Vì sao nhà Lê sơ suy yếu ngay sau triều Lê Thánh Tông cực thịnh?

Từ đỉnh cao quyền lực và thịnh trị dưới thời Lê Thánh Tông, triều Lê sơ nhanh chóng rơi vào khủng hoảng chỉ sau vài thập niên đầy biến động.

Trong lịch sử phong kiến Việt Nam, triều vua Lê Thánh Tông thường được xem là một trong những giai đoạn huy hoàng bậc nhất của nhà nước quân chủ Đại Việt. Bộ máy hành chính hoàn chỉnh, lãnh thổ mở rộng, kinh tế phát triển, luật pháp tương đối chặt chẽ và văn hóa Nho giáo đạt tới đỉnh cao. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ngay sau thời kỳ cực thịnh ấy, nhà Lê sơ lại nhanh chóng suy yếu.

Mô hình tập trung gần như toàn bộ quyền lực vào hoàng đế

Chỉ vài chục năm sau khi vua Lê Thánh Tông qua đời năm 1497, triều đại từng hùng mạnh này đã rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng, dẫn tới các cuộc tranh giành quyền lực, nổi dậy nông dân và cuối cùng là sự xuất hiện của nhà Mạc vào năm 1527. Sự suy yếu ấy là hệ quả của nhiều vấn đề tích tụ ngay trong thời kỳ cực thịnh.

Trước hết, nghịch lý lớn nhất của triều Lê sơ nằm ở chính mô hình quyền lực mà vua Lê Thánh Tông xây dựng. Để củng cố nhà nước trung ương tập quyền, ông tập trung gần như toàn bộ quyền lực vào hoàng đế. Các thế lực công thần, quý tộc quân sự và địa phương bị kiểm soát chặt chẽ. Bộ máy quan liêu Nho giáo được tổ chức hiệu quả, nhưng đồng thời cũng khiến vận mệnh triều đại phụ thuộc quá lớn vào năng lực cá nhân của nhà vua.

Ấn đồng “Đề Thống Tướng quân chi ấn”, một cổ vật thời Lê sơ. Ảnh: Quốc Lê.

Khi một vị vua tài năng như Lê Thánh Tông còn tại vị, hệ thống ấy vận hành rất tốt. Nhưng sau khi ông qua đời, các vị vua kế nhiệm không đủ khả năng duy trì guồng máy khổng lồ đó. Điều này khiến bộ máy trung ương nhanh chóng mất ổn định. Các vua cuối thời Lê sơ như Lê Uy Mục hay Lê Tương Dực thường bị sử sách mô tả là hoang dâm, tàn bạo hoặc thiếu năng lực chính trị. Dù một phần các ghi chép có thể chịu ảnh hưởng quan điểm Nho giáo, rõ ràng triều đình thời kỳ này đã rơi vào khủng hoảng lãnh đạo nghiêm trọng.

Một nguyên nhân quan trọng khác là sự mâu thuẫn nội tại của tầng lớp quan liêu Nho giáo. Dưới thời cực thịnh, nhà Lê sơ xây dựng hệ thống khoa cử và quan lại rất phát triển. Nhưng chính điều đó cũng tạo ra sự cạnh tranh gay gắt giữa các phe phái quan lại và dòng họ quyền lực. Khi quyền lực trung ương suy yếu, các nhóm này nhanh chóng lao vào đấu đá để tranh giành ảnh hưởng trong triều đình.

Những cuộc thanh trừng và âm mưu chính trị liên tiếp diễn ra sau thời Lê Thánh Tông đã làm triều đình ngày càng bất ổn. Các công thần quân sự từng bị hạn chế quyền lực dưới thời cực thịnh bắt đầu tìm cách quay trở lại vũ đài chính trị. Trong khi đó, tầng lớp quan văn Nho giáo cũng chia rẽ sâu sắc. Triều đình dần trở thành nơi đấu đá phe phái thay vì tập trung điều hành đất nước.

