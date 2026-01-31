Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Phẫn nộ xem clip lái xe bán tải đánh dã man tài xế ở Tây Ninh

Chỉ vì mâu thuẫn trong lúc cùng lưu thông trên đường, tài xế xe bán tải đã đánh dã man người điều khiển ô tô khiến nạn nhân gục tại chỗ...

Xuân Danh

Chiều 31/1, Công an xã Hòa Khánh (tỉnh Tây Ninh) vẫn đang làm rõ vụ tài xế ô tô bán tải hành hung tài xế ô tô 7 chỗ đến bất tỉnh chỉ vì mâu thuẫn khi lưu thông trên đường. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh khu vực ghi lại đã gây phẫn nộ dư luận.

img-9507.jpg
Đối tượng lái xe bán tải đánh dã man tài xế ô tô khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Thông tin ban đầu, vào trưa 30/1, tài xế ô tô 7 chỗ màu đen biển số TP HCM chạy cùng chiều với ô tô bán tải biển số màu trắng trên đường 825 qua địa phận xã Hậu Nghĩa, tỉnh Tây Ninh. Khi đến khu vực cầu Ba Sa (xã Hòa Khánh), tài xế ô tô 7 chỗ dừng lại chờ đèn đỏ thì bị ô tô bán tải kè sát. Sau đó, tài xế xe bán tải bất ngờ xuống xe, chặn đầu ôtô 7 chỗ.

Tài xế ô tô 7 chỗ vừa mở cửa bước xuống xe để trao đổi thì bị tài xế xe bán tải lao tới đánh tới tấp khiến nạn nhân ngã gục xuống đường. Phát hiện vụ việc, người dân địa phương và người đi đường đã can ngăn đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, sau đó chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) do chấn thương nặng.

Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang tiếp tục thu thập chứng cứ, lấy lời khai những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Video được camera an ninh khu vực ghi lại diễn biến vụ việc gây phẫn nộ dư luận.
#Phẫn nộ

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới