Vòng vây ở Pokrovsk bị siết chặt, tại sao quân Ukraine vẫn có thể chiến đấu?

Quân sự

Vòng vây ở Pokrovsk bị siết chặt, tại sao quân Ukraine vẫn có thể chiến đấu?

Làm thế nào quân Ukraine có thể vào được thành phố, mặc dù lối vào bị chặn bởi pháo nhiệt áp, súng máy, UAV FPV? Bí mật lớn nhất ẩn sâu dưới lòng Pokrovsk.

Tiến Minh
Hai “gọng kìm sắt” của Quân đội Nga (RFAF) bao vây thành phố Pokrovsk đã khép chặt, chỉ cách nhau tối đa từ 500-800 mét. Khoảng cách này đủ để hỏa lực súng máy hạng nặng có thể phong tỏa lối ra vào. Thảm họa ở với quân Ukraine phòng thủ ở thành phố Pokrovsk là không thể tránh khỏi!
Lực lượng Nga đã triển khai các ụ súng máy, súng cối và các đội UAV FPV ở cả hai bên, hoàn toàn phong tỏa khoảng cách 500-800 mét. Bất kỳ phương tiện nào của Ukraine, thậm chí cả binh lính, cố gắng vượt qua vòng vây này, đều sẽ phải hứng chịu hỏa lực liên tục và chính xác.
Nhưng tại sao Quân đội Ukraine (AFU) ở khu đô thị Pokrovsk bị bao vây mà vẫn quyết tâm cầm cự? Bởi vì thành phố Pokrovsk quá quan trọng! Không có thị trấn nào khác có quy mô tương tự nằm giữa Pokrovsk và khu đô thị Kramatorsk phía sau nó.
Nếu AFU không gây ra thương vong nặng nề và chặn đứng RFAF ở đây, họ sẽ phải quay lại chiến đấu ngoài công sự, vốn không hiệu quả bằng chiến đấu trong một thành phố pháo đài.
Truyền thông Ukraine cho biết, Tổng Tư lệnh AFU, tướng Sirsky đã đến trụ sở của Quân đoàn 7 đang đảm nhiệm bảo vệ thành phố Pokrovsk và đích thân chỉ đạo cuộc phản công nhằm giải vây cho hơn 5.000 quân Ukraine đang bị bao vây.
Theo tờ Pravda của Ukraine, tướng Syrsky đã gặp gỡ nhiều chỉ huy lữ đoàn của Quân đoàn 7 đang chiến đấu trên tiền tuyến tại Pokrovsk. Trong số đó có Trung tá Sergei Tretyak, chỉ huy Lữ đoàn xung kích độc lập số 68, và thậm chí cả Đại tá Taras Maksimov, chỉ huy Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 155, kiêm tư lệnh lực lượng phòng thủ thành phố Pokrovsk.
Với việc RFAF đã bao vây hoàn toàn họ từ ba phía, tạo ra một tình thế áp đảo, thì việc tướng Syrsky vẫn ra lệnh tiến vào chiến trường Pokrovsk, chỉ có thể là họ sử dụng các đường hầm được chuyển đổi từ các hầm mỏ bên trong và xung quanh thành phố Pokrovsk.
Theo tờ Le Monde, nhà báo người Pháp Adrian Votier, người đi cùng quân đội Ukraine trên tuyến đầu ở thành phố Pokrovsk, đã phát hiện ra một hệ thống đường ngầm lớn trong khu vực. Nhưng tuyến đường ngầm này được Ukraine xây dựng, kết hợp với các đường hầm mỏ khai thác than.
Trong thành phố địa ngục Pokrovsk (như cách miêu tả của binh lính Ukraine), cách duy nhất để sống sót là “tự chôn mình”. UAV trinh sát lượn lờ cả ngày lẫn đêm, tìm kiếm mục tiêu và có thể phát hiện bất kỳ vật thể nào chuyển động. Không gì có thể thoát khỏi sự phát hiện của UAV trinh sát được trang bị camera hồng ngoại.
Binh lính Ukraine phải di chuyển nhanh chóng, tốt nhất là vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn, vì khi đó quân Nga sẽ thay thế UAV trinh sát ban ngày bằng UAV trinh sát ban đêm và ngược lại.
Quân Ukraine ẩn náu trong các hầm ngầm, và tất cả các lối vào và lối ra của đường hầm đều được ngụy trang cẩn thận. Ukraine cũng xây dựng một bệnh viện dã chiến sâu 6 mét dưới lòng đất tại thành phố Pokrovsk, nơi có thể điều trị cho 30 đến 40 thương binh mỗi ngày.
Bác sĩ quân y Ukraine, Thiếu tá Oleksandr Khorovashenko, cho biết hầu hết những người bị thương đều là nạn nhân từ UAV FPV của Nga, loại UAV này có độ chính xác cực cao trong việc thả lựu đạn, đủ để gây tử vong. "90% các trường hợp chúng tôi điều trị là do UAV FPV gây ra. Vết thương do đạn súng bộ binh rất hiếm khi xảy ra”.
Binh lính Ukraine cho biết, toàn bộ chiến trường và khu vực 5 km xung quanh là vùng chết, bị đe dọa bởi hỏa lực từ UAV, pháo binh, vũ khí nhiệt áp và bãi mìn chống bộ binh dày đặc.
Trong nỗ lực giải tỏa vòng vây cho Pokrovsk, Bộ Tổng tham mưu AFU đã phát động một loạt cuộc phản công ở khu vực “mấu lồi Dobropolye”, để chiếm giữ khu vực khai thác mỏ, đẩy quân Nga trở lại phòng tuyến Shakhove. Bên trong thành phố Pokrovsk, AFU tổ chức tới chín cuộc phản công.
Hiện tại, có thể khẳng định rằng, tướng Syrsky đang trực tiếp chỉ huy mặt trận Pokrovsk, và thậm chí có thể đã vào chính thành phố; để chỉ đạo quân Ukraine phản công và giải cứu hơn 5.000 binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong vòng vây. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Rvvoenkory).
Tiến Minh
Topwar
Link bài gốc Copy link
https://topwar.ru/273005-ukrainskie-voennye-i-analitiki-schitajut-chto-vsu-dolzhny-ostavit-pokrovsk.html
#Pokrovsk #Nga đóng vòng vây Pokrovsk #quân Ukraine bị bao vây #Ukraine thất thủ #Pokrovsk thất thủ #Vòng vây ở Pokrovsk. chiến sự Ukraine

