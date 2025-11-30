Người đẹp Quyên Qui khoe body đồng hồ cát khi dự sự kiện ra mắt phim

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện tại buổi ra mắt phim, người đẹp Quyên Qui trở thành tâm khi khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm trong bộ váy trắng họa tiết 3D tinh xảo.

Thiên Anh
Xuất hiện tại buổi ra mắt phim mới, người đẹp Quyên Qui lập tức trở thành tâm điểm ánh nhìn khi khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát gợi cảm trong bộ váy trắng họa tiết 3D tinh xảo. Sự xuất hiện của cô khiến không gian sự kiện như bừng sáng, thu hút sự quan tâm của truyền thông và người hâm mộ.
Trong loạt ảnh tại sự kiện, Quyên Qui diện chiếc đầm trắng ôm dáng được tạo hình từ những bông hoa nổi 3D, giúp tôn trọn đường cong cơ thể.
Thiết kế cổ sâu tinh tế khiến vòng một của người đẹp trở nên quyến rũ nhưng không phô trương, trong khi phần thắt eo được điểm bằng dây ruy-băng mảnh càng làm nổi bật vòng eo nhỏ gọn đặc trưng của cô.
Làn da trắng mịn, gương mặt V-line cùng đôi môi hồng căng bóng mang lại vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa sắc sảo. Mái tóc đen uốn lọn dài buông nhẹ tạo cảm giác cổ điển, sang trọng, gợi nhớ hình ảnh các minh tinh châu Á thập niên 90.
Trang điểm tông nude nhẹ kết hợp với ánh shimmer ở mí mắt khiến Quyên Qui luôn nổi bật dưới ánh đèn flash.
Điểm nhấn thú vị là đôi găng tay đen dáng dài kết hợp cùng vòng tay vàng, tạo sự đối lập màu sắc đầy nghệ thuật. Mỗi chuyển động và ánh nhìn của cô đều toát lên vẻ tự tin, trưởng thành và quyến rũ.
Quyên Qui từ lâu đã được biết đến với vóc dáng cân đối, đặc biệt là đường cong chữ S rõ rệt.
Sự chỉn chu trong phong cách thời trang và khả năng giữ gìn hình thể giúp Quyên Qui luôn giữ được sức hút mạnh mẽ mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện công chúng.
Mặc dù sở hữu lượng người theo dõi lớn, Quyên Qui không ồn ào đời tư. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời sống nhẹ nhàng: những bộ ảnh thời trang, khoảnh khắc tập luyện giữ dáng hay những chuyến du lịch riêng tư.
Thay vì chạy theo thị phi, người đẹp chọn cách xây dựng hình ảnh thanh lịch, trưởng thành và hiện đại – điều khiến cộng đồng mạng luôn dành sự yêu mến và tôn trọng cho cô.
#Người đẹp Quyên Qui #Khoe body đồng hồ cát #sự kiện ra mắt phim #Vóc dáng gợi cảm #Trang phục váy trắng 3D #Quyên Qui

