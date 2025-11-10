Hà Nội

Kế “vây Ngụy cứu Triệu” của tư lệnh Ukraine ở Pokrovsk có thành công?

Quân sự

Kế “vây Ngụy cứu Triệu” của tư lệnh Ukraine ở Pokrovsk có thành công?

Vòng vây ở Pokrovsk ngày càng siết chặt, quân Ukraine mắc kẹt trong vòng vây không lối thoát; tướng Syrskyi thực hiện kế “vây Ngụy cứu Triệu”.

Tiến Minh
Kênh Rybar cho biết, hiện Quân đội Nga (RFAF) đã chiếm được hơn 80% thành phố Pokrovsk, khiến trận chiến dường như đã được định đoạt trước. Tuy nhiên, phía Ukraine lại không nghĩ như vậy. Tổng thống Zelensky không những không ra lệnh rút quân mà còn yêu cầu một cuộc phản công toàn diện.
Theo các nguồn tin Ukraine, tình hình của Pokrovsk dường như đã “đảo ngược 180 độ” một lần nữa. Quân đội Ukraine (AFU) không chỉ tuyên bố “không bị bao vây”, mà còn bao vây lực lượng Nga, khiến một số binh sĩ Nga bị “mắc kẹt không lối thoát”.
Đây là một phần trong kế hoạch do tướng Sirsky, Tổng Tư lệnh AFU vạch ra, với ý định sử dụng chiến thuật "vây Ngụy cứu Triệu". Bằng cách bao vây lực lượng Nga ở “mấu lồi Dobropillia” (phía bắc Pokrovsk), tướng Syrsky muốn kéo lực lượng chủ lực của Nga đang tham gia các trận đánh quyết định tại khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad phải quay về hỗ trợ.
Theo kế hoạch, tướng Syrsky yêu cầu phải chiếm lại, hoặc phá vây ở Pokrovsk trong vòng bảy ngày, điều này có nghĩa là AFU cần phải quét sạch tất cả quân Nga đã tiến vào khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad.
Quân đội Ukraine tuyên bố rằng vòng vây ở Dobropylia đã được siết chặt, với hàng trăm UAV FPV liên tục quét trên đầu, và dưới áp lực tiến công của AFU, quân Nga tại “mấu lồi bị bao vây đã đầu hàng hàng loạt".
Đồng thời, phía AFU cũng sử dụng UAV mang loa phóng thanh và truyền đơn để yêu cầu quân Nga đầu hàng ngay lập tức. Ukraine cũng đã lợi dụng thời tiết mưa và lầy lội của mùa thu và mùa đông để bẫy quân đội Nga và cản trở quân tiếp viện của Nga.
Từ thông tin của Ukraine, tình hình dường như “đang nghiêng” về phía Ukraine. Tuy nhiên, câu hỏi lớn nhất hiện nay là liệu Nga có đi theo kịch bản mà tướng Syrsky và bộ tham mưu của ông đã vạch ra hay không?
Việc RFAF chiếm được “mấu lồi Dobropillia”, xuất phát từ việc AFU bị “hút hết” vào cuộc tấn công ở Pokrovsk. Cuộc tấn công của Nga ở “mấu lồi Dobropillia” chính xác là để chuẩn bị cho trận chiến quyết định ở Pokrovsk.
Hiện tại, AFU tuyên bố đã bao vây lực lượng Nga tại đó, nhưng RFAF đã bao vây cả Pokrovsk và Myrnohrad. So sánh với điều này, có vẻ như Ukraine là bên thua thiệt về toàn cục và chỉ giành được một phần thắng nhỏ.
Hy vọng hiện tại của tướng Syrsky là lực lượng chủ lực của Nga sẽ từ bỏ Pokrovsk để tăng viện cho Dobropillia, nhưng điều này là không thực tế. Nga đã triển khai 170.000 quân tại Pokrovsk, và ngay cả khi cần giải cứu, họ cũng không cần phải tái triển khai toàn bộ.
Hơn nữa, dựa trên chiến dịch Kursk, RFAF có khả năng huy động các lực lượng khác để giải cứu mà không cần phải điều động lực lượng tiền tuyến chủ lực, từ đó làm gián đoạn tiến độ của các hoạt động quân sự đặc biệt ở các mặt trận khác.
Trên thực tế, RFAF đã điều 4 lữ đoàn thủy quân lục chiến, để thay chân Tập đoàn quân 51 ở “mấu lồi Dobropillia” từ giữa Tháng 10, để Tập đoàn quân này “toàn tâm, toàn ý” tấn công vào khu đô thị Myrnohrad. Kết quả là họ đã đánh chiếm một loạt mục tiêu quan trọng, được coi là tuyến phòng thủ cốt lõi của AFU ở Myrnohrad.
Do đó, hy vọng của Ukraine rõ ràng là viển vông. Trên thực tế, Nga đã rải vô số truyền đơn tại các vị trí của Ukraine; hàng nghìn binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong hai khu đô thị Pokrovsk và Myrnohrad, và đầu hàng là cách để cứu sống họ.
Còn kênh Telegram SHOT công bố một đoạn video ghi lại cảnh binh lính Ukraine đầu hàng gần Pokrovsk. Đoạn phim cho thấy một quân nhân Nga đang áp giải một nhóm binh lính Ukraine qua một vành đai rừng bị cháy rụi, sau đó cuộc thẩm vấn các tù binh bắt đầu.
Các tù binh khai rằng, họ không còn lương thực hay đạn dược, và cấp trên đã cắt đứt liên lạc với đơn vị của họ. Một tù binh Ukraine nói: "Ngôi nhà tôi trú ẩn đã bị pháo binh và UAV FPV phá hủy. Tôi quyết định đầu hàng". Một tù binh khác nói: "Có rất nhiều người bị thương, không có sơ tán. Đã không có thay quân trong hai tháng rưỡi".
Hiện mọi nỗ lực của AFU nhằm thoát khỏi vòng vây ở Pokrovsk đều không thành công. Những người đầu hàng, trong số đó có những tân binh mới nhập ngũ, bị bắt chủ yếu ở phía đông của khu vực trung tâm và khu Prigorodny.
Trước đó, đại diện Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh rằng tình hình của lực lượng Ukraine bị mắc kẹt trong các khu vực gần Pokrovsk (Donetsk) và Kupyansk (Kharkov) tiếp tục xấu đi nhanh chóng. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, đầu hàng là cơ hội duy nhất để binh lính Ukraine sống sót.
Theo tờ Tầm nhìn (Vzglyad) của Nga, nỗ lực rút các đơn vị AFU khỏi Pokrovsk đã gây ra tổn thất đáng kể và không thành công. Tại Pokrovsk, quân phòng thủ Ukraine đã bị cô lập hoàn toàn, sau khi nguồn cung cấp bị cắt đứt, và sự chỉ trích nhắm vào các chỉ huy AFU ngày càng gia tăng, trong bối cảnh tình hình chiến sự khốc liệt. (nguồn ảnh Military Review, Kyiv Post, Rybar).
Tiến Minh
VZ
https://vz.ru/news/2025/11/5/1371696.html
#Pokrovsk #Nga bao vây Pokrovsk #quân Ukraine ra hàng #mấu lồi Dobropolye #Ukraine phản công #Quân đội Ukraine

