Người đàn ông 44 tuổi chảy máu dạ dày, cơn đau bụng hóa thành lời cảnh tỉnh

Ba ngày liền, anh H. (46 tuổi, Liên Hòa) phải chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị và quanh rốn. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nhưng rồi, những dấu hiệu bất thường xuất hiện: Đi ngoài phân đen, hoa mắt, chóng mặt, người mệt lả, ăn uống kém… Lúc ấy, sự lo lắng dâng lên khi anh biết sức khỏe của mình thực sự đang có vấn đề.

Anh H. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Quảng Yên. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, chỉ định nội soi dạ dày và phát hiện anh đang bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng – tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu chậm trễ xử trí.

Ngay lập tức, ê-kíp đã tiến hành tiêm và kẹp clip cầm máu qua nội soi. Ca can thiệp diễn ra khẩn trương, chính xác. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh H. đã tỉnh táo trở lại, không còn đau bụng, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

Thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp cầm máu - Ảnh BVCC

Xuất huyết dạ dày thường bắt nguồn từ loét dạ dày – tá tràng, viêm dạ dày, lạm dụng rượu bia, thuốc giảm đau, hoặc căng thẳng kéo dài.

Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm: có thể gây mất máu ồ ạt, dẫn đến tụt huyết áp, sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Đi ngoài phân đen, nôn ra máu, hoa mắt, chóng mặt, suy nhược… chính là những tín hiệu cảnh báo mà bất kỳ ai cũng không nên chủ quan bỏ qua.