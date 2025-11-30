Nghẹt thở giây phút giành giật sự sống cho hành khách bị ngưng tim trên xe

Một bác sĩ có mặt trên chuyến xe đã có màn xử lý tình huống nhanh, cứu sống người đàn ông ngồi trên xe khách đột nhiên gục đầu, ngưng tim.

Ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền clip một người đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu đột quỵ, ngay lúc đó 1 người đàn ông đã nhanh chóng đến sơ cứu, ép tim, đưa bệnh nhân vào bệnh viện một cách an toàn.

Khoảnh khắc giành lại sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim trên xe khách Video: MXH

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giành giật sự sống cho người gặp nạn của người đàn ông trên xe khách.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này là anh Phạm Nhật Linh - một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư ở TPHCM.

Khi xe di chuyển trên Quốc lộ 13, đến đoạn thuộc địa phận phường Thủ Dầu Một thì anh Linh phát hiện vị khách ngồi ghế trước mặt mình, đột nhiên gục đầu, có dấu hiệu đột quỵ. Lúc bấy giờ, anh Linh tiến tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã ngưng tim.

“Khi đó, tôi chạy lên bắt động mạch cảnh, phát hiện mạch không còn đập, nên tiến hành ép tim, khoảng 1 phút nỗ lực, anh ấy tim đập trở lại. Sau đó, tài xế lập tức cho xe chạy vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khi tới bệnh viện, người đàn ông đã tỉnh lại và được bác sĩ tiếp tục điều trị”- anh Linh kể lại.

45 giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại, bệnh nhân sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.