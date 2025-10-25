Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Sống Khỏe

Người đàn ông 46 tuổi bị thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Bình Nguyên

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Long An, bệnh nhân là ông L.V.S. (47 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài vì uống nước trào ngược ra mũi.

Ông S. cho biết, nhiều tháng trước, ông có nhổ răng khôn (răng số 18) tại một cơ sở bên ngoài. Sau đó, ông S. bắt đầu gặp hiện tượng lạ, mỗi lần uống nước, nước lại chảy ngược ra mũi.

"Tình trạng này kèm theo các triệu chứng đau đầu, nặng mặt, nhức hốc mắt, nghẹt mũi và chảy dịch hôi tái đi tái lại. Dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm", ông S kể.

Kết quả CT scan hàm mặt tại bệnh viện ghi nhận một lỗ thủng từ vùng răng số 18 đã nhổ thông thẳng vào xoang hàm của bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến nước trào ngược và gây ra tình trạng viêm xoang mạn tính cho người bệnh.

Các bác sĩ Tai - Mũi - Họng và Răng – Hàm - Mặt đã tiến hành hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh (cân cơ là lớp mô liên kết dày đặc, dai, bọc xung quanh cơ, gắn kết cơ với da và các mô khác).

Bác sĩ đã lấy một mảnh cân cơ của chính người bệnh để ghép vào vị trí thủng, sau đó dùng niêm mạc tại chỗ để che phủ, tái tạo lại cấu trúc ngăn cách giữa khoang miệng và xoang hàm.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân S. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch hôi, đường thở thông thoáng và được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Theo BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn – Phụ trách Khoa Liên Chuyên khoa, thủng xoang hàm là một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên. Nguyên nhân là do xoang hàm trên (một cấu trúc rỗng) nằm rất sát chân các răng hàm, chỉ cách biệt bằng một bản xương mỏng. Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc tác động lực quá mạnh tại cơ sở kém uy tín, bản xương này có thể bị vỡ, tạo ra lỗ thông giữa miệng và xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây nhiễm trùng, viêm xoang mạn tính.

"Người bệnh nên lựa chọn những cơ sở nha khoa uy tín, có bác sĩ chuyên môn và trang thiết bị hiện đại để thực hiện nhổ răng khôn. Nếu gặp các dấu hiệu bất thường sau nhổ răng như đau nhức kéo dài, nghẹt mũi, nước trào ngược lên mũi... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời", BS Sơn khuyến cáo.

Ê-kip phẫu thuật hóa giải tình trạng thủng xoang sau nhổ răng khôn của ông S. Ảnh BV

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là như thế nào?

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn chính là một trong những biến chứng nguy hiểm, nặng nề nhất do nhổ răng khôn hàm trên gây ra. Xoang hàm trên có vai trò thông khí và cộng hưởng giọng nói, vì thế mà cấu trúc của nó là cấu trúc rỗng. Xoang hàm trên nằm ở vị trí khá sát các chân răng 6 và 7 ở hàm trên, đồng thời nằm cạnh sát chân răng số 8 hàm trên, chỉ cách một bản xương rất mỏng.

Nếu bị thủng xoang hàm mà lỗ thủng nhỏ, không quá 5 mm thì khả năng lành rất cao, chỉ trừ những trường hợp đã có tình trạng bị viêm xoang trước đó. Ngay cả khi không khâu đóng ổ răng, các cục máu đông hình thành cũng có thể bít kín được lỗ thủng này. Do đó, người bệnh không cần quá lo lắng đối với trường hợp này.

Ngược lại, những trường hợp nhổ răng khôn hàm trên một cách thô bạo, khiến cho bản xương bị vỡ sẽ dẫn tới thông xoang - miệng hay còn gọi là tình trạng thủng xoang hàm, tạo điều kiện cho sự nhiễm trùng xảy ra và cuối cùng là viêm xoang hàm. Xoang hàm sẽ gây ra rất nhiều cảm giác khó chịu cho người bệnh như đau đầu, đau mặt, có dịch mũi,... nghiêm trọng hơn là sốt, sưng mặt.

Để biến chứng này không xảy ra, người bệnh sẽ cần được chụp X quang để nhận biết được đáy xoang hàm, sau đó lựa chọn giải pháp nhổ răng khôn phù hợp nhất để tránh làm thủng, vỡ xoang.

Nhổ răng khôn là một tiểu phẫu nhưng nếu không được thực hiện đúng cách với công nghệ nhổ răng hiện đại, sự vô trùng của cơ sở nha khoa hay tay nghề của bác sĩ có nhiều kinh nghiệm thì chắc chắn nguy cơ phải đối mặt với những biến chứng là rất cao. Do đó, trước khi nhổ răng khôn hãy tìm hiểu thật kỹ, lựa chọn cho mình những cơ sở nha khoa uy tín với đội ngũ bác sĩ có trình độ cao, cơ sở vật chất, kỹ thuật tốt để đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

#nhổ răng khôn #thủng xoang hàm #biến chứng nghiêm trọng #uống nước trào ngược ra mũi

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cô gái 22 tuổi ở Quảng Ninh cấp cứu sau khi làm đẹp vùng kín

Một cô gái 22 tuổi ở Quảng Ninh phải cấp cứu trong đêm vì tụ máu, biến dạng vùng kín sau thủ thuật làm đẹp tại một spa tư nhân.

Đêm ngày 4/9, Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng xuất huyết, âm hộ sưng đau dữ dội sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân khoảng 6 giờ trước đó.

Khám lâm sàng cho thấy vùng âm hộ bệnh nhân bị biến dạng, môi lớn bên phải sưng tím kích thước 5x6 cm, rất đau khi ấn. Kíp trực đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, chẩn đoán bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Gắp gần 300 viên sỏi trong túi mật người phụ nữ 61 tuổi

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa phẫu thuật lấy gần 300 viên sỏi trong túi mật của người phụ nữ 61 tuổi, may mắn chưa biến chứng xuống ống mật chủ.

Theo chia sẻ của bệnh nhân T, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau bụng. Mỗi lần đau bụng, bệnh nhân đều uống thuốc giảm đau và thấy đỡ. Đến khi các cơn đau bụng xuất hiện nhiều hơn, uống thuốc giảm đau không cải thiện, bệnh nhân mới chịu đi khám.

Sau khi khám, bệnh nhân được chẩn đoán sỏi túi mật và có chỉ định phẫu thuật. Sau phẫu thuật, bác sĩ rạch túi mật ra, thì thấy rất nhiều sỏi trong túi mật (khoảng 300 viên).

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Tự ý tiêm thuốc, coi chừng biến chứng nghiêm trọng

Trung tâm Y tế huyện Vân Đồn vừa tiếp nhận và điều trị một trường hợp áp xe nặng do tiêm thuốc tại cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo vô khuẩn.

Theo báo Quảng Ninh, bệnh nhân L.T.Đ (thôn 4, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng đau nhức dữ dội, vùng mông trái sưng to. Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị áp xe kích thước 15x15cm, chứa 500ml mủ đặc lẫn máu. Nguyên nhân được xác định là do tiêm corticoid tại một cơ sở y tế tư nhân không đảm bảo điều kiện vô khuẩn.
Điều đáng lo ngại, bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, rối loạn mỡ máu nhưng không kiểm tra sức khỏe trước khi tiêm, khiến nguy cơ biến chứng càng cao. Ngay khi tiếp nhận, ê-kíp phẫu thuật đã tiến hành rạch dẫn lưu mủ, làm sạch ổ áp xe, đặt dẫn lưu để xử lý tổn thương.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới