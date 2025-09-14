Hà Nội

Sống Khỏe

Người phụ nữ nguy kịch sau khi uống nhầm methadone trong chai nước ngọt

Người phụ nữ ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, suy hô hấp nguy kịch do uống nhầm chai nước ngọt chứa methadone của cháu đang cai nghiện.

Bình Nguyên

Một phụ nữ được đưa vào Khoa Cấp cứu Nội – Nhi, Bệnh viện Thanh Nhàn trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ và suy hô hấp nguy kịch. Ê-kíp cấp cứu lập tức kích hoạt báo động đỏ toàn viện, nhanh chóng đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực.

Sau can thiệp, bệnh nhân có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng bất ngờ xuất hiện biến chứng hiếm gặp, cơ hô hấp liệt, phải phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Để tìm nguyên nhân, bác sĩ tiến hành hàng loạt xét nghiệm độc chất, kết quả âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine, chụp MRI não, cổ, ngực không phát hiện bất thường, các bệnh lý thần kinh cơ như nhược cơ cũng bị loại trừ.

Khi mọi giả thuyết tưởng chừng rơi vào bế tắc, bác sĩ phát hiện trước đó bệnh nhân có uống một chai nước ngọt trong nhà chứa methadone của người cháu đang trong quá trình cai nghiện.

Bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân ngộ độc methadone. Ảnh: BVCC/Nguồn daibieunhandan.vn

Bác sĩ chăm sóc tích cực cho bệnh nhân ngộ độc methadone. Ảnh: BVCC/Nguồn daibieunhandan.vn

Methadone là thuốc điều trị thay thế cho người lệ thuộc các chất dạng thuốc phiện, có tác dụng kéo dài nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ ức chế hô hấp nếu sử dụng sai đối tượng hoặc quá liều. Thời gian qua, đã có nhiều trường hợp uống nhầm methadone, trong đó nạn nhân chủ yếu là trẻ em hoặc người cao tuổi, nguyên nhân thường do cất giữ trong chai lọ nước giải khát hoặc để trong tủ lạnh chung của gia đình.

Trước đây methadone được dùng để cai nghiện tại cộng đồng và bắt buộc phải uống tại cơ sở y tế. Nhưng hiện nay, một số trường hợp đã được phát về nhà sử dụng.

Nếu người bình thường uống nhầm dung dịch methadone rất dễ gây ngộ độc kéo dài nhiều ngày, hôn mê thậm chí ngưng thở, tử vong. Trường hợp ngộ độc methadone nặng, độc tính cũng giống như heroin nhưng thời gian ngộ độc còn kéo dài hơn.

Bác sĩ khuyến cáo rằng, vì methanol có màu hồng nên có rất nhiều trường hợp uống nhầm, đặc biệt là trẻ em do nhầm lẫn với nước dâu, nước ngọt. Vậy nên, nếu người nghiện được phép mang chất này về nhà sử dụng, uống tại gia đình, cần quản lý thuốc chặt chẽ để tránh trường hợp bị ngộ độc do uống nhầm.

Các chuyên gia cảnh báo, tuyệt đối không chiết rót methadone vào chai nước ngọt hay thực phẩm, cần để nguyên bao bì gốc và cất trong tủ khóa an toàn, tránh xa tầm tay trẻ em và người già, để tránh tai nạn đáng tiếc. Thuốc nên được dán nhãn rõ ràng, có thông tin người sử dụng và hướng dẫn dùng. Người nhà cũng cần nhận biết các dấu hiệu ngộ độc opioid như buồn ngủ sâu, thở chậm, đồng tử co nhỏ và gọi cấp cứu ngay khi phát hiện.

