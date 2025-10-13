Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nga thực hiện kế dương đông kích tây, ồ ạt tiến vào Dnipropetrovsk

Quân sự

Nga thực hiện kế dương đông kích tây, ồ ạt tiến vào Dnipropetrovsk

Nga nghi binh về phía đông và tấn công về phía tây, các cụm quân lớn của Nga tràn vào mặt trận Dnipropetrovsk, tiến 5 km trong vòng 24 giờ.

Tiến Minh
Một màn đánh lừa chiến thuật đáng chú ý đã diễn ra gần đây trên chiến trường Nga-Ukraine. Ngay khi quân đội Ukraine (AFU) vẫn đang triển khai lực lượng chủ lực đến “thỏi nam châm Pokrovsk”, thì Nga bất ngờ mở một cuộc tấn công vào mặt trận Nam Donetsk, khiến AFU hoàn toàn bất ngờ.
Một màn đánh lừa chiến thuật đáng chú ý đã diễn ra gần đây trên chiến trường Nga-Ukraine. Ngay khi quân đội Ukraine (AFU) vẫn đang triển khai lực lượng chủ lực đến “thỏi nam châm Pokrovsk”, thì Nga bất ngờ mở một cuộc tấn công vào mặt trận Nam Donetsk, khiến AFU hoàn toàn bất ngờ.
Tình hình chiến sự mới nhất, cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã đột phá nhanh chóng vào khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, miền trung Ukraine, tiến 5 km chỉ trong 24 giờ. Bước tiến thần tốc này đã khiến giới quan sát quân sự kinh ngạc, mà còn phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine; đồng thời báo hiệu một bước ngoặt có thể xảy ra trong xung đột Nga-Ukraine.
Tình hình chiến sự mới nhất, cho thấy quân đội Nga (RFAF) đã đột phá nhanh chóng vào khu vực Dnipropetrovsk và Zaporizhia, miền trung Ukraine, tiến 5 km chỉ trong 24 giờ. Bước tiến thần tốc này đã khiến giới quan sát quân sự kinh ngạc, mà còn phơi bày những điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine; đồng thời báo hiệu một bước ngoặt có thể xảy ra trong xung đột Nga-Ukraine.
Trong trận chiến này, RFAF đã thực hiện hoàn hảo chiến thuật cổ xưa: đánh lạc hướng về phía đông, tấn công về phía tây. Ban đầu, họ triển khai quân một cách rầm rộ về phía Donetsk, sử dụng hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và luân phiên các đơn vị thiết giáp để đánh lạc hướng AFU.
Trong trận chiến này, RFAF đã thực hiện hoàn hảo chiến thuật cổ xưa: đánh lạc hướng về phía đông, tấn công về phía tây. Ban đầu, họ triển khai quân một cách rầm rộ về phía Donetsk, sử dụng hỏa lực pháo binh mạnh mẽ và luân phiên các đơn vị thiết giáp để đánh lạc hướng AFU.
Trong khi đó, lực lượng tấn công thực sự đã lặng lẽ tập hợp ở mặt trận Nam Donetsk. Sử dụng công nghệ trinh sát không người lái và gây nhiễu điện tử tiên tiến, RFAF đã tránh chính xác các khu vực được phòng thủ chặt chẽ của Ukraine và phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng đồng bằng được phòng thủ mỏng manh.
Trong khi đó, lực lượng tấn công thực sự đã lặng lẽ tập hợp ở mặt trận Nam Donetsk. Sử dụng công nghệ trinh sát không người lái và gây nhiễu điện tử tiên tiến, RFAF đã tránh chính xác các khu vực được phòng thủ chặt chẽ của Ukraine và phát động một cuộc tấn công bất ngờ vào vùng đồng bằng được phòng thủ mỏng manh.
Hệ thống tình báo của AFU rõ ràng đã gặp phải một thất bại nghiêm trọng. Xét theo phản ứng chậm chạp của bộ chỉ huy và sự chậm trễ trong việc tiếp viện, họ đã hoàn toàn không lường trước được một cuộc tấn công của Nga từ hướng này. Một chuyên gia quân sự châu Âu đã ví AFU với một hành khách bám trụ trên sân ga, nhưng không hề biết rằng đoàn tàu đã bị đổi hướng.