Sự sụp đổ đến từ khủng hoảng nội bộ

Khủng hoảng tài chính và xã hội cũng là nguyên nhân lớn khiến nhà Lê sơ suy yếu nhanh chóng. Dưới thời cực thịnh, nhà nước duy trì bộ máy hành chính khổng lồ cùng quân đội đông đảo. Điều này đòi hỏi nguồn thu rất lớn từ nông nghiệp và thuế khóa. Nhưng càng về sau, tình trạng ruộng đất tập trung vào tay quan lại và địa chủ ngày càng nghiêm trọng. Nông dân mất đất, đời sống khó khăn trong khi triều đình vẫn duy trì nhiều công trình xa hoa và chi tiêu lớn.

Dưới thời Lê Tương Dực, việc xây dựng cung điện và các công trình tốn kém khiến dân chúng cực kỳ bất mãn. Sử sách còn gọi ông bằng biệt danh “vua quỷ” để phản ánh sự phản đối mạnh mẽ của giới sử thần đối với lối cai trị bị xem là sa đọa. Dù có thể mang yếu tố phóng đại, rõ ràng triều đình giai đoạn này đã mất dần sự ủng hộ của dân chúng.

Song song với đó là sự suy giảm của quân đội. Trong thời kỳ đầu, nhà Lê sơ sở hữu lực lượng quân sự rất mạnh nhờ di sản từ khởi nghĩa Lam Sơn và các cuộc cải cách của vua Lê Thánh Tông. Nhưng khi triều đình rơi vào chia rẽ, quân đội cũng bị phe phái hóa. Nhiều võ quan và lực lượng địa phương dần hoạt động độc lập hơn với triều đình trung ương.

Điều này tạo điều kiện cho các cuộc nổi dậy nông dân bùng phát ở nhiều nơi vào đầu thế kỷ 16. Những cuộc khởi nghĩa ấy phản ánh sự khủng hoảng sâu sắc của xã hội Đại Việt lúc bấy giờ. Người dân không chỉ bất mãn với thuế khóa và áp bức mà còn mất niềm tin vào tính chính danh của triều đình.

Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là vấn đề kế vị. Sau thời Lê Thánh Tông, triều đình liên tục xuất hiện các cuộc tranh giành ngôi báu và thanh toán nội bộ. Các vị vua lên ngôi khi còn nhỏ tuổi hoặc thiếu thực quyền khiến quyền lực rơi vào tay ngoại thích và phe cánh trong cung đình. Đây là mô hình khủng hoảng rất phổ biến của các triều đại phong kiến Đông Á khi thiếu cơ chế kế vị ổn định.

Đỉnh điểm của sự suy yếu là sự nổi lên của Mạc Đăng Dung. Ban đầu chỉ là võ quan xuất thân thấp, ông dần kiểm soát quân đội và thao túng triều đình trong bối cảnh nhà Lê sơ đã mục ruỗng từ bên trong. Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế vua Lê và lập ra nhà Mạc, chính thức chấm dứt thời kỳ Lê sơ.

Điều đáng chú ý là sự sụp đổ của nhà Lê sơ không phải do ngoại xâm mà chủ yếu đến từ khủng hoảng nội bộ. Nó cho thấy một triều đại dù đạt tới đỉnh cao thịnh trị vẫn có thể nhanh chóng suy tàn nếu hệ thống chính trị quá phụ thuộc vào cá nhân xuất chúng mà thiếu cơ chế duy trì ổn định lâu dài.

Nhìn lại lịch sử, thời kỳ cực thịnh của vua Lê Thánh Tông vừa là đỉnh cao, vừa chứa sẵn những mầm mống khủng hoảng. Chính sự tập trung quyền lực tuyệt đối, áp lực duy trì bộ máy lớn và mâu thuẫn xã hội âm thầm tích tụ đã khiến nhà Lê sơ không thể duy trì ánh hào quang lâu dài sau khi vị minh quân này qua đời.

-----------------------

Tài liệu tham khảo:

Đại Việt sử ký toàn thư / Ngô Sĩ Liên.

Khâm định Việt sử Thông giám cương mục / Quốc sử quán triều Nguyễn.

Lịch sử Việt Nam / Phan Huy Lê.