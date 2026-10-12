Người dùng Gemini miễn phí không còn quyền chọn mô hình

Google bắt đầu triển khai thay đổi gây khó khăn cho người dùng Gemini miễn phí, việc chọn mô hình AI (trí tuệ nhân tạo) như trước đây đã không còn.

Google vừa thông báo về việc hạ cấp tùy chọn trên các tài khoản Gemini miễn phí, chỉ còn lại tùy chọn Auto. Điều đó có nghĩa người dùng Gemini miễn phí sẽ không còn khả năng tự quyết định sử dụng chế độ Flash, Pro hay các chế độ khác.

Việc lựa chọn mô hình nào là do chính Gemini quyết định tùy theo việc đánh giá yêu cầu mà người dùng nhập vào.



Người dùng Gemini miễn phí sẽ không được chọn mô hình.

Chế độ Auto sẽ xử lý hầu hết các yêu cầu hằng ngày bằng Flash-Lite. Nếu Gemini xác định rằng một yêu cầu cần nhiều lý giải hơn, nó có thể tự động chuyển sang chế độ Flash hoặc Pro.

Tuy nhiên, một điểm quan trọng cần lưu ý là việc tắt tính năng lựa chọn mô hình thông minh đồng nghĩa với việc mọi phản hồi sẽ trở lại Flash-Lite. Do đó, cách duy nhất để người dùng miễn phí có thể truy cập các mô hình mạnh hơn là phụ thuộc vào quyết định của Google.

Bên cạnh đó, Google cũng đang cung cấp cho người dùng Gemini một loại quyền kiểm soát khác, nhưng theo cách hoạt động khác so với việc tự chọn mô hình.

Cụ thể, các mức độ nỗ lực Low, Medium và High đang được triển khai trên toàn bộ Gemini, thay thế cho tùy chọn Extended trước đây. Mức Low ưu tiên tốc độ, mức High cho phép hệ thống có nhiều không gian hơn để xử lý các yêu cầu khó khăn, trong khi mức Medium nằm giữa hai mức đã liệt kê.

Google tích hợp Gemini vào hệ sinh thái phần cứng dưới hình thức tặng kèm.

Tuy nhiên, sự phân chia này tạo ra một tình huống kỳ lạ về mức độ kiểm soát mà người dùng miễn phí thực sự có thể nhận, với công việc phần lớn nằm ngoài tầm kiểm soát của người dùng. Kết quả là việc sử dụng Gemini trở nên khó khăn hơn nếu không trả phí.

Động thái này của Google diễn ra trong bối cảnh công ty đang tích cực tích hợp Gemini vào hệ sinh thái phần cứng và phần mềm của mình. Các điện thoại Pixel mới đã được trang bị nhiều tính năng AI và các máy tính xách tay Googlebook mới cũng đã ra mắt với Gemini là trọng tâm trải nghiệm.

Công ty cũng đang kết hợp các gói AI trả phí với một số phần cứng này. Khi người dùng đã quen với các mô hình Gemini mạnh mẽ hơn, họ sẽ cảm nhận rõ sự khác biệt khi chuyển trở lại gói miễn phí.

Mặc dù Google chưa công bố sự thay đổi này nhằm mục đích thúc đẩy người dùng miễn phí chuyển sang gói đăng ký, việc loại bỏ quyền lựa chọn trực tiếp mẫu Gemini rõ ràng mang lại lợi thế cho khách hàng trả phí.