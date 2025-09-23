Người phụ nữ nguy kịch vì dùng thuốc phá thai tại nhà

Vụ việc một bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang có ý định tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà.

Phải cắt tử cung để cứu tính mạng

Ngày 13/9/2025, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã tiếp nhận bệnh nhân V.T.V, 43 tuổi, với tình trạng ra máu âm đạo số lượng nhiều (cả máu cục) sau 10 ngày tự ý dùng thuốc phá thai tại nhà. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng băng huyết, và kết quả siêu âm cho thấy một túi thai tương đương 6 tuần vẫn nằm ở vị trí nguy hiểm tại eo – ống cổ tử cung, sát kênh vết mổ cũ.

Với tiền sử đã trải qua 1 lần mổ lấy thai và 1 lần mổ chửa ngoài tử cung, cùng với bệnh lý tăng huyết áp, việc tự ý dùng thuốc đã đẩy bệnh nhân vào tình trạng sảy thai băng huyết, chưa loại trừ chửa vết mổ.

Đây là một trong những biến chứng sản khoa cực kỳ nguy hiểm, có thể dẫn đến mất máu cấp, nhiễm trùng nặng, và thậm chí là phải cắt bỏ tử cung để cứu lấy tính mạng.

Bệnh viện đã phải xử trí cấp cứu khẩn trương để ngăn chặn các rủi ro có thể xảy ra. Sau khi được điều trị tích cực, bệnh nhân đã ổn định và được xuất viện, nhưng đây là một bài học đắt giá về việc tự ý quyết định sức khỏe của mình.

Ê- kíp phẫu thuật cứu bệnh nhân băng huyết do tự phá thai bằng thuốc - ảnh BVCC

Vì sao tự ý dùng thuốc phá thai lại nguy hiểm?

Các bác sĩ Bệnh viện Sản nhi Hải Phòng cho biết, sự việc của bệnh nhân V.T.V không phải là cá biệt. Đây là lời cảnh báo cho nhiều chị em phụ nữ về những hiểm họa tiềm ẩn khi sử dụng thuốc phá thai không có nguồn gốc, không có chỉ định và không được theo dõi y tế.

Nguy cơ sảy thai không hoàn toàn: Khi tự ý dùng thuốc, thai có thể bị đẩy ra ngoài không hết, gây băng huyết kéo dài. Nếu không được xử lý kịp thời, tình trạng này có thể dẫn đến mất máu nhiều, sốc và tử vong.

Dễ nhiễm trùng nặng: Phần mô thai còn sót lại trong tử cung là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển, gây nhiễm trùng. Viêm nhiễm nếu không được điều trị có thể lây lan khắp cơ thể, gây nhiễm trùng huyết, một biến chứng cực kỳ nguy hiểm.

Biến chứng thai bám bất thường: Phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai hoặc chửa ngoài tử cung có nguy cơ cao gặp biến chứng thai bám bất thường. Việc tự ý dùng thuốc có thể khiến thai bám vào vết sẹo mổ cũ (chửa vết mổ), gây vỡ tử cung và chảy máu ồ ạt, đe dọa trực tiếp tính mạng người mẹ.

Ảnh hưởng sức khỏe sinh sản lâu dài: Những biến chứng như băng huyết, nhiễm trùng có thể để lại di chứng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể và khả năng mang thai, làm mẹ trong tương lai.

Chăm sóc sản phụ sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Lời khuyên từ chuyên gia

“Sức khỏe và tính mạng của bạn là vô giá, xin đừng đánh đổi chỉ vì sự chủ quan hoặc e ngại mà tự ý dùng thuốc tại nhà.

Chỉ phá thai bằng thuốc khi có chỉ định của bác sĩ: Trước khi sử dụng, bạn cần được thăm khám, siêu âm và làm các xét nghiệm cần thiết để đảm bảo đủ điều kiện sức khỏe.

Thực hiện tại cơ sở y tế chuyên khoa: Phá thai bằng thuốc chỉ an toàn khi được thực hiện dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ tại các bệnh viện, phòng khám chuyên khoa uy tín, nơi có đủ trang thiết bị để xử lý kịp thời các biến chứng.

Lưu ý đặc biệt cho nhóm có nguy cơ cao: Phụ nữ đã từng mổ lấy thai, mổ chửa ngoài tử cung, hoặc có các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch tuyệt đối không được tự ý phá thai bằng thuốc”, các bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng khuyến cáo.