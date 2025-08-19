Cấp cứu thành công ca ngộ độc methadone ở trẻ 9 tuổi hôn mê sâu

Nguy kịch phải giải độc đặc hiệu trước khi chuyển viện

Ngày 19/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) đã kịp thời xử lý cứu sống một bệnh nhi ngộ độc methadone nghiêm trọng.

Theo đó, chiều 15/8, Bệnh viện Nhi Thái Bình (tỉnh Hưng Yên) đã tiếp nhận một ca ngộ độc Methadone đặc biệt nghiêm trọng ở bệnh nhi N.Đ.H (9 tuổi, xã Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên).

Đây là trường hợp rất nguy hiểm do trẻ uống nhầm Methadone, loại thuốc thuộc nhóm opioid, có tác dụng kéo dài và gây ức chế mạnh hệ thần kinh trung ương. Chỉ với một lượng nhỏ, trẻ có thể nhanh chóng rơi vào hôn mê sâu, suy hô hấp và tử vong nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Theo lời kể của người thân, trẻ ở nhà vô tình uống phải Methadone (không rõ số lượng). Ngay sau đó, trẻ xuất hiện tình trạng lơ mơ rồi hôn mê hoàn toàn. Tại Bệnh viện Đa khoa Phúc Sơn xã Thụy Anh tỉnh Hưng Yên, bệnh nhi được xác định ngừng tim.

Các bác sĩ tại đây đã lập tức tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt ống nội khí quản bóp bóng hỗ trợ thở. Nhận định đây là trường hợp ngộ độc opioid nặng, nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tại Bệnh viện Phúc Sơn đã liên hệ hội chẩn qua điện thoại tới khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình, bệnh nhi được chỉ định tiêm thuốc giải độc đặc hiệu (Naloxon) trước khi chuyển viện. Bệnh nhi sau đó được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhi đã phục hồi hoàn toàn và đang được tiếp tục theo dõi tại Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi Thái Bình trước khi được ra viện. - Ảnh BVCC

Khi nhập viện, trẻ trong tình trạng vô cùng nguy kịch: Hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ 2mm, tri giác không đáp ứng, chi lạnh ẩm, nhịp tim nhanh 140 lần/phút. Ê kíp cấp cứu đã nhanh chóng đánh giá, xác định đây là ca suy hô hấp tiến triển do ngộ độc Methadone.

Các bác sĩ lập tức khởi động phác đồ điều trị ngộ độc opioid chuyên sâu, duy trì thông khí bằng ống nội khí quản, thiết lập đường truyền tĩnh mạch, theo dõi chỉ số sinh tồn liên tục từng phút.

Do Methadone có thời gian tác dụng kéo dài, nguy cơ tái suy hô hấp sau giải độc rất cao nên bệnh nhi được theo dõi nghiêm ngặt 24/24 ngay tại phòng cấp cứu của khoa hồi sức, kết hợp điều chỉnh liều Naloxon phù hợp. Các bác sĩ cũng cân bằng dịch truyền đảm bảo nhu cầu 1800ml/24h và cung cấp đủ năng lượng (1800 kcal/ngày), đồng thời tiến hành hút đờm thường xuyên để làm sạch đường thở, tránh tắc nghẽn.

Trong vòng hai ngày đầu, ê-kíp điều trị luôn ở trạng thái sẵn sàng phản ứng nhanh với mọi biến đổi nguy hiểm. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ hồi sức, điều dưỡng và kỹ thuật viên, tình trạng của trẻ dần cải thiện. Huyết động ổn định, đồng tử đáp ứng với ánh sáng.

Đến ngày thứ hai, trẻ bắt đầu mở mắt khi được gọi, tri giác hồi phục dần, tự thở tăng dần. Sau khi đánh giá chức năng hô hấp đảm bảo, các bác sĩ quyết định rút ống nội khí quản trong điều kiện an toàn tuyệt đối và cho trẻ tập thở chủ động.

Chiều 19/8, bệnh nhi N.Đ.H hoàn toàn hồi phục và được xuất viện trong tình trạng tỉnh táo, ăn uống tốt, sinh hoạt bình thường, không để lại bất kỳ di chứng thần kinh hoặc hô hấp nào.

Đây là kết quả thể hiện rất rõ năng lực chuyên môn vững vàng, kỹ năng xử trí cấp cứu nhanh nhạy và sự tận tâm tuyệt đối của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Thái Bình những người đã không bỏ sót bất kỳ dấu hiệu bất thường nào để giành giật sự sống cho trẻ.

Cẩn thận các thuốc nhóm opioid gây ngộ độc

Các chuyên gia cho biết, các thuốc nhóm opioid có tác dụng giảm đau mạnh, thường được sử dụng là codein, methadone, morphin, oxycodone. Nếu dùng quá liều sẽ dẫn đến ngộ độc opioid. Mức độ ngộ độc tùy thuộc vào liều lượng bạn sử dụng, có trường hợp có thể gây tử vong.

Ngộ độc opioid xảy ra khi bạn vô tình dùng quá liều, sử dụng nhiều các loại thuốc opioid hoặc lạm dụng thuốc. Những yếu tố nguy cơ gây ngộ độc thuốc opioid như người cao tuổi có thể quên uống thuốc và uống liều khác.

Ba triệu chứng phổ biến ở người bị ngộ độc opioid là suy nhược hệ thần kinh trung ương, ức chế hô hấp và co thắt đồng tử. Các dấu hiệu khác như:

Giảm phản xạ gân xương, hạ thân nhiệt, tụt huyết áp, nhịp tim chậm, tím tái.

Thay đổi thần kinh từ lơ mơ đến hôn mê. Bệnh nhân nguy cơ bị viêm phổi hít.

Bệnh nhân có thể bị co giật, giảm nhịp hô hấp, phù phổi cấp không do tim.

Co đồng tử, giảm hoạt động của hệ thần kinh giao cảm, suy thận có thể xảy ra khi sử dụng methadone hoặc propoxyphen.