Phẫn nộ xem clip lái xe bán tải đánh dã man tài xế ở Tây Ninh

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc cùng lưu thông trên đường, tài xế xe bán tải đã đánh dã man người điều khiển ô tô khiến nạn nhân gục tại chỗ...

Chiều 31/1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) vẫn đang làm rõ vụ tài xế ô tô bán tải hành hung tài xế ô tô 7 chỗ đến bất tỉnh chỉ vì mâu thuẫn khi lưu thông trên đường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh khu vực ghi lại đã gây phẫn nộ dư luận.

Đối tượng lái xe bán tải đánh dã man tài xế ô tô khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào trưa 30/1, tài xế ô tô 7 chỗ màu đen biển số TP HCM chạy cùng chiều với ô tô bán tải biển số màu trắng trên đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Khi đến khu vực cầu Ba Sa (xã Hòa Khánh), tài xế ô tô 7 chỗ dừng lại chờ đèn đỏ thì bị ô tô bán tải kè sát. Sau đó, tài xế xe bán tải bất ngờ xuống xe, chặn đầu ôtô 7 chỗ.

Tài xế ô tô 7 chỗ vừa mở cửa bước xuống xe để trao đổi thì bị tài xế xe bán tải lao tới đánh tới tấp khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và người đi đường đã can ngăn đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do chấn thương nặng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.