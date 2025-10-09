Lần đầu tiên quân đội Nga tiến về thành phố Siversk từ 3 hướng

Hà Nội

Tình hình trên hướng mặt trận Seversk đang thay đổi nhanh chóng, khi lần đầu tiên, quân đội Nga tiến về thành phố từ ba hướng cùng một lúc.

Tiến Minh
Tình hình trên hướng mặt trận Seversk đang thay đổi nhanh chóng. Có thông tin cho biết, lần đầu tiên kể từ khi giao tranh tại khu vực này, quân đội Nga (RFAF) đã đồng thời tiến công thành phố từ ba hướng - bắc, nam và đông; tạo thành một vòng vây ba mặt với Siversk.
Đầu cầu Fedorivka ở phía nam đã được mở rộng, hiện RFAF đang tiến công về phía đông Seversk, gần sông Sukhaya Plotva. Quân Nga cũng đã kiểm soát các vị trí gần hồ Poselkovy. Một cuộc tiến công khác đang diễn ra từ Seversk Maloye, một khu vực hẻo lánh của thành phố nằm bên bờ sông Seversky Donets, vốn đã được RFAF kiểm soát từ trước đó.
Lực lượng vũ trang Ukraine (AFU), về cơ bản đang duy trì một tuyến phòng thủ ngoại vi trong thành phố. Mặc dù RFAF không tiến vào thành phố từ phía tây, nhưng các mũi xung kích của Cụm quân phía Tây RFAF cũng đang tiến vào Yampil, phía tây bắc Seversk.
Các trận đánh giành giật ngôi làng Yampil kéo dài suốt hai tuần nay. Do đó, chỉ huy AFU tại Siversk lo ngại quân Nga có thể cơ động bất cứ lúc nào và bắt đầu di chuyển về phía Zakitne, cũng như bỏ qua Dronivka, để thọc sâu về phía tây nam. Hành động này có thể cắt đứt hoàn toàn nguồn tiếp tế của quân Ukraine đồn trú tại Seversk.
Đối với quân Ukraine phòng thủ ở Siversk, tình hình đang diễn biến phức tạp hơn nữa bởi thực tế là việc RFAF không chỉ tạo thế bao vây hoàn toàn Siversk, mà quân Nga còn kiểm soát một phần ngoại ô phía bắc của thành phố, khu vực gần đường Donetskaya và Partizanskaya.
Kênh RVvoenkory cho biết, sau khi các đơn vị của Cụm quân phía Tây RFAF bắt đầu bao vây, đánh thọc sườn vào các tuyến phòng thủ của thành phố Seversk và đột phá qua các tuyến phòng thủ của AFU gần làng Rudnik ở khu vực phía bắc của mặt trận, quân Nga đã đạt được một thành công khác, lần này là ở khu vực phía nam.
Các đơn vị xung kích của Quân đoàn vũ trang liên hợp Luhansk-Severodonetsk Cận vệ số 3 (OA số 3), thuộc Cụm quân phía Tây RFAF đã liên tục tổ chức tấn công, kiểm soát hai khu định cư - Vyimka và Fedorivka và bắt đầu nhanh chóng tiếp cận thành phố từ hướng nam.
Bây giờ, lực lượng đồn trú của AFU tại Seversk phải chuẩn bị tinh thần, khi quân Nga sẽ tấn công thành phố từ nhiều phía cùng một lúc. Tuy nhiên, AFU sẽ khó có thể chuẩn bị phòng ngự tốt ở Siversk, vì RFAF đang duy trì việc kiểm soát hỏa lực trên các tuyến đường tiếp tế của quân Ukraine và ngăn họ củng cố phòng thủ.
Cần lưu ý rằng cuộc giao tranh giành Vyimka (nằm ở phía nam Siversk) đã kéo dài hơn một năm. Ngôi làng chỉ mới được RFAF kiểm soát gần đây, và những tin tức lạc quan về việc RFAF kiểm soát được Vyimka vào tháng 9/2024, như các kênh Telegram quân sự chỉ ra là không đúng.
Giao tranh ác liệt đã diễn ra ở đó trong suốt thời gian này, trước sự kháng cự ngoan cường của quân Ukraine. Trước cuộc tấn công cuối cùng, Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 123, của Cụm quân phía Tây đã dọn sạch một số cứ điểm của quân Ukraine trong làng Vyimka và đẩy quân Ukraine ra khỏi nhà ga cùng tên, chiếm một số vị trí mới gần Hồ Zvanovsky.
Hơi chếch về phía tây nam làng Vyimka, các đơn vị thuộc Lữ đoàn bộ binh cơ giới cận vệ độc lập số 85 (đơn vị đã chiếm làng Fedorivka trên sông Bakhmutka), đang giao tranh ác liệt trên khu vực phía nam Siversk. Sau khi Lữ đoàn 84 kiểm soát Pereizne, họ đã có thể tiến về Seversk dọc theo cả hai bờ sông Bakhmutka.
Các đơn vị của Cụm quân phía Tây RFAF, hiện được giao nhiệm vụ dọn sạch vòng vây hình thành giữa Vyimka và Pereizne, giúp họ san phẳng mặt trận trước khi tấn công Zvanivka, thiết lập tuyến xuất phát tiến công thành phố Siversk từ phía nam. Kênh Military Summary cho biết, các đơn vị AFU trong khu vực này, đã bị các cuộc tấn công liên tục từ UAV và pháo binh Nga từ cả hai phía, nên khả năng AFU sẽ rút lui là rất cao.
Trang Military Review dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị xung kích của Cụm quân phía Tây trong hai ngày qua, đã liên tiếp tràn ngập các ngôi làng ở phía nam thành phố Siversk. Vào ngày 3/10, quân Nga tiến vào Zvanivka, sau đó tiếp tục tràn ngập Fedorivka, và ngày hôm nay là kiểm soát hoàn toàn Kuzminivka.
Như vậy tình hình hướng Seversk đang thay đổi rất nhanh chóng, đầu tiên mối đe dọa với thành phố tới từ hướng đông, sau đó là hướng bắc và bây giờ, cánh cửa phía nam Siversk đã được mở toang. Nếu RFAF chiếm được hai ngôi làng liền kề là Sviato-Pokrovske và Riznykivka, thì họ không chỉ áp sát Siversk, mà còn bao vây chặt chẽ thành phố từ hướng nam.
Những diễn biến đang diễn ra ở khu vực Seversk cho thấy RFAF tại đây đã có được khả năng tấn công đồng thời vào thành phố từ nhiều hướng. Tuyến phòng thủ của AFU được xây dựng trong nhiều năm đang bị phá hủy, và đối phương đang ngày càng gặp khó khăn trong việc giữ vững các tuyến đường tiếp cận Seversk. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, TASS).
Tiến Minh
Topwar
