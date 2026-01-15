Nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã đầu thú

Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ, cướp tài sản ở Hưng Yên đã ra cơ quan công an đầu thú.

Sáng 15/1, Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên) - nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã ra đầu thú tại cơ quan công an.

Đối tượng Kiều Ngọc Anh.

Trước đó, chiều 14/1, tại khu vực KCN Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên), Kiều Ngọc Anh đã sát hại một phụ nữ trẻ, cướp đi tài sản và một xe máy Honda Vision màu trắng BKS 28FN-094.49.

Sau đó, đối tượng bỏ trốn đến xã Lạc Đạo (Hưng Yên) và tiếp tục dùng dao tấn công một phụ nữ khác khiến nạn nhân tử vong do vết thương quá nặng. Nghi phạm tiếp tục lấy đi một số tài sản của nạn nhân này rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Ngày 14/1, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định truy tìm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại xã Lạc Đạo, Hưng Yên), nghi phạm bị cho là gây ra hai vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 14/1 trên địa bàn tỉnh này.

Theo quyết định, Kiều Ngọc Anh là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội nhưng hiện không rõ đang ở đâu. Việc truy tìm nhằm phục vụ công tác điều tra các vụ việc tại xã Lạc Đạo và xã Như Quỳnh.

Tối cùng ngày, Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết, nghi phạm đã xuất hiện tại địa bàn, bỏ lại xe máy ven đường rồi tiếp tục bỏ trốn. Ngay khi nắm được thông tin, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên triển khai lực lượng truy tìm.

Sáng 15/1, Công an phường Thuận Thành thông tin, Kiều Ngọc Anh đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Hưng Yên.