Sáng 22/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trình bày tờ trình về dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế).

Trình bày tờ trình, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh cho biết, dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (thay thế) đã tập trung sửa đổi quy định về Nhà chức trách hàng không và Nhà chức trách an ninh hàng không để phân định rõ thẩm quyền trong công tác quản lý.

Đồng thời sửa đổi quy định quản lý, khai thác tàu bay và xuất khẩu tàu bay; tổ chức, sử dụng và khai thác vùng trời, quản lý hoạt động bay; hoạt động hàng không chung, hàng không chuyên dùng và vận chuyển hàng không thương mại, nhân viên hàng không.

Dự thảo cũng sửa đổi quy định về quy hoạch, đầu tư xây dựng, khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không để phù hợp với thực tiễn hoạt động quy hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tham gia bình đẳng vào hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác cảng hàng không.

Đồng thời, khắc phục hạn chế, bất cập phát sinh trong thực tiễn; khuyến khích, thúc đẩy hoạt động đầu tư tại cảng hàng không, huy động các nguồn vốn và phương thức đầu tư; triển khai đồng bộ các giải pháp, cơ chế về đầu tư xây dựng để các doanh nghiệp thực hiện quyền và nghĩa vụ đầu tư theo mô hình tiên tiến, phổ biến của các quốc gia trên thế giới.

Ngoài ra, dự thảo sửa đổi quy định về danh mục phí, lệ phí và giá thuộc lĩnh vực hàng không, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết, dự thảo luật còn bổ sung nhiều quy định mới, trong đó, có quy định về áp dụng pháp luật đối với hoạt động hàng không dân dụng của lực lượng vũ trang và các cơ quan nhà nước khác. Điều này nhằm tạo hành lang pháp lý trước yêu cầu củng cố, tăng cường đầu tư trang bị phương tiện đảm bảo cho hoạt động của các lực lượng này.

Đồng thời, bổ sung chính sách "nghiên cứu phát triển vận tải hàng không tầm thấp" và giao thẩm quyền Chính phủ căn cứ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước quy định việc áp dụng Luật này đối với hoạt động vận tải hàng không tầm thấp để điều tiết đến các hoạt động bay của tổ chức, cá nhân sử dụng tàu bay không người lái, phương tiện bay khác thực hiện hoạt động vận tải hàng không thương mại, hàng không chuyên dùng, phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bổ sung quy định về giám sát viên hàng không; người đứng đầu của Nhà chức trách hàng không, thẩm quyền áp dụng miễn trừ của Nhà chức trách hàng không, ban hành hoặc công nhận áp dụng quy trình, tiêu chuẩn, quy định, hướng dẫn của quốc tế; hoạt động điều tra an toàn sự cố, tai nạn tàu bay độc lập và tách biệt với Nhà chức trách hàng không; thành viên tổ bay, kiểm soát viên không lưu phải được đánh giá sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ; bổ sung chương mới về thiết lập hệ thống quản lý an toàn hàng không.

Các nội dung này nhằm thực hiện yêu cầu của ICAO; nâng cao năng lực giám sát an toàn hàng không quốc gia, giảm thiểu rủi ro gây mất an toàn hàng không; đảm bảo nguyên tắc an toàn là ưu tiên tuyệt đối trong mọi hoạt động hàng không dân dụng.

Cùng đó, bổ sung quy định về quản lý đội tàu bay của các hãng hàng không Việt Nam; quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng hàng không để phát huy chức năng lưỡng dụng của cảng hàng không, sân bay để góp phần phát triển ngành hàng không hiệu quả, bền vững.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết thêm, dự thảo Luật đã bãi bỏ các nội dung: quy hoạch vùng thông báo bay; tạm giữ tàu bay, khám xét tàu bay; đăng ký các quyền đối với tàu bay; quy định kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư…

Trình bày báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, Ủy ban cơ bản tán thành quy định về đầu tư xây dựng cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không tại Điều 30.

Quy định trên sẽ tạo hành lang pháp lý để huy động các nguồn lực ngoài Nhà nước tham gia đầu tư, khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Mặt khác sẽ góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, mở rộng, bảo trì, khai thác công trình tại cảng hàng không trên đất quốc phòng, an ninh.

Về quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cảng hàng không, Ủy ban tán thành quy định cho phép doanh nghiệp cảng hàng không được chủ động trong việc tổ chức đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, mở rộng cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không theo quy hoạch để bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nâng cao hiệu quả khai thác cảng hàng không.