Hệ thống tình báo của AFU rõ ràng đã gặp phải một thất bại nghiêm trọng. Xét theo phản ứng chậm chạp của bộ chỉ huy và sự chậm trễ trong việc tiếp viện, họ đã hoàn toàn không lường trước được một cuộc tấn công của Nga từ hướng này. Một chuyên gia quân sự châu Âu đã ví AFU với một hành khách bám trụ trên sân ga, nhưng không hề biết rằng đoàn tàu đã bị đổi hướng.
Theo kênh War Unit Observer, RFAF có hành động bất ngờ, khi rút 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới từ mặt trận Pokrovsk, để dồn lực khoan phá khu vực Dnipropetrovsk. Dường như Bộ Tổng tham mưu RFAF đã phát hiện một hướng tấn công vô cùng thuận lợi, khi quân Ukraine đã bị hút về mặt trận Pokrovsk.
Theo kênh War Unit Observer, RFAF có hành động bất ngờ, khi rút 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới từ mặt trận Pokrovsk, để dồn lực khoan phá khu vực Dnipropetrovsk. Dường như Bộ Tổng tham mưu RFAF đã phát hiện một hướng tấn công vô cùng thuận lợi, khi quân Ukraine đã bị hút về mặt trận Pokrovsk.
Trước tuyến phòng thủ “mỏng manh” của AFU ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk, Bộ Tổng tham mưu RFAF phát hiện cơ hội để tung đòn quyết định, khi điều lực lượng để tăng cường cuộc tấn công vào khu vực này; các nguồn tin từ Kiev đã trích dẫn nhận định của giới phân tích quân sự Ukraine cho biết.
Trước tuyến phòng thủ “mỏng manh” của AFU ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk, Bộ Tổng tham mưu RFAF phát hiện cơ hội để tung đòn quyết định, khi điều lực lượng để tăng cường cuộc tấn công vào khu vực này; các nguồn tin từ Kiev đã trích dẫn nhận định của giới phân tích quân sự Ukraine cho biết.
Cụ thể, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35, 55, 74 và 137 thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, được cho là đã được bí mật rút khỏi mặt trận Pokrovsk, để tái triển khai đồng thời gần cứ điểm Novopavlivka. Trước đây, các đơn vị này đóng quân ở phía nam Pokrovsk, nhưng giờ thuộc quyền chỉ huy của Cụm Vostok.
Cụ thể, 4 lữ đoàn bộ binh cơ giới số 35, 55, 74 và 137 thuộc Cụm quân Trung tâm RFAF, được cho là đã được bí mật rút khỏi mặt trận Pokrovsk, để tái triển khai đồng thời gần cứ điểm Novopavlivka. Trước đây, các đơn vị này đóng quân ở phía nam Pokrovsk, nhưng giờ thuộc quyền chỉ huy của Cụm Vostok.
Điều này có nghĩa là các cuộc phản công của Ukraine nhằm cứu Pokrovsk đã thất bại hoàn toàn và quân đội Nga đang dọn dẹp khu vực. Trong khi đó, 3 tập đoàn quân hỗn hợp của họ đang phát triển rất nhanh về phía tây, tiến sâu vào các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.
Điều này có nghĩa là các cuộc phản công của Ukraine nhằm cứu Pokrovsk đã thất bại hoàn toàn và quân đội Nga đang dọn dẹp khu vực. Trong khi đó, 3 tập đoàn quân hỗn hợp của họ đang phát triển rất nhanh về phía tây, tiến sâu vào các vùng Dnipropetrovsk và Zaporizhia.
Cuộc chuyển hướng tiến công này có ý nghĩa chiến lược to lớn. Dnipropetrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, đảm nhiệm nhiệm vụ then chốt là vận chuyển vật tư, nhiên liệu và đạn dược ra tiền tuyến; đồng thời là “trái tim công nghiệp” của Ukraine.
Cuộc chuyển hướng tiến công này có ý nghĩa chiến lược to lớn. Dnipropetrovsk là một trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine, đảm nhiệm nhiệm vụ then chốt là vận chuyển vật tư, nhiên liệu và đạn dược ra tiền tuyến; đồng thời là “trái tim công nghiệp” của Ukraine.
Cuộc tiến công của quân đội Nga vào vị trí then chốt này đã thực sự bóp nghẹt tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Ngoài ra, tỉnh Dnipropetrovsk còn là khu vực mang tính biểu tượng của Kiev, khi đây chính là quê hương của Tổng thống Zelensky.
Cuộc tiến công của quân đội Nga vào vị trí then chốt này đã thực sự bóp nghẹt tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Ngoài ra, tỉnh Dnipropetrovsk còn là khu vực mang tính biểu tượng của Kiev, khi đây chính là quê hương của Tổng thống Zelensky.
Kênh Readovka đưa tin, Cụm Vostok RFAF tiếp tục gây sức ép thành công lên biên giới hành chính giữa các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương. Cụ thể, RFAF đang chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU tại phía đông Dnipropetrovsk, giáp với tỉnh Donetsk.
Kênh Readovka đưa tin, Cụm Vostok RFAF tiếp tục gây sức ép thành công lên biên giới hành chính giữa các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk, tiếp cận tuyến phòng thủ kiên cố của đối phương. Cụ thể, RFAF đang chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của AFU tại phía đông Dnipropetrovsk, giáp với tỉnh Donetsk.
Trước đó, RFAF đã tấn công đột phá vào làng Gavrilovka ở vùng Dnipropetrovsk. Ngôi làng bình dị này nổi bật bởi tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk. Có thể không lâu nữa, quân Nga sẽ vượt qua phòng tuyến mà AFU thiết lập, sau khi cứ điểm Ugledar ở phía nam tỉnh Donetsk thất thủ vào đúng một năm trước.
Trước đó, RFAF đã tấn công đột phá vào làng Gavrilovka ở vùng Dnipropetrovsk. Ngôi làng bình dị này nổi bật bởi tuyến phòng thủ đầu tiên ở phía đông tỉnh Dnipropetrovsk. Có thể không lâu nữa, quân Nga sẽ vượt qua phòng tuyến mà AFU thiết lập, sau khi cứ điểm Ugledar ở phía nam tỉnh Donetsk thất thủ vào đúng một năm trước.
Nhà phân tích quân sự Nga Boris Rozhin cho rằng, kể từ khi thất bại ở Ugledar, AFU đã không thể thiết lập lại thế trận ở khu vực Nam Donetsk và bây giờ là phía đông Dnipropetrovsk. "RFAF thường xuyên tiến công tại đây, và trên thực tế, các tuyến phòng thủ chính của AFU đã bị chọc thủng. Và giờ đây, tất nhiên, họ buộc phải dựa vào các vị trí kém chuẩn bị hơn", Rozhin giải thích.
Nhà phân tích quân sự Nga Boris Rozhin cho rằng, kể từ khi thất bại ở Ugledar, AFU đã không thể thiết lập lại thế trận ở khu vực Nam Donetsk và bây giờ là phía đông Dnipropetrovsk. "RFAF thường xuyên tiến công tại đây, và trên thực tế, các tuyến phòng thủ chính của AFU đã bị chọc thủng. Và giờ đây, tất nhiên, họ buộc phải dựa vào các vị trí kém chuẩn bị hơn", Rozhin giải thích.
Tuy nhiên về lâu dài, chiến thắng chiến thuật này chưa chắc đã chuyển thành lợi thế chiến lược của RFAF. Trong khi Nga tạm thời nắm thế chủ động, nhưng AFU cũng đang điều chỉnh chiến thuật, có khả năng chuyển sang chiến tranh du kích linh hoạt hơn và chiến tranh tiêu hao. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tuy nhiên về lâu dài, chiến thắng chiến thuật này chưa chắc đã chuyển thành lợi thế chiến lược của RFAF. Trong khi Nga tạm thời nắm thế chủ động, nhưng AFU cũng đang điều chỉnh chiến thuật, có khả năng chuyển sang chiến tranh du kích linh hoạt hơn và chiến tranh tiêu hao. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Sohu
Link bài gốc Copy link
https://www.sohu.com/a/938491623_121622886?scm=10008.1479_13-1479_13-68_68.0-4103001.0.0&spm=smpc.content-abroad.fd-d.3.17587987060633J1jwbM
#Dnipropetrovsk #Nga tấn công Dnipropetrovsk #tổng thống Zelensky #Quân đội Nga #xung đột Ukraine #chiến sự Dnipropetrovsk

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT