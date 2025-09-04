Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Mặt trăng tồn tại sự sống từ hàng tỷ năm trước?

Giải mã

Mặt trăng tồn tại sự sống từ hàng tỷ năm trước?

Theo nghiên cứu mới, Mặt trăng của Trái đất có thể từng 2 lần tồn tại sự sống. Các dạng sống ngoài hành tinh đó chỉ xuất hiện trong thời gian ngắn.

Tâm Anh (theo ATI)
Không có khí quyển và nước lỏng, Mặt trăng của Trái Đất ngày nay là nơi không thể sinh sống. Tuy nhiên, một báo cáo mới được công bố trên tạp chí Astrobiology cho rằng đã có 2 lần trong lịch sử, các dạng sống ngoài hành tinh có thể từng tồn tại ở Mặt trăng. Ảnh: Wikimedia Commons.
Không có khí quyển và nước lỏng, Mặt trăng của Trái Đất ngày nay là nơi không thể sinh sống. Tuy nhiên, một báo cáo mới được công bố trên tạp chí Astrobiology cho rằng đã có 2 lần trong lịch sử, các dạng sống ngoài hành tinh có thể từng tồn tại ở Mặt trăng. Ảnh: Wikimedia Commons.
Theo các chuyên gia, kết quả phân tích mẫu vật thu thập tại Mặt trăng bao gồm đá và đất cho thấy các điều kiện trên bề mặt Mặt trăng có thể hỗ trợ các dạng sống đơn giản ngay sau khi được hình thành vào khoảng 4 tỷ năm trước. Ảnh: mikiell via Getty Images.
Theo các chuyên gia, kết quả phân tích mẫu vật thu thập tại Mặt trăng bao gồm đá và đất cho thấy các điều kiện trên bề mặt Mặt trăng có thể hỗ trợ các dạng sống đơn giản ngay sau khi được hình thành vào khoảng 4 tỷ năm trước. Ảnh: mikiell via Getty Images.
Sau đó, trong một giai đoạn khác khoảng 3,5 tỷ năm trước, khi hoạt động núi lửa trên Mặt trăng đạt đỉnh điểm, các dạng sống ngoài hành tinh tồn tại nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: W.H -TRAVEL PHOTOGRAPHY/ Shutterstock.
Sau đó, trong một giai đoạn khác khoảng 3,5 tỷ năm trước, khi hoạt động núi lửa trên Mặt trăng đạt đỉnh điểm, các dạng sống ngoài hành tinh tồn tại nhưng chỉ trong thời gian ngắn. Ảnh: W.H -TRAVEL PHOTOGRAPHY/ Shutterstock.
Các nhà khoa học tin rằng, trong 2 giai đoạn trên, Mặt trăng đã phun ra các loại khí siêu nóng từ bên trong. Một trong những loại khí đó là hơi nước. Họ cho rằng, hơi nước có thể đã hình thành nên các vũng nước lỏng trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: Steve Heap/ Shutterstock.
Các nhà khoa học tin rằng, trong 2 giai đoạn trên, Mặt trăng đã phun ra các loại khí siêu nóng từ bên trong. Một trong những loại khí đó là hơi nước. Họ cho rằng, hơi nước có thể đã hình thành nên các vũng nước lỏng trên bề mặt Mặt trăng. Ảnh: Steve Heap/ Shutterstock.
Dirk Schulze-Makuch, nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học bang Washington và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nếu nước lỏng và bầu khí quyển đáng kể tồn tại trên Mặt trăng trong thời kỳ đầu trong thời gian dài thì chúng tôi cho rằng, bề mặt Mặt Trăng ít nhất cũng có thể sinh sống được trong thời gian ngắn". Ảnh: Wikimedia Commons.
Dirk Schulze-Makuch, nhà sinh vật học vũ trụ tại Đại học bang Washington và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết: "Nếu nước lỏng và bầu khí quyển đáng kể tồn tại trên Mặt trăng trong thời kỳ đầu trong thời gian dài thì chúng tôi cho rằng, bề mặt Mặt Trăng ít nhất cũng có thể sinh sống được trong thời gian ngắn". Ảnh: Wikimedia Commons.
Bằng chứng bổ sung được các chuyên gia thu thập được cho thấy Mặt trăng thuở sơ khai được bảo vệ bởi từ trường. Nếu thực sự có sự sống, từ trường này có thể đã bảo vệ chúng khỏi những cơn gió Mặt trời nguy hiểm. Ảnh: newscientist.
Bằng chứng bổ sung được các chuyên gia thu thập được cho thấy Mặt trăng thuở sơ khai được bảo vệ bởi từ trường. Nếu thực sự có sự sống, từ trường này có thể đã bảo vệ chúng khỏi những cơn gió Mặt trời nguy hiểm. Ảnh: newscientist.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn đưa ra giả thuyết rằng, khi Hệ Mặt trời mới hình thành, thiên thạch có thể đã lao xuống Trái đất và bắn các mảnh vỡ xuống Mặt trăng. Ảnh: David Silverman/Getty Images.
Ngoài ra, các nhà nghiên cứu còn đưa ra giả thuyết rằng, khi Hệ Mặt trời mới hình thành, thiên thạch có thể đã lao xuống Trái đất và bắn các mảnh vỡ xuống Mặt trăng. Ảnh: David Silverman/Getty Images.
Một số giả thuyết cho rằng, thiên thạch đã mang những dạng sống đầu tiên tới Trái đất. Do vậy, các vi sinh vật được những thiên thạch này mang theo có thể đã sống sót nhờ các vũng nước trên bề mặt Mặt trăng sau khi chúng tới đó. Ảnh: Alberto Agnoletto/EyeEm.
Một số giả thuyết cho rằng, thiên thạch đã mang những dạng sống đầu tiên tới Trái đất. Do vậy, các vi sinh vật được những thiên thạch này mang theo có thể đã sống sót nhờ các vũng nước trên bề mặt Mặt trăng sau khi chúng tới đó. Ảnh: Alberto Agnoletto/EyeEm.
Ngay cả khi môi trường cổ xưa của Mặt trăng có thể tạo điều kiện cho sự sống ngoài Trái đất tồn tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh quan điểm trên. Ảnh: NASA.
Ngay cả khi môi trường cổ xưa của Mặt trăng có thể tạo điều kiện cho sự sống ngoài Trái đất tồn tại, các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bằng chứng trực tiếp nào để chứng minh quan điểm trên. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ATI)
#sự sống trên Mặt trăng #bằng chứng về sự sống trên Mặt trăng #Mặt trăng #sự sống ngoài Trái đất

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT