Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Video

Nghẹt thở giây phút giành giật sự sống cho hành khách bị ngưng tim trên xe

Một bác sĩ có mặt trên chuyến xe đã có màn xử lý tình huống nhanh, cứu sống người đàn ông ngồi trên xe khách đột nhiên gục đầu, ngưng tim.

Trường Hân t/h

Ngày 30/11, mạng xã hội lan truyền clip một người đi xe khách bất ngờ bị ngưng tim, có dấu hiệu đột quỵ, ngay lúc đó 1 người đàn ông đã nhanh chóng đến sơ cứu, ép tim, đưa bệnh nhân vào bệnh viện một cách an toàn.

Khoảnh khắc giành lại sự sống cho nam hành khách bị ngưng tim trên xe khách Video: MXH

Đoạn clip đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng. Nhiều người bày tỏ sự xúc động và ngưỡng mộ trước hành động giành giật sự sống cho người gặp nạn của người đàn ông trên xe khách.

Theo tìm hiểu, người đàn ông này là anh Phạm Nhật Linh - một bác sĩ đang công tác tại một bệnh viện tư ở TPHCM.

Khi xe di chuyển trên Quốc lộ 13, đến đoạn thuộc địa phận phường Thủ Dầu Một thì anh Linh phát hiện vị khách ngồi ghế trước mặt mình, đột nhiên gục đầu, có dấu hiệu đột quỵ. Lúc bấy giờ, anh Linh tiến tới kiểm tra thì phát hiện người đàn ông đã ngưng tim.

“Khi đó, tôi chạy lên bắt động mạch cảnh, phát hiện mạch không còn đập, nên tiến hành ép tim, khoảng 1 phút nỗ lực, anh ấy tim đập trở lại. Sau đó, tài xế lập tức cho xe chạy vào Bệnh viện Đa khoa Bình Dương. Khi tới bệnh viện, người đàn ông đã tỉnh lại và được bác sĩ tiếp tục điều trị”- anh Linh kể lại.

45 giây sau, tim bệnh nhân đập trở lại, bệnh nhân sau đó cũng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, hiện tại đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị, theo dõi sức khỏe.

#sơ cứu #bác sĩ #ngưng tim #đột quỵ #xe khách #bệnh viện

Bài liên quan

Video

Kịp thời cứu sống người đàn ông đi bộ vào phòng cấp cứu rồi ngưng tim

Người đàn ông ngưng tim khi vừa vào khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, các bác sĩ tích cực hồi sức tim phổi, hô hấp bệnh nhân được tái lập.

Anh N.K. được các y bác sĩ cấp cứu, hồi sức tích cực lúc mới đến bệnh viện.

Ngày 14/9, BSCKI Lê Phước Đức, Phụ trách khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị) cho biết, các y, bác sĩ vừa "kéo" lại sự sống cho một người đàn ông ngưng tim, ngưng thở khi vừa một mình đến khoa.

Xem chi tiết

Video

Ép tim cứu người đàn ông ngưng tim trên bãi biển Nha Trang

Một người đàn ông 67 tuổi được cứu sống ngoạn mục sau khi ngưng tim, ngưng thở tại bãi biển Trần Phú ở Nha Trang.

Sáng 20/7, một người đàn ông 67 tuổi đã được cứu sống ngoạn mục sau khi ngưng tim, ngưng thở tại bãi biển Trần Phú (sát Tháp Trầm Hương, phường Nha Trang, Khánh Hòa).

Ca cấp cứu nhanh chóng, phối hợp chặt chẽ giữa người dân và lực lượng Cấp cứu 115 được đánh giá là "chiến thắng tử thần" chỉ trong những phút giây vàng.

Xem chi tiết

Video

Bác sĩ chạy băng ca trên đường, cấp cứu thanh niên bị điện giật

MXH chia sẻ clip các lực lượng đã đẩy băng ca y tế chạy cả đoạn đường dài kèm ép tim liên tục để cứu sống một nam thanh niên bị điện giật ngưng thở, ngưng tim.

Bác sĩ chạy băng ca trên đường, cấp cứu thanh niên bị điện giật 

Khoảng 8h45 ngày 15/3, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình nhận được thông tin anh V.K.C. (SN 2003, trú huyện Quảng Ninh) bị điện giật ngưng tim khi đang trộn bê tông tại công trình đường Điện Biên Phủ (phường Phú Hải ,TP. Đồng Hới).

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới