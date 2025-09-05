Địa điểm quan sát tốt nhất hiện tượng trăng máu tháng 9

Trong 82 phút rạng sáng ngày 8/9, Mặt Trăng sẽ khoác lên mình một màu đỏ máu đầy ma mị khi vệ tinh này vào vùng bóng tối của Trái Đất.

Theo Hội Thiên văn Hà Nội (HAS), hiện tượng nguyệt thực ngoạn mục sắp tới sẽ kéo dài trong 5 giờ 27 phút, với pha toàn phần diễn ra trong 82 phút từ 0h30 đến 1h52 rạng sáng ngày 8 tháng 9. Trong thời gian đó, Mặt Trăng sẽ nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái Đất với bề mặt khoác lên mình một màu đỏ máu ma mị. Hiện tượng này được gọi là "Trăng Máu".

Các khu vực quan sát được tốt nhất là Châu Phi và Châu Âu: Mặt Trăng mọc khi đã bắt đầu nguyệt thực - có thể quan sát nguyệt thực toàn phần ngay sau hoàng hôn. Châu Á và Châu Úc quan sát tốt nhất vào nửa đêm hoặc trước bình minh ngày 8 tháng 9.

Mặt Trăng chuyển màu đỏ sẫm trong lần nguyệt thực toàn phần sắp tới.

Các đảo ở Thái Bình Dương, điều kiện quan sát tuyệt vời tại khu vực phía Tây và trung tâm Thái Bình Dương. Bắc & Nam Mỹ không thể quan sát được vì Mặt Trăng nằm dưới đường chân trời.

Điều gì khiến lần nguyệt thực này trở nên đặc biệt, HAS cho biết, nguyệt thực diễn ra chỉ 2,6 ngày trước khi Mặt Trăng đạt vị trí cận địa khiến vệ tinh này trông to hơn và tối hơn bình thường - một cơ hội hiếm có để chiêm ngưỡng "Siêu Trăng máu".

Nguyệt thực sẽ kéo dài tổng cộng 5 giờ 27 phút, trong đó pha toàn phần kéo dài trong 82 phút khi Mặt Trăng nằm hoàn toàn trong vùng bóng tối của Trái Đất. Ở giai đoạn này, bề mặt vệ tinh này sẽ khoác lên mình một màu đỏ máu đầy ma mị nhưng cũng vô cùng rực rỡ.

Hãy ghi nhớ các mốc thời gian quan trọng của nguyệt thực sắp tới gồm: Nguyệt thực nửa tối bắt đầu: 22 giờ 28 phút – 7 tháng 9. Nguyệt thực một phần bắt đầu: 23 giờ 27 phút – 7 tháng 9. Nguyệt thực toàn phần bắt đầu: 00 giờ 30 phút – 8 tháng 9. Nguyệt thực cực đại: 1 giờ 11 phút – 8 tháng 9. Nguyệt thực toàn phần kết thúc: 1 giờ 52 phút – 8 tháng 9. Nguyệt thực một phần kết thúc: 2 giờ 56 phút – 8 tháng 9. Nguyệt thực nửa tối kết thúc: 3 giờ 55 phút – 8 tháng 9.

Nguyệt thực hoàn toàn vô hại đối với mắt của bạn, do đó bạn có thể nhìn trực tiếp vào nó. Bạn cũng không cần phải có những dụng cụ chuyên dụng như kính thiên văn hay ống nhòm để quan sát hiện tượng này - mặc dù nếu có thì bạn sẽ có một cái nhìn thú vị hơn khá nhiều. Về cơ bản, có hai điều cần lưu ý đối với việc quan sát như sau:

Thời tiết luôn quan trọng. Nếu trời có mưa, giông hoặc mây mù thì bạn không thể quan sát hiện tượng. Do đó, bạn cần một bầu trời ít mây. Nói chung, chỉ cần bạn nhìn thấy Mặt Trăng và nó tiếp tục không lặn vào sau một đám mây nào đó thì tức là bạn quan sát được nguyệt thực.

Hãy chọn nơi quan sát có góc nhìn càng rộng càng tốt, tránh việc bị ánh sáng nhân tạo (đèn đường, đèn của các tòa nhà) chiếu thẳng vào mắt từ phía trên.