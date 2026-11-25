Màn hình cảm ứng trên Mazda CX-5 2027 là một trong những thay đổi được bàn luận nhiều nhất khi xe ra mắt và người dùng hiện đang phản ánh loạt lỗi liên quan.

Video: Giưới thiệu Mazda CX-5 2027 thế hệ mới.

Mazda CX-5 thế hệ mới đánh dấu sự thay đổi đáng kể trong thiết kế nội thất khi phần lớn chức năng điều khiển được tích hợp vào màn hình cảm ứng trung tâm, thay vì sử dụng núm xoay và các phím bấm vật lý như trước đây.

Theo Mazda, giao diện mới được phát triển dựa trên quá trình nghiên cứu và thử nghiệm nhằm đơn giản hóa thao tác, đồng thời giúp người lái duy trì sự tập trung khi điều khiển phương tiện. Hệ thống có giao diện tương tự điện thoại thông minh, tích hợp các dịch vụ Google và liên kết với bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng các nút điều khiển trên vô lăng.

Mazda CX-5 thế hệ mới gặp vấn đề với màn hình cảm ứng.

Tuy nhiên, theo Autoblog, sau khi xe được đưa vào sử dụng, một số chủ xe đã phản ánh những vấn đề liên quan đến phần cứng, phần mềm và khả năng giao tiếp giữa các hệ thống.

Một chủ xe Mazda CX-5 tại Nhật Bản cho biết trên mạng xã hội X rằng chiếc SUV mới mua của mình phải nhiều lần quay lại đại lý để xử lý sự cố. Các lỗi được ghi nhận bao gồm màn hình đột ngột tắt đen, hệ thống hỗ trợ lái i-ACTIVSENSE báo lỗi, chức năng nhận diện người lái và các dịch vụ kết nối hoạt động không ổn định.

Qua kiểm tra, đại lý xác định nguyên nhân khiến màn hình bị tắt đen và một số lỗi i-ACTIVSENSE xuất phát từ bộ dây điện kết nối giữa bộ điều khiển và màn hình hiển thị. Dù bộ dây điện và màn hình 15 inch đã được thay thế, một số trục trặc vẫn tiếp diễn.

Theo chủ xe, các lỗi được ghi nhận bao gồm màn hình đột ngột tắt đen, hệ thống hỗ trợ lái i-ACTIVSENSE báo lỗi, chức năng nhận diện người lái và các dịch vụ kết nối hoạt động không ổn định.

Chủ xe tiếp tục ghi nhận tình trạng mất kết nối Bluetooth, lỗi đọc thẻ nhớ SD, Apple CarPlay hoạt động không ổn định, lỗi ứng dụng MyMazda, Google Maps và hệ thống giám sát người lái.

Theo thông tin được chủ xe tại Nhật Bản chia sẻ ngày 19/11, các bộ công cụ lập trình lại mô-đun CDC và DCM dự kiến được chuyển đến đại lý vào ngày 20/11 nhằm khắc phục nhiều lỗi liên quan đến phần mềm và khả năng kết nối. Quá trình cập nhật được cho là kéo dài khoảng 90 phút, chưa bao gồm thời gian kiểm tra sau khi thực hiện.

Tại Bắc Mỹ, Mazda cũng được cho là đã thừa nhận các vấn đề về phần mềm trên CX-5 thế hệ mới thông qua thư gửi khách hàng được chia sẻ trên internet.

Chủ xe tiếp tục ghi nhận tình trạng mất kết nối Bluetooth, lỗi đọc thẻ nhớ SD, Apple CarPlay hoạt động không ổn định, lỗi ứng dụng MyMazda, Google Maps...

Theo nội dung bức thư, hãng đang phát triển và thử nghiệm các bản cập nhật bổ sung, dự kiến triển khai theo từng giai đoạn trong vài tuần và vài tháng tới. Mazda đồng thời gia hạn thêm 6 tháng thời gian dùng thử dịch vụ Connected Services cho những khách hàng bị ảnh hưởng.

Hiện chưa rõ phạm vi xe gặp lỗi cũng như khả năng khắc phục triệt để các sự cố thông qua những bản cập nhật sắp tới.