Người đàn ông 46 tuổi bị thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn

Thủng xoang hàm sau nhổ răng khôn là một trong những biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên.

Ngày 23/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á - Long An, bệnh nhân là ông L.V.S. (47 tuổi, ngụ Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng mệt mỏi kéo dài vì uống nước trào ngược ra mũi.

Ông S. cho biết, nhiều tháng trước, ông có nhổ răng khôn (răng số 18) tại một cơ sở bên ngoài. Sau đó, ông S. bắt đầu gặp hiện tượng lạ, mỗi lần uống nước, nước lại chảy ngược ra mũi.

"Tình trạng này kèm theo các triệu chứng đau đầu, nặng mặt, nhức hốc mắt, nghẹt mũi và chảy dịch hôi tái đi tái lại. Dù đã dùng nhiều loại thuốc nhưng bệnh không thuyên giảm", ông S kể.

Kết quả CT scan hàm mặt tại bệnh viện ghi nhận một lỗ thủng từ vùng răng số 18 đã nhổ thông thẳng vào xoang hàm của bệnh nhân. Đây chính là nguyên nhân khiến nước trào ngược và gây ra tình trạng viêm xoang mạn tính cho người bệnh.

Các bác sĩ Tai - Mũi - Họng và Răng – Hàm - Mặt đã tiến hành hội chẩn, thống nhất phương án phẫu thuật tạo hình đóng lỗ thủng bằng ghép cân cơ thái dương cho người bệnh (cân cơ là lớp mô liên kết dày đặc, dai, bọc xung quanh cơ, gắn kết cơ với da và các mô khác).

Bác sĩ đã lấy một mảnh cân cơ của chính người bệnh để ghép vào vị trí thủng, sau đó dùng niêm mạc tại chỗ để che phủ, tái tạo lại cấu trúc ngăn cách giữa khoang miệng và xoang hàm.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân S. cải thiện rõ rệt, hết nghẹt mũi, không còn chảy dịch hôi, đường thở thông thoáng và được xuất viện.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Ảnh BV

Theo BS.CKI. Phạm Ngọc Thái Sơn – Phụ trách Khoa Liên Chuyên khoa, thủng xoang hàm là một biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra khi nhổ răng khôn hàm trên. Nguyên nhân là do xoang hàm trên (một cấu trúc rỗng) nằm rất sát chân các răng hàm, chỉ cách biệt bằng một bản xương mỏng. Khi thao tác nhổ răng không chính xác hoặc tác động lực quá mạnh tại cơ sở kém uy tín, bản xương này có thể bị vỡ, tạo ra lỗ thông giữa miệng và xoang, khiến vi khuẩn dễ dàng xâm nhập gây nhiễm trùng, viêm xoang mạn tính.

"Người bệnh nên lựa chọn những cơ sở nha khoa uy tín, có bác sĩ chuyên môn và trang thiết bị hiện đại để thực hiện nhổ răng khôn. Nếu gặp các dấu hiệu bất thường sau nhổ răng như đau nhức kéo dài, nghẹt mũi, nước trào ngược lên mũi... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời", BS Sơn khuyến cáo.

Ê-kip phẫu thuật hóa giải tình trạng thủng xoang sau nhổ răng khôn của ông S. Ảnh BV