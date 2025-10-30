Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người phụ nữ nhiều năm chịu đựng những cơn đau buốt bàn chân vì vẹo ngón cái

Khi phát hiện ngón chân cái bị lệch, đau nhức kéo dài hoặc biến dạng bàn chân, người bệnh nên đến thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín.

Thúy Nga

Ngón chân cái bị vẹo ngoài (Hallux Valgus) là một trong những biến dạng bàn chân thường gặp, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây đau nhức, khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày.

Đặc biệt, tình trạng này có thể tiến triển nặng dần theo thời gian và liên quan đến một số bệnh lý viêm khớp, điển hình là viêm khớp dạng thấp.

Cô U. (54 tuổi) nhiều năm qua phải chịu đựng những cơn đau buốt ở bàn chân. Ngón cái bị lệch hẳn ra ngoài, khiến mỗi bước đi trở thành gánh nặng. Khi đến thăm khám tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh, cô được chẩn đoán biến dạng vẹo ngón chân cái phức tạp, cần can thiệp phẫu thuật chỉnh hình để khôi phục lại chức năng vận động.

chan-cai1.jpg
Hình ảnh ngón chân vẹo trước khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

Ca phẫu thuật được tiến hành dưới sự hỗ trợ của hệ thống C-arm, thiết bị chẩn đoán hình ảnh trong mổ, giúp bác sĩ xác định chính xác vị trí cần can thiệp. Quá trình bao gồm: cắt xương, nắn chỉnh trục ngón cái, cố định bằng đinh và vít, sau đó khâu đóng và băng ép vết mổ.

chan-cai-2.jpg
Hình ảnh cận lâm sàng - Ảnh BVCC

Nhờ kỹ thuật chính xác, bàn chân vốn biến dạng nhiều năm của cô U. đã được tái tạo hình dạng, trục xương trở về gần vị trí bình thường. Sau 03 ngày chăm sóc hậu phẫu tại Khoa Chấn thương Chỉnh hình, cô hồi phục tốt, không còn sưng đau và đã được xuất viện.

ThS.BS. Nguyễn Hoàng Cương, Trưởng khoa Chấn thương Chỉnh hình Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh chia sẻ: “Vẹo ngón chân cái là tình trạng khá thường gặp, xuất phát từ nhiều nguyên nhân như giày dép không phù hợp, chấn thương, yếu tố bẩm sinh và đặc biệt là các bệnh lý nền như gout, thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp.

Nếu không được can thiệp kịp thời, biến dạng sẽ ngày càng tiến triển nặng, gây đau đớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng vận động.

Với kỹ thuật đục xương chỉnh trục, chúng tôi không chỉ giúp bệnh nhân giảm đau mà còn khôi phục lại hình dạng và chức năng bàn chân, đảm bảo sự hài hòa của khớp, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống”.

chan-cai-3.jpg
Hình ảnh ngón chân vẹo sau khi phẫu thuật - Ảnh BVCC

“Khi phát hiện ngón chân cái bị lệch, đau nhức kéo dài hoặc biến dạng bàn chân, người bệnh nên đến thăm khám sớm tại các cơ sở y tế uy tín.

Việc can thiệp kịp thời sẽ giúp hạn chế biến chứng, bảo tồn chức năng vận động và nâng cao chất lượng cuộc sống”, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á khuyến cáo.

#Vẹo ngón chân cái #Phẫu thuật chỉnh hình bàn chân #Biến dạng bàn chân #Chẩn đoán hình ảnh y học #Nguyên nhân vẹo ngón chân #Ảnh hưởng đến vận động

Bài liên quan

Sống Khỏe

Nối thành công ngón tay đứt rời cho chiến sĩ công an

Việc nối thành công ngón tay đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của nhiều ê-kíp chuyên khoa – từ mạch máu, chấn thương chỉnh hình, vi phẫu, thần kinh đến tạo hình.

Ngày 19/8, Bệnh viện Hữu Nghị Việt Tiệp cho biết, đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nối ngón tay đứt rời cho một bệnh nhân.

noi-ngon-tay.jpg
Ngón tay bị đứt rời của bệnh nhân - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Nghịch dao cắt cỏ, bé trai ở Tây Ninh suýt mất 2 ngón tay

Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP HCM) vừa tiếp nhận điều trị cho bệnh nhi quê Tây Ninh bị đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do nghịch dao cắt cỏ.

Bệnh nhi là LNH (nam, 12 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng đứt gần lìa ngón cái và ngón trỏ bàn tay trái do tai nạn sinh hoạt. Nguyên nhân được xác định là do bé nghịch dao cắt cỏ, dùng lưỡi dao cắt cỏ để cắt sắn thì không may bị lưỡi dao làm đứt tay.

Qua thăm khám, bác sĩ ghi nhận bệnh nhi bị tổn thương nghiêm trọng, ngón cái và ngón trỏ gần như đứt hoàn toàn, chỉ còn dính một cầu da mỏng.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Động tác đơn giản kiểm tra phình động mạch chủ

Một bác sĩ người Mỹ đã phát minh ra bài kiểm tra, chỉ cần động tác đơn giản là gập ngón tay cái lại... từ đó có thể biết được nguy cơ sưng, phình động mạch chủ.

Thông thường, thành động mạch chủ có tính đàn hồi cao, có thể giãn ra, co giãn và co lại theo mức huyết áp. Nhưng ở những bệnh nhân có một số vấn đề nhất định, chẳng hạn như bị huyết áp cao trong thời gian dài, có sự cứng lại của thành mạch máu xơ vữa động mạch (Atherosclerosis) sẽ làm thành động mạch yếu đi, hình thành chứng phình động mạch. Tình trạng này thường gặp ở bệnh nhân nam lớn tuổi.

Theo bác sĩ Joe Whittington, người Mỹ, chỉ cần động tác đơn giản là gập ngón tay cái lại, nó phản ánh độ co giãn của các mô liên kết, từ đó biết được nguy cơ sưng, phình động mạch chủ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới