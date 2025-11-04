Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mỹ nhân đảo thiên đường Quyên Qui diện đồ ôm sát khoe dáng giữa trời tuyết

Cộng đồng trẻ

Mỹ nhân đảo thiên đường Quyên Qui diện đồ ôm sát khoe dáng giữa trời tuyết

Khi cơn sốt tạo ảnh ngắm tuyết bằng AI đang rần rần cõi mạng, Quyên Qui đã 'xả kho' loạt ảnh khoe dáng giữa tuyết trắng hàng thật giá thật khiến fan xuýt xoa.

Trầm Phương
Quyên Qui, mỹ nhân nổi tiếng từ show hẹn hò “Đảo Thiên Đường” (Paradise Island), mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi chia sẻ loạt ảnh check-in với khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui, mỹ nhân nổi tiếng từ show hẹn hò “Đảo Thiên Đường” (Paradise Island), mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi chia sẻ loạt ảnh check-in với khung cảnh phủ đầy tuyết trắng. (Ảnh: IGNV)
Không cần những bộ đồ giữ ấm cồng kềnh, cô nàng chọn trang phục táo bạo, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh. (Ảnh: IGNV)
Không cần những bộ đồ giữ ấm cồng kềnh, cô nàng chọn trang phục táo bạo, phô diễn trọn vẹn đường cong cơ thể nóng bỏng, bất chấp thời tiết giá lạnh. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Quyên Qui khoác lên mình bộ bodysuit dài tay màu đen ôm sát, chất liệu co giãn giúp tôn lên triệt để vòng eo "con kiến" cùng vóc dáng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh được đăng tải, Quyên Qui khoác lên mình bộ bodysuit dài tay màu đen ôm sát, chất liệu co giãn giúp tôn lên triệt để vòng eo "con kiến" cùng vóc dáng săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Trang phục này không chỉ mang tính thời trang cao mà còn nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Trang phục này không chỉ mang tính thời trang cao mà còn nổi bật trên nền tuyết trắng xóa, tạo nên sự tương phản đầy ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Cô kết hợp bộ đồ liền thân với đôi găng tay lông có chi tiết lông mềm mại ở cổ tay, vừa giữ ấm vừa tăng thêm vẻ sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Cô kết hợp bộ đồ liền thân với đôi găng tay lông có chi tiết lông mềm mại ở cổ tay, vừa giữ ấm vừa tăng thêm vẻ sang trọng. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện phong cách đậm chất "người tuyết sành điệu", Quyên Qui chọn kính râm bản lớn tạo vẻ ngoài bí ẩn và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Để hoàn thiện phong cách đậm chất "người tuyết sành điệu", Quyên Qui chọn kính râm bản lớn tạo vẻ ngoài bí ẩn và cá tính. (Ảnh: IGNV)
Thần thái của mỹ nhân Đảo thiên đường khiến người nhìn không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Thần thái của mỹ nhân Đảo thiên đường khiến người nhìn không thể rời mắt. (Ảnh: IGNV)
Ở một số bức hình, cô khoác thêm chiếc áo khoác phao lửng màu đen, cùng với boot trắng nổi bật, thể hiện gu thời trang mix-match khéo léo, vừa giữ được sự gợi cảm vốn có vừa đảm bảo được chút ấm áp giữa trời lạnh. (Ảnh: IGNV)
Ở một số bức hình, cô khoác thêm chiếc áo khoác phao lửng màu đen, cùng với boot trắng nổi bật, thể hiện gu thời trang mix-match khéo léo, vừa giữ được sự gợi cảm vốn có vừa đảm bảo được chút ấm áp giữa trời lạnh. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia show “Đảo Thiên Đường” và là một trong những gương mặt được khán giả chú ý nhiều nhất, đặc biệt là với chuyện tình cùng DJ quốc tế Wukong. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui tên thật là Nguyễn Lê Diệp Quyên, cô được biết đến rộng rãi sau khi tham gia show “Đảo Thiên Đường” và là một trong những gương mặt được khán giả chú ý nhiều nhất, đặc biệt là với chuyện tình cùng DJ quốc tế Wukong. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui luôn theo đuổi hình tượng gợi cảm, táo bạo, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Quyên Qui luôn theo đuổi hình tượng gợi cảm, táo bạo, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Quyên Qui #đẹp hot girl #ảnh tuyết #thời trang winter #body quyến rũ #đảo thiên đường

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT