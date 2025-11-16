Hà Nội

Ngôi mộ kỳ bí chôn người phụ nữ quái lạ gây sửng sốt

Kho tri thức

Ngôi mộ kỳ bí chôn người phụ nữ quái lạ gây sửng sốt

Các chuyên gia phát hiện bộ hài cốt phụ nữ chôn cùng giường đồng hình nàng tiên, khiến giới khảo cổ và dư luận kinh ngạc trước bí ẩn cổ xưa.

Thiên Đăng (Theo arkeolojikhaber)
Gần thành phố Kozani ở miền bắc Hy Lạp, các chuyên gia đến từ Sở Cổ vật Kozani bất ngờ tìm thấy quần thể chôn cất cổ xưa kỳ dị. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Đó là ngôi mộ chôn cất một người phụ nữ, ước tính có niên đại khoảng 2.100 năm tuổi. Điều gây sốc các chuyên gia đó là, họ tìm thấy hài cốt người phụ nữ này chôn cùng một cái giường. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Công tác thăm dò khảo cổ chuyên sâu cho thấy, chiếc giường này làm bằng đồng, trang trí thêm biểu tượng nàng tiên. Đầu nàng tiên này được phủ bằng một vòng hoa nguyệt quế. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Một thanh của chiếc giường này còn khắc họa hình ảnh một con chim khổng lồ đang ngoặm một con rắn. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Các bộ phận bằng gỗ của chiếc giường thì đã bị mục nát hoàn toàn. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Kỳ lạ là, vài sợi chỉ vàng có thể dùng để thêu thùa, đã được tìm thấy trong tay hài cốt người phụ nữ. Ngoài ra, bốn bình đất sét và một bình thủy tinh được chôn gần bộ hài cốt. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Không có người nào khác được chôn cùng người phụ nữ này. Các nhà khảo cổ hiện đang phân tích bộ xương để xác định tình trạng sức khỏe, tuổi tác và nguyên nhân tử vong có thể xảy ra. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Các hiện vật được tìm thấy cùng với ngôi mộ cho thấy bà có thể có xuất thân giàu có và có thể thuộc về một gia đình hoàng gia. Ảnh: @Sở Cổ vật Kozani.
Mời Quý Độc Giả cùng xem video: “Mở” xác ướp 3.000 năm của Pharaoh Ai Cập: Dung mạo thật "gây sốc" và những bí mật động trời”. Nguồn video: @VGT TV - Đời Sống.
#Ngôi mộ #chôn cất #người phụ nữ #nghi lễ #hài cốt

