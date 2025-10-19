Người đàn ông 34 tuổi tử vong do chủ quan đắp lá thuốc, bôi cao chữa rắn cắn

Không đến bệnh viện sau khi bị rắn độc cắn mà chọn điều trị bằng cách đắp lá, người đàn ông 34 tuổi rơi vào tình trạng hoại tử, nhiễm độc nặng và tử vong.

Ngày 17/10, nam bệnh nhân 34 tuổi tử vong đáng tiếc do bỏ lỡ "giờ vàng" đến viện cấp cứu.

Trước đó, ngày 11/10, người đàn ông này bị rắn hổ mang cắn vào tay phải khi đi đánh cá cùng vợ. Thay vì đến bệnh viện, anh tìm thầy lang bôi cao, rạch máu, đắp lá thuốc.

Một ngày sau, vết cắn bắt đầu sưng nề, tím đen, chảy máu và có mủ, bệnh nhân xuất hiện khó thở, nói sảng. Lúc này, gia đình mới đưa anh đến bệnh viện tỉnh.

Bệnh nhân được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, viêm mô tế bào cẳng - bàn tay phải do bị rắn cắn, được đặt nội khí quản, thở máy, dùng thuốc vận mạch liều cao rồi chuyển khẩn cấp đến Trung tâm Chống độc - Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng nguy kịch.

Tại đây, dù được tiêm huyết thanh kháng nọc, hồi sức tích cực, lọc máu, phẫu thuật rạch tháo hoại tử, bệnh nhân vẫn tử vong sáng 17/10 do nhập viện muộn, nọc độc gây hoại tử lan rộng, nhiễm trùng nặng, suy đa tạng.

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, tiếc nuối vì bệnh nhân bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị. Nếu đến viện sớm, tiêm huyết thanh kịp thời, anh có thể tránh hoại tử, nhiễm độc, còn cơ hội sống.

Theo bác sĩ Nguyên, hiện nay phác đồ điều trị rắn hổ mang cắn tại Việt Nam thuộc hàng tốt nhất thế giới, với nhận diện rắn nhanh, chẩn đoán lâm sàng, xét nghiệm nọc độc và điều trị tích cực.

Mùa mưa bão, rắn độc như hổ mang, rắn lục, cạp nia rời nơi trú ẩn, bò vào khu dân cư, tăng nguy cơ cắn người, nhất là ban đêm. Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận nhiều ca nhập viện do kiểm tra ruộng vườn, dọn dẹp sau bão hoặc rắn chui vào nhà cắn người đang ngủ. Rắn độc gây sưng, hoại tử, nhiễm trùng, tàn phế, thậm chí tử vong. Rắn hổ mang, cạp nia gây liệt, suy hô hấp, rắn lục gây rối loạn đông máu.

Nọc rắn hổ mang được biết đến là một chất kịch độc. Ảnh minh họa/Internet

Theo các bác sĩ, rắn hổ mang vô cùng nguy hiểm, do nọc độc chúng tác động lên tất cả các cơ quan, gây tỉ lệ tử vong cao. Chỉ mất 30 phút là đủ thời gian để nọc độc đi khắp cơ thể theo hệ bạch huyết. Vì vậy, sơ cứu khi bị rắn hổ mang cắn là vô cùng quan trọng, cần được tiến hành ngay lập tức.

Việc sơ cứu khi bị rắn cắn đã giúp làm hạn chế tối đa sự hấp thụ của nọc độc rắn về hệ tuần hoàn hệ thống qua các mạch bạch huyết. Nhờ vậy, có thể bảo vệ tính mạng của bệnh nhân thông qua kiểm soát các triệu chứng xuất hiện sớm nguy hiểm cho tính mạng và ngăn cản phòng tránh các biến chứng do rắn cắn trước khi bệnh nhân được vận chuyển đến được cơ sở y tế.

Nếu bị rắn hổ mang cắn, bạn cần ngay lập tức liên hệ số khẩn cấp cho bệnh viện gần nhất có điều trị giải độc bằng huyết thanh đặc hiệu kháng nọc rắn đã được dự trữ sẵn, ví dụ ở miền Bắc có Bệnh viện Bạch Mai.