Người phụ nữ nhiều năm chịu đựng những cơn đau buốt bàn chân vì vẹo ngón cái

Ngón chân cái bị vẹo ngoài (Hallux Valgus) là một trong những biến dạng bàn chân thường gặp, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây đau nhức, khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, tình trạng này có thể tiến triển nặng dần theo thời gian và liên quan đến một số bệnh lý viêm khớp, điển hình là viêm khớp dạng thấp.

Cô U. (54 tuổi) nhiều năm qua phải chịu đựng những cơn đau buốt ở bàn chân. Ngón cái bị lệch hẳn ra ngoài, khiến mỗi bước đi trở thành gánh nặng. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cô được chẩn đoán biến dạng vẹo ngón chân cái phức tạp, cần can thiệp phẫu thuật chỉnh hình để khôi phục lại chức năng vận động.

Hình ảnh ngón chân vẹo trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được tiến hành dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong mổ, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí cần can thiệp. Quá trình bao gồm: cắt xương, nắn chỉnh trục ngón cái, cố định bằng đinh và vít, sau đó khâu đóng và băng ép vết mổ.

Hình ảnh cận lâm sàng - Ảnh BVCC

Nhờ kỹ thuật chính xác, bàn chân vốn biến dạng nhiều năm của cô U. đã được tái tạo hình dạng, trục xương trở về gần vị trí bình thường. Sau 03 ngày chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cô hồi phục tốt, không còn sưng đau và đã được xuất viện.

ThS.BS. Nguyễn Hoàng Cương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh chia sẻ: “Vẹo ngón chân cái là tình trạng khá thường gặp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như giày dép không phù hợp, chấn thương, yếu tố bẩm sinh và đặc biệt là các bệnh lý nền như gout, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp.

Nếu không được can thiệp kịp thời, biến dạng sẽ ngày càng tiến triển nặng, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Với kỹ thuật đục xương chỉnh trục, chúng tôi không chỉ giúp bệnh nhân giảm đau mà còn khôi phục lại hình dạng và chức năng bàn chân, đảm bảo sự hài hòa của khớp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống”.

Hình ảnh ngón chân vẹo sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC