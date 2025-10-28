Người phụ nữ 35 tuổi bọng nước toàn thân vì tắm lá

Kiệt quệ vì điều trị bằng thuốc nam nhưng bệnh ngày càng nặng

Bệnh nhân nữ T.M.G, 35 tuổi, nhập viện ngày 15/09 tại khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Da liễu Trung ương trong tình trạng tổn thương bọng nước, trợt rộng tay chân thân mình.

Bệnh diễn biến 6 tháng nay, ban đầu bệnh nhân xuất hiện vết trợt niêm mạc má và các bọng nước nhăn nheo rải rác tay chân thân mình, bệnh nhân đã điều trị bôi không rõ loại, uống thuốc nam dạng sắc lá trong 2 tháng, tổn thương không đỡ bệnh nhân vào viện.

Hình ảnh tổn thương khi nhập viện - Ảnh BVCC

Tình trạng bệnh nhân lúc vào viện: Tổn thương trợt kích thước rộng, ranh giới không rõ, vùng niêm mạc má 2 bên, khẩu cái cứng và niêm mạc quanh chân răng, bề mặt có nhiều giả mạc.

Tổn thương da: Bọng nước nông nhăn nheo, ranh giới rõ, chứa dịch trong dễ vỡ lan toả các vị trí đầu mặt tay chân thân mình, một số tổn thương bọng nước đã vỡ để lại các vết trợt ướt ranh giới rõ, rỉ dịch mủ, hôi, đáy nhiều giả mạc, bề mặt đóng nhiều vảy tiết đen, lan tỏa khắp cơ thể.

Bệnh nhân được chỉ định các xét nghiệm để chẩn đoán như sinh thiết nhuộm HE, sinh thiết nhuộm MDHQ trực tiếp, Nhuộm MDHQ gián tiếp, và xét nghiệm khác như công thức máu, sinh hóa máu. Bệnh nhân được chẩn đoán xác định Pemphigus thông thường.

50 ngày điều trị tích cực bệnh Pemphigus thông thường

Pemphigus thuộc nhóm bệnh bọng nước tự miễn do tự kháng thể kháng lại cầu nối giữa các tế bào gai gây hiện tượng ly gai, bệnh đặc trưng trên lâm sàng bởi tổn thương bọng nước nông, dễ vỡ để lại vết trợt da, đóng vảy tiết, tuỳ thể lâm sàng có thể có hoặc không kèm theo tổn thương niêm mạc.

Pemphigus thông thường là thể lâm sàng hay gặp nhất trong nhóm bệnh Pemphigus, gồm cả tổn thương da và tổn thương niêm mạc. Bệnh diễn biến mạn tính, dễ tái phát, đòi hỏi điều trị lâu dài và quản lý thường xuyên.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời, các tổn thương trợt da lan rộng có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, giảm Albumin máu, tạo điều kiện cho nhiễm trùng thứ phát, nhiễm khuẩn huyết, đe dọa tính mạng người bệnh.

Tổn thương ở bệnh nhân - Ảnh BVCC

Bệnh nhân đã được điều trị bằng corticoid toàn thân, kháng sinh Rocephin và các chăm sóc tại chỗ khác đắp Jarish, bôi kháng sinh tại chỗ, tắm thuốc tím, băng gạc mỡ vaselin. Các tổn thương trợt da cũ sạch và khô hơn.

Tuy nhiên bệnh nhân vẫn xuất hiện thêm các tổn thương bọng nước mới mới tập trung mặt và thân mình, nhiều bọng nước bội nhiễm, hoá mủ. Sau khi có kết quả nuôi cấy vi khuẩn tại tổn thương là P. mirabilis, bệnh nhân được chuyển kháng sinh Meropenem theo kết quả kháng sinh đồ vào ngày thứ 8 điều trị.

Do tình trạng suy giảm miễn dịch, tổn thương da lan rộng, thể trạng yếu, ăn uống kém, ngày thứ 15 vào viện, bệnh nhân xuất hiện thêm nhiều mụn nước, mụn mủ lõm ở giữa mọc thành từng đám ở vùng quanh mép môi, sau đó lan vùng đầu cổ, và toàn bộ thân mình, kèm hạ albumin máu với biểu hiện phù mềm cẳng bàn chân 2 bên, phù mềm, ấn lõm.

