Ngày 9/7, Hà Nội và Bắc Bộ mưa dông, vùng núi có nơi mưa rất to

Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh...

Hôm nay 9/7, Hà Nội và nhiều khu vực ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Vùng núi, trung du Bắc Bộ và Quảng Ninh có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; Khu vực từ Thanh Hóa trở vào Nam vẫn duy trì nắng nóng.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 8 đến ngày 10/7: Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rào và dông, riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to; các khu vực khác mưa tập trung vào chiều và đêm.

Từ Nghệ An đến TP Huế, từ đêm 8 đến ngày 9/7 ban ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, dông vài nơi; từ đêm 9 đến ngày 10/7 tiếp tục có mưa rào, dông vài nơi vào chiều tối và đêm, riêng khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế có nắng nóng; Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ chiều tối, tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngày 9/7, Hà Nội và Bắc Bộ có mưa dông, vùng núi đề phòng mưa rất to (Ảnh minh họa)

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước, đêm 8, ngày 9/7:

TP. Hà Nội: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ, có nơi trên 32 độ.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; riêng vùng núi, trung du và Quảng Ninh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ, vùng núi có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Thanh Hóa đến Huế: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất: 25-28 độ. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ, có nơi trên 29 độ.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ.

TP HCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ.