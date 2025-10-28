Nghẹt thở cứu người phụ nữ 53 tuổi có khối u 'khổng lồ' trên nền sọ

Một người phụ nữ 53 tuổi bị khối u "khổng lồ" trên nền sọ đã được các bác sĩ phẫu thuật loại bỏ thành công.

Nhờ ứng dụng kỹ thuật vi phẫu và định vị hiện đại, ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City (Hà Nội) đã bóc tách thành công khối u nền sọ kích thước lớn tại vị trí được xem là “cấm kỵ” của não.

Bà Bùi Thị Nhung (52 tuổi, Hưng Yên) từng 3 năm sống chung với những cơn đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn khiến sức khoẻ của dần kiệt quệ.

Ban đầu, bà Nhung chỉ bị đau đầu âm ỉ, chóng mặt, mất ngủ, buồn nôn triền miên. Dù đã điều trị bằng thuốc giảm đau, châm cứu và bấm huyệt, nhưng tình trạng không những không cải thiện mà ngày càng nặng hơn. Có lúc bà đang nấu ăn thì chóng mặt đến mức phải ngồi thụp xuống. Ban đêm đau nhói lan khắp đầu khiến bà mất ngủ triền miên. Thậm chí, có thời điểm bà bị mặt mình méo, miệng cứng, nói không rõ.

﻿ Bác sĩ can thiệp cho người bệnh.

Bà Nhung bị sụt gần 7 kg, tinh thần sa sút nhưng vẫn không rõ nguyên nhân. Cuối cùng, kết quả chụp MRI tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City đã hé lộ một sự thật đáng lo ngại: một khối u màng não khổng lồ, đường kính tới 6 cm, nằm sâu ở vùng nền sọ - vị trí tập trung các dây thần kinh và mạch máu điều khiển sự sống, gồm hô hấp, vận động và tim mạch.

TS.BS Đồng Phạm Cường, Giám đốc Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh Vinmec Times City, cho biết: “Chỉ một sai sót nhỏ trong phẫu thuật ở vị trí này có thể khiến bệnh nhân liệt mặt, mất thính lực hoặc thậm chí nguy hiểm tính mạng. Đây là ca bệnh rất phức tạp, đòi hỏi phải lên chiến lược mổ chính xác và kiểm soát từng chi tiết”.

Ở nhiều bệnh viện, với khối u lớn như vậy, bệnh nhân thường phải trải qua hai ca mổ cách nhau vài tuần. Nhưng tại Vinmec, nhờ có đội ngũ phẫu thuật viên dày kinh nghiệm và hệ thống hỗ trợ công nghệ cao, ê-kíp đã quyết định mổ một lần duy nhất, vừa triệt để, vừa an toàn.

Thách thức lớn nhất là lựa chọn đường mổ. Theo bác sĩ Cường, có nhiều hướng tiếp cận khối u nền sọ, nhưng không có đường nào “chuẩn tuyệt đối”.

Nếu mổ phía trước xoang sigma, thao tác dễ hơn nhưng nguy cơ tổn thương mạch máu và dây thần kinh cao. Các bác sĩ chọn đường mổ phía sau xoang sigma kết hợp cắt lều tiểu não. Lựa chọn này khó hơn cho bác sĩ, nhưng ít xâm lấn và an toàn hơn cho bệnh nhân, phù hợp xu hướng phẫu thuật thần kinh hiện đại.

Suốt 8 giờ phẫu thuật, cả ê-kíp làm việc trong trạng thái tập trung tuyệt đối. Các thiết bị hiện đại như máy định vị thần kinh (Neuronavigation), hệ thống theo dõi chức năng thần kinh (IOM) và kính hiển vi Carl Zeiss thế hệ mới được sử dụng đồng bộ, giúp kiểm soát chính xác từng bước.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Đình Hưởng, bác sĩ trực tiếp phụ trách vi phẫu, chia sẻ, khối u vừa lớn, vừa lan sang hai vùng sọ. Mục tiêu là loại bỏ u triệt để mà vẫn bảo tồn được toàn bộ dây thần kinh. Chúng tôi phải thao tác dưới kính hiển vi công suất cao, quan sát từng sợi thần kinh mảnh như sợi tóc.

Kết quả, toàn bộ khối u được bóc tách sạch sẽ, không tổn thương dây thần kinh hay mạch máu nào - một thành công hiếm gặp trong các ca phẫu thuật vùng góc cầu tiểu não lớn.

Ngay sau phẫu thuật, bà Nhung tỉnh táo, tự thở, nói chuyện và cử động bình thường, không cần vào phòng hồi sức tích cực. Sau 3 ngày, bà đã có thể ăn uống, đi lại nhẹ nhàng; đến ngày thứ 10, xuất viện với gương mặt cân đối, không liệt, không mất thính giác.