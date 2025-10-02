Hà Nội

Sống Khỏe

Người đàn ông 44 tuổi chảy máu dạ dày, cơn đau bụng hóa thành lời cảnh tỉnh

Xuất huyết dạ dày thường bắt nguồn từ loét dạ dày – tá tràng, viêm dạ dày, lạm dụng rượu bia, thuốc giảm đau hoặc căng thẳng kéo dài.

Thúy Nga

Ba ngày liền, anh H. (46 tuổi, Liên Hòa) phải chịu đựng những cơn đau bụng âm ỉ vùng thượng vị và quanh rốn. Ban đầu, anh nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường.

Nhưng rồi, những dấu hiệu bất thường xuất hiện: Đi ngoài phân đen, hoa mắt, chóng mặt, người mệt lả, ăn uống kém… Lúc ấy, sự lo lắng dâng lên khi anh biết sức khỏe của mình thực sự đang có vấn đề.

Anh H. được người nhà đưa vào Trung tâm Y tế Quảng Yên. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, chỉ định nội soi dạ dày và phát hiện anh đang bị xuất huyết dạ dày nghiêm trọng – tình trạng có thể đe dọa tính mạng nếu chậm trễ xử trí.

Ngay lập tức, ê-kíp đã tiến hành tiêm và kẹp clip cầm máu qua nội soi. Ca can thiệp diễn ra khẩn trương, chính xác. Chỉ sau một thời gian ngắn, anh H. đã tỉnh táo trở lại, không còn đau bụng, các chỉ số sinh tồn dần ổn định.

xuat-huyet-da-day-1-8921.jpg
Thăm khám cho bệnh nhân sau can thiệp cầm máu - Ảnh BVCC

Xuất huyết dạ dày thường bắt nguồn từ loét dạ dày – tá tràng, viêm dạ dày, lạm dụng rượu bia, thuốc giảm đau, hoặc căng thẳng kéo dài.

Đây là biến chứng cực kỳ nguy hiểm: có thể gây mất máu ồ ạt, dẫn đến tụt huyết áp, sốc và tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Đi ngoài phân đen, nôn ra máu, hoa mắt, chóng mặt, suy nhược… chính là những tín hiệu cảnh báo mà bất kỳ ai cũng không nên chủ quan bỏ qua.

Qua ca bệnh của anh H., các bác sĩ khuyến cáo:

- Đừng chủ quan với những cơn đau bụng kéo dài hay dấu hiệu đi ngoài phân đen.

- Hãy hạn chế rượu bia, thuốc lá, dùng thuốc giảm đau theo chỉ định.

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh lý dạ dày – tá tràng. Xuất huyết dạ dày là mối nguy hiểm, nhưng hoàn toàn có thể được kiểm soát nếu phát hiện và xử trí kịp thời.

#xuất huyết dạ dày #đau bụng cảnh báo #chảy máu dạ dày #loét dạ dày tá tràng #biểu hiện phân đen #cấp cứu nội soi dạ dày

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cứu sống bệnh nhân K thực quản giai đoạn cuối, chảy máu dạ dày ồ ạt

Với người bệnh cao tuổi, thể trạng gầy yếu, không đảm bảo sức khoẻ, thì phương pháp nút mạch cầm máu tiêu hoá với nhiều ưu điểm là lựa chọn tốt nhất.

Với phương pháp nút mạch cầm máu cấp cứu, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã cấp cứu thành công bệnh nhân 66 tuổi chảy máu từ dạ dày.

nut-mach-dd4.jpg
Ổ chảy máu trên màn hình - Ảnh BVCC
Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé 6 tuổi xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng

Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp bệnh nhi 6 tuổi bị xuất huyết tiêu hóa do viêm loét dạ dày tá tràng.

Khoa Nhi, Trung tâm Y tế khu vực Thanh Sơn vừa tiếp nhận bệnh nhi 6 tuổi ở Phú Thọ bị xuất huyết tiêu hoá do viêm loét dạ dày – tá tràng.

Bé nhập viện trong tình trạng nôn nhiều lần ra dịch màu nâu đen, đau bụng thượng vị, mệt lả, khát nước, da nổi ban đỏ kèm cảm giác đau rát họng và tức ngực. Theo gia đình, trước đó bé đã được đưa đi khám tại một cơ sở y tế tư nhân và được cho sử dụng men tiêu hóa, tuy nhiên tình trạng không cải thiện.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Xuất huyết ruột “vùng bóng tối” khó chẩn đoán, dễ tử vong

Xuất huyết tiêu hóa từ ruột non là nguyên nhân hiếm gặp nhưng nguy hiểm, thường bị bỏ sót vì đặc điểm giải phẫu khó tiếp cận.

Trái tim y khoa gặp nhau cứu người bệnh nguy kịch

Bệnh viện Nhân dân 115 cho biết, đơn vị vừa cứu sống một ca bệnh rất hiếm gặp và nguy hiểm.

Xem chi tiết

