hút tài lộc, may mắn

Tránh tranh cãi, khoe của, vỡ gương, sửa nhà vội và di chuyển đồ đạc quan trọng để duy trì năng lượng tích cực và may mắn trong năm mới.

Thế hệ trước thường nói: "Nếu không tránh được rắc rối cuối năm, năm sau sẽ khó khăn". Để bảo vệ tài lộc và vận may của gia đình, nên tránh năm điều sau đây!

1. Tránh tranh cãi trong gia đình

Nhà là nơi hội tụ năng lượng, và sự hòa thuận mang lại sự giàu có. Vào cuối năm, khi gia đình sum họp, nếu các thành viên tranh cãi về những chuyện nhỏ nhặt, điều đó có thể dễ dàng phá vỡ "năng lượng dương" của gia đình, dẫn đến trường năng lượng không ổn định.

Đặc biệt là vào dịp năm mới, những biến động về cảm xúc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến vận may tổng thể của mỗi người. Vì vậy, các thành viên trong gia đình nên khoan dung hơn, bớt tính toán, giải quyết xung đột với thái độ hòa bình, và tạo bầu không khí ấm áp, tốt lành cho gia đình, đặt nền móng cho sự nghiệp thành công và các mối quan hệ tốt đẹp trong năm tới.

2. Đừng tiết lộ sự giàu có của bạn

Tặng lì xì và mua sắm hàng hóa dịp năm mới là những dịp vui vẻ, nhưng điều quan trọng là phải tránh phô trương của cải. Phong thủy nhấn mạnh "không nên khoe khoang của cải", và việc nói to về thu nhập, khoe khoang đồ vật có giá trị, hoặc cho vay những khoản tiền lớn đều có thể dẫn đến "tài lộc bị thất thoát".

Ngoài ra, hãy cố gắng tránh vay mượn lớn hoặc đưa ra các quyết định đầu tư trong tháng 12 âm lịch để tránh biến động tài chính và ảnh hưởng đến sự ổn định tài chính trong năm tới.

3. Ngăn gương bị vỡ

Trong phong thủy, gương được cho là phản chiếu năng lượng. Nếu một chiếc gương vô tình bị vỡ, nó tượng trưng cho "một chiếc gương vỡ không thể hàn gắn", điều này có thể dẫn đến đổ vỡ các mối quan hệ hoặc các vấn đề về sức khỏe.

Tương tự, đồ đạc bị hư hỏng cũng là điềm báo xui xẻo cho gia đình. Vì vậy, cần hết sức cẩn thận khi dọn dẹp hoặc di chuyển đồ đạc. Nếu xảy ra sự cố, cần dọn dẹp ngay lập tức những mảnh vỡ và gói chúng bằng giấy đỏ trước khi vứt bỏ để giảm thiểu tác động tiêu cực.

4. Đừng vội vàng tiến hành sửa chữa hoặc xây dựng

Nhiều người muốn chuyển đến nhà mới trước năm mới, nhưng việc vội vàng sửa sang nhà cửa rất dễ xúc phạm đến "Thổ Sa" (một khái niệm trong phong thủy).Theo phong thủy, năng lượng âm nặng hơn vào mùa đông, vì vậy không nên tiến hành các công trình xây dựng quy mô lớn, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và vận may của người sinh sống trong nhà.

Nên bắt đầu xây dựng vào mùa xuân khi hoa nở rộ, vì điều này phù hợp với sức sống của thiên nhiên và thuận lợi hơn cho sự thịnh vượng của gia đình cũng như những buổi sum họp gia đình.

5. Không được tự ý di chuyển cửa chính hoặc giường

Cổng chính là "cửa ngõ tiếp nhận khí". Chiếc giường quyết định vận may và vận rủi của cả gia đình; nó liên quan đến sức khỏe và sự bình yên của họ.

Việc tự ý thay đổi những vị trí quan trọng này vào cuối năm có thể dễ dàng làm xáo trộn trường năng lượng của ngôi nhà và gây ra sự bất ổn. Do đó, trừ khi thực sự cần thiết, nên giữ nguyên hiện trạng ban đầu và chỉ nên điều chỉnh vào một ngày tốt lành trong năm tới.