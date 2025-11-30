Hà Nội

Người phụ nữ hai lần lao mình từ tầng 5 xuống vì muốn tự tử

Camera an ninh đã ghi lại được toàn bộ diễn biến vụ việc vào khoảng 21h10p tối 20/11 vừa qua tại một khu chung cư cao tầng ở Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Trường Hân dịch

Ngày 21/ 11, chủ đề "người phụ nữ được cứu khỏi vụ nhảy lầu hai lần trong vòng một phút" đã thu hút sự chú ý rộng rãi trên mạng. Một đoạn video giám sát cho thấy khoảng 9 giờ tối ngày 20 tháng 11, trên tầng năm của một trung tâm thương mại ở Thành Đô, Tứ Xuyên, một người phụ nữ đã đi thẳng đến lan can và định nhảy xuống, nhưng một người đàn ông bên cạnh đã nhanh chóng bước tới và kéo cô lại.

Video: Newsflare

Tuy nhiên, lợi dụng lúc không ai chú ý, người phụ nữ lại lao về phía lan can và lật nhào, khiến cô rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.

May mắn thay, người đàn ông đã phản ứng nhanh chóng và cùng với một người đàn ông khác có mặt tại hiện trường đã cứu được anh ta. Toàn bộ sự việc kịch tính chỉ diễn ra chưa đầy một phút.

#tự tử #Tứ Xuyên #cứu người #bảo vệ #trung cư

