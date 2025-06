Người đàn ông chặn taxi ở TPHCM đập phá, làm hỏng cửa

Bắt đối tượng gây rối khu vực bảo vệ đoàn khách quốc tế Tổ công tác làm nhiệm vụ bảo vệ đoàn khách quốc tế đã ra hiệu lệnh yêu cầu Long dừng xe nhưng đối tượng không chấp hành, tiếp tục phóng xe đi.

Tối 4/5, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đỗ Xuân Long (SN 1988, trú tại xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về tội Gây rối trật tự công cộng.