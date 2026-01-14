Nhóm học sinh đánh bạn học ở Hải Phòng bị phê bình, viết kiểm điểm

Hội đồng kỷ luật trường THCS Thăng Long thống nhất phê bình đối với 6 học sinh tham gia vụ việc đánh một nữ sinh, yêu cầu các em viết bản tự kiểm điểm.

Mới đây, vụ việc một nữ sinh lớp 7 trường THCS Thăng Long (xã Nam An Phụ, Hải Phòng) bị nhóm bạn cùng lớp đánh thu hút sự chú ý từ dư luận.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 31/12/2025, sau khi kết thúc buổi học, tại phòng học lớp 7B, trường THCS Thăng Long, hai học sinh D.T.M và P.T.T.P, đều trú tại xã Nam An Phụ đã nói chuyện và xảy ra mâu thuẫn.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã, Công an xã Nam An Phụ và đại diện trường THCS Thăng Long thăm hỏi, động viên em P.T.T.P

Sau đó, D.T.M dùng tay đánh P.T.T.P. Thấy vậy, 5 học sinh khác cũng tham gia đánh P.T.T.P. Hai học sinh khác cùng lớp đã quay lại vụ việc bằng điện thoại cá nhân và chia sẻ video lên nhóm nhỏ.

Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã mời các học sinh liên quan cùng phụ huynh đến trường làm rõ nội dung vụ việc. Nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh các học sinh tham gia đánh em P. phối hợp khắc phục hậu quả, đồng thời đề nghị gia đình đưa em P. đi bệnh viện kiểm tra và điều trị.

Hội đồng kỷ luật nhà Trường THCS Thăng Long thống nhất hình thức phê bình đối với 6 học sinh tham gia vụ việc; yêu cầu các em viết bản tự kiểm điểm. Đồng thời yêu cầu phụ huynh ký cam kết phối hợp giáo dục con em và có trách nhiệm cùng gia đình em P.T.T.P khắc phục hậu quả.

Công an xã Nam An Phụ cũng đã yêu cầu các học sinh trực tiếp đánh bạn đến làm việc để tuyên truyền, giáo dục. Đồng thời đề nghị các phụ huynh phối hợp răn đe, nhắc nhở con em nghiêm túc, không để tái diễn hành vi đánh bạn.

UBND xã Nam An Phụ đã chỉ đạo nhà trường phối hợp chặt chẽ với gia đình trong việc quản lý, giáo dục học sinh; tiếp tục rà soát các tình tiết, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các bên để xử lý theo đúng quy định pháp luật; phối hợp với Công an xã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho học sinh trong thời gian tới.

Được biết, sức khỏe của cháu hiện cơ bản ổn định và đã xuất viện vào chiều ngày 14/1, lãnh đạo xã và đã đại diện nhà trường đã đến nhà thăm hỏi cháu.