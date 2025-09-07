Hà Nội

Sống Khỏe

Cô gái 22 tuổi ở Quảng Ninh cấp cứu sau khi làm đẹp vùng kín

Một cô gái 22 tuổi ở Quảng Ninh phải cấp cứu trong đêm vì tụ máu, biến dạng vùng kín sau thủ thuật làm đẹp tại một spa tư nhân.

Bình Nguyên

Đêm ngày 4/9, Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) tiếp nhận cấp cứu một bệnh nhân nữ 22 tuổi trong tình trạng xuất huyết, âm hộ sưng đau dữ dội sau khi thực hiện thủ thuật thẩm mỹ vùng kín tại một spa tư nhân khoảng 6 giờ trước đó.

Khám lâm sàng cho thấy vùng âm hộ bệnh nhân bị biến dạng, môi lớn bên phải sưng tím kích thước 5x6 cm, rất đau khi ấn. Kíp trực đã hội chẩn với các bác sĩ Khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản và Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, chẩn đoán bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Ngay sau đó, kíp trực đã hội chẩn lãnh đạo cùng bác sĩ khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức. Kết luận ban đầu là bệnh nhân bị tụ máu tầng sinh môn sau phẫu thuật.

Bệnh nhân được đưa vào phòng mổ cấp cứu trong đêm. Các bác sĩ đã tiến hành cắt bỏ chỉ khâu, lấy toàn bộ khối máu tụ, khâu và đốt cầm máu tại các mạch bị tổn thương, khâu thẩm mỹ lại bằng chỉ tự tiêu đảm bảo an toàn và thẩm mỹ.

Hiện bệnh nhân đang được theo dõi sát tại khoa Chăm sóc Sức khỏe Sinh sản - Phụ sản, được điều trị bằng kháng sinh và thuốc cầm máu.

Nguồn ảnh: Trung tâm y tế Tiên Yên

Theo bác sĩ tại Trung tâm Y tế Tiên Yên, thẩm mỹ vùng kín là nhu cầu chính đáng, giúp phụ nữ cải thiện thẩm mỹ sau sinh nở hoặc khuyết điểm bẩm sinh. Tuy nhiên, đây là khu vực rất nhạy cảm, giàu mạch máu, dễ bị tổn thương.

Nếu can thiệp sai kỹ thuật, người bệnh có thể đối mặt với những biến chứng nghiêm trọng như sốc mất máu, nhiễm trùng, thậm chí biến dạng vĩnh viễn.

Đáng lo ngại, nhiều spa tư nhân thực hiện các thủ thuật này mà không có xét nghiệm tiền phẫu, không kiểm tra đông máu, trong khi dụng cụ phẫu thuật thường không đảm bảo vô trùng. Điều này làm tăng nguy cơ sốc mất máu, nhiễm trùng và lây bệnh qua đường máu.

Theo ThS.BS Nguyễn Thị Hòa, khoa Phẫu thuật tạo hình và vi phẫu, Trung tâm Thẩm mỹ, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Hà Nội, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận 3-6 phụ nữ đến khám và tư vấn làm đẹp vùng kín. Trong đó, khoảng 2/3 là khách hàng lần đầu tìm đến, số còn lại là những người từng "dao kéo" ở cơ sở khác nhưng gặp biến chứng, phải đến bệnh viện để "sửa lại".

Những vấn đề liên quan đến vùng kín vốn rất nhạy cảm, khiến nhiều phụ nữ e ngại, chọn cách âm thầm chịu đựng. Không ít người sau khi phẫu thuật hỏng tại cơ sở thẩm mỹ không uy tín lại tiếp tục tìm đến một địa chỉ khác để "sửa sai". Sai lầm nối tiếp sai lầm, đến khi họ tìm đến bệnh viện lớn thì tình trạng đã trở nên nghiêm trọng.

Với những biến chứng nhẹ, chẳng hạn vết mổ chậm liền, bác sĩ có thể làm sạch và khâu đóng lại, trả lại hình dạng giải phẫu gần như bình thường. Nhưng cũng có không ít ca bệnh phức tạp hơn nhiều, vùng kín bị biến dạng nặng, mất cảm giác, hoặc bị can thiệp quá mức, không đúng chỉ định. Trong những trường hợp này, việc tái tạo và phục hồi trở nên rất khó khăn, đôi khi không thể khắc phục hoàn toàn.

Các bác sĩ khuyến cáo, chỉ thực hiện thẩm mỹ vùng kín tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế uy tín có chuyên khoa phụ sản. Không ham rẻ, tin theo quảng cáo trên mạng khiến tiền mất tật mang.