Bệnh nhân được chẩn đoán: Pemphigus thông thường- Eczema herpesticum. Bệnh nhân điều trị phối hợp thêm kháng sinh Linezolide, Acyclovir đường uống trong 7 ngày và truyền Albumin.

Sau 7 ngày điều trị, tình trạng phù 2 cẳng chân đã hết, tuy nhiên tổn thương mụn nước lõm ở giữa vẫn tiếp tục lan rộng xuống thân mình và sinh dục, vì vậy bác sĩ chuyển sang dùng Acyclovir đường tĩnh mạch.

Sau khi được sử dụng Acyclovir tĩnh mạch, kết hợp kháng sinh toàn thân (Linezolide + Meronem), cortioid toàn thân, nâng cao thể trạng bằng chế độ ăn uống đặc biệt cho bệnh nhân pemphigus, bệnh nhân tiến triển tốt, không còn xuất hiện thêm tổn thương mụn nước mới, các tổn thương cũ lành dần.

Sau 50 ngày điều trị, với sự nỗ lực không ngừng của các bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên khoa điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em, bệnh viện, thể trạng bệnh nhân được cải thiện rõ rệt, các tổn thương da và niêm mạc hiện tại đã lành hoàn toàn.

Sau 50 ngày điều trị các tổn thương da và niêm mạc hiện tại đã lành hoàn toàn - Ảnh BVCC

Kết nối hỗ trợ người bệnh dân tộc thuộc hộ nghèo được điều trị

Trong quá trình điều trị, bệnh nhân phát sinh nhu cầu sử dụng một số loại thuốc và sản phẩm hỗ trợ ngoài danh mục bảo hiểm với chi phí đắt đỏ, như Albumin human, Acyclovir đường tĩnh mạch và sữa Ensure.

Nhận thấy hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, khoa phòng đã tìm hiểu và được biết bệnh nhân là người dân tộc Dao, sinh sống tại Cao Bằng, gia đình làm nông, thu nhập bấp bênh, thuộc diện hộ nghèo của địa phương.

Trước khi nhập viện, do thiếu hiểu biết về bệnh, người bệnh đã tự ý điều trị bằng thuốc nam, tắm lá và thậm chí cúng bái, tiêu tốn gần 100 triệu đồng với hy vọng bệnh thuyên giảm.

Tuy nhiên, việc điều trị không đúng cách khiến bệnh tiến triển nặng, tổn thương lan rộng toàn thân, gây nhiều khó khăn trong chăm sóc và kiểm soát nhiễm trùng khi nhập viện. Lúc này, kinh tế gia đình đã kiệt quệ, bệnh nhân không còn khả năng chi trả chi phí điều trị.

Người chồng đã phải nghỉ làm suốt một năm để chăm sóc mẹ già mắc bệnh nặng, trong khi toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn lên vai người vợ – bản thân cũng đang phải chống chọi với bệnh tật. Gia đình có hai con nhỏ ngoan ngoãn, hiếu học cùng một cháu trai mồ côi được vợ chồng chị cưu mang sau khi cha mẹ cháu qua đời vì bệnh. Cuộc sống vốn khó khăn nay càng thêm chồng chất: việc học của các con có nguy cơ dang dở, còn người mẹ già cần thuốc men điều trị hằng ngày.

Trước tình huống ca bệnh nặng và hoàn cảnh đặc biệt đó, Ban lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo sát sao, huy động đội ngũ chuyên môn của nhiều khoa phối hợp hội chẩn, xây dựng phác đồ điều trị tối ưu. Đồng thời, Phòng Công tác xã hội được giao nhiệm vụ kết nối các nguồn lực để kịp thời hỗ trợ người bệnh.

Sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Ban Giám đốc cùng tinh thần tận tâm, trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ Khoa Điều trị bệnh da phụ nữ và trẻ em đã góp phần quan trọng trong việc ổn định tình trạng người bệnh, mang lại niềm tin và hy vọng cho gia đình.

THS. Nguyễn Văn Thành - Phó Giám đốc Bệnh viện trao phần quà hỗ trợ cho người bệnh - Ảnh BVCC