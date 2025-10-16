Người phụ nữ bị cá sấu kéo đi khi đang tắm sông tại Ấn Độ

Dù dân làng có mặt trên bờ đã cố gắng đuổi theo con cá sấu để cứu người phụ nữ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Cảnh sát cho biết hôm 7/10 rằng một phụ nữ 57 tuổi đã mất tích sau khi bị một con cá sấu kéo xuống sông Kharasrota ở quận Jajpur, Odisha, Ấn Độ.

Vụ việc xảy ra tại làng Kantia thuộc ranh giới đồn cảnh sát Binjharpur khi người phụ nữ, được xác định là Soudamini Mahala, đang tắm ở sông vào chiều ngày 6/10, một sĩ quan cấp cao cho biết.

Soudamini Mahala bị cá sấu tấn công khi đang tắm ở sông Kharastrota.

Một đoạn clip ghi lại cảnh con cá sấu kéo người phụ nữ xuống sông đã lan truyền trên mạng xã hội.

"Người phụ nữ đang tắm ở sông Kharasrota vào khoảng 4h chiều ngày 6/10. Một con cá sấu đã kéo người phụ nữ xuống dòng nước chảy xiết. Dân làng có mặt trên bờ sông đã cố gắng đuổi theo con cá sấu nhưng không thể cứu được cô ấy", cảnh sát cho biết.

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lực lượng cứu hỏa và cảnh sát đã có mặt tại hiện trường và tiến hành hoạt động tìm kiếm trên sông.

Naba Kishore Mahala, một nhân chứng cho biết: "Khi chúng tôi nhận thấy con cá sấu đang kéo người phụ nữ xuống sông, chúng tôi đã nhảy xuống để cứu cô ấy, nhưng mọi nỗ lực của chúng tôi đều vô ích